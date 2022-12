Caro energia, Vito Bardi: “Bonus gas? ‘Ecco il modello Basilicata'”

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “La legge nasce perché ci sono delle compensazioni ambientali, gli emolumenti che le compagnie petrolifere che operano sul territorio danno alla Regione per il danno potenziale che le estrazioni comportano in termini di salute, tutela dell’ambiente e tutela della salute dei cittadini. Queste compensazioni vengono date già da 20 anni e dopo 10, normalmente, si rifà l’accordo con le compagnie per cercare di migliorare l’offerta. Con la mia giunta abbiamo pensato di utilizzare parte di queste compensazioni per dare ai cittadini un risultato visibile delle possibilità date loro a seguito delle estrazioni fatte sul territorio”. Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, spiega in un’intervista all’Adnkronos l’origine della legge regionale che consente di abbattere le bollette del gas alle famiglie che vivono in Basilicata, grazie all’azzeramento della componente energia a valle di un accordo fatto, appunto, dalla Regione con i produttori di gas che estraggono sul territorio.