Pd: Ricci, ‘anticipare primarie a 22 gennaio poi vera fase costituente’

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Cari compagni e amici del Pd, non c’è tempo. Lo dicono i sondaggi e lo sentiamo ogni giorno nel rapporto con le persone. Convochiamo urgentemente la Direzione del partito. Anticipiamo le primarie al 22 gennaio, scegliamo rapidamente il nuovo segretario. Poi tutti sulle Regionali di Lazio e Lombardia e dopo apriamo una vera fase costituente su identità, progetto e organizzazione per tutto il 2023. Abbiamo bisogno di ripartire subito per fermare la discesa. Sono settimane che lo diciamo. Adesso basta, usiamo la testa per favore”. Lo chiede Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci del Pd.