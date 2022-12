Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Alessio D’Amato viene da Rifondazione comunista, capite quanto mi sta simpatico… Non mi importa nulla, mi importa che è uno serio, che dice quello che si può fare e quello che non si può fare”. Così Carlo Calenda a Civitavecchia alla presentazione della campagna di Alessio D’Amato per le regionali del Lazio.