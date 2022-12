Lazio: Durigon, ‘con Rocca coesi e pronti a invertire rotta’

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Il nome di Francesco Rocca è una garanzia per la Regione: esperto internazionale, profilo elevatissimo, ottimo presidente di Croce Rossa Italiana, un uomo sempre in prima linea. Esattamente quello che serve per chiudere definitivamente con i 10 anni di Zingaretti e Pd, che hanno prodotto solo disastri cui toccherà al centrodestra mettere mano definitivamente. Ora avanti, insieme, coesi, pronti a invertire la rotta del Lazio”. Così il senatore e coordinatore della Lega nel Lazio, Claudio Durigon.