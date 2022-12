Il Nord mette a dura prova il legame Bossi – Salvini

La spaccatura che divide Matteo Salvini e Umberto Bossi sembra essere sempre più profonda, ma non tutti vedono la fine di una Lega unita.

Sembra non trovare tregua la maretta che ormai da mesi corre tra l’attuale segretario della Lega e il suo creatore. Il Carroccio più si avvicinano le elezioni Regionali più sembra essere diviso e frammentato: chi con Salvini chi contro. E dopo la trasferta di Umberto Bossi a Milano, nella Lega è ormai tregua armata. La tensione resta alta, ma tanti – tra i dirigenti, consiglieri e anche militanti lombardi – puntano su un incontro tra il segretario Matteo Salvini e il vecchio fondatore. Ma né Salvini, né il governatore Fontana (che si era offerto per portare al tavolo con il segretario federale lo stesso Bossi) hanno per ora annunciato novità.

A Via Bellerio si attende, perché c’è chi scommette che la battaglia tra «fratelli lombardi» non potrà che terminare «vuoi per le elezioni di febbraio sono alle porte e le divisioni non convengono a nessuno, vuoi perché il Comitato Nord è diviso al suo interno, tra chi vuole lo strappo definitivo e chi pensa invece che si è andato troppo avanti». A giocare un ruolo di mediazione, sottolineano fonti del partito è sempre stato Roberto Calderoli, vicino a Salvini ma ascoltato anche da Bossi. Tra l’altro Calderoli è il leghista che, da Ministro, sta giocando la delicata partita sull’autonomia regionale, che se fosse portata a casa dalla Lega di governo aumenterebbe di molto le quotazioni dello stesso Salvini nei territori che oggi danno segni di inquietudine.

Di sicuro nelle regioni del nord, i temi del federalismo e dell’autonomismo di cui il Comitato coordinato da Ciocca e Grimoldi si fa portatore hanno riacceso i cuori, ma sull’operazione politica e sulle conseguenze possibili i dubbi non mancano. «La minaccia di una rottura sotto elezioni la base la vede come un pericolo per Fontana» (candidato in Lombardia), spiega un vecchio leghista lombardo. «Se la Lega fosse unita invece la conferma di Fontana sarebbe praticamente certa», è il ragionamento di parte della base, che non nasconde il rischio che a beneficiare di quanto sta succedendo all’ombra del Pirellone sia Letizia Moratti.

In Veneto gli autonomisti ricordano che la battaglia contro il centralismo di cui Salvini viene accusato è già un buon motivo per appoggiare Bossi, che ha pubblicamente difeso i «fratelli veneti». «Va dato onore a chi, scegliendo di restare in Lega, non vuol morire statalista. Poi dipende molto dal Presidente Attilio Fontana, se vorrà e potrà avere un gruppo di consiglieri a lui fedeli o rimanere ostaggio dei partiti romani e dei loro appetiti», dice all’AdnKronos Paolo Franco, ex senatore del Carroccio, oggi responsabile dei Comitati dell’Autonomia del Veneto.

«Per quanto riguarda il Veneto – aggiunge – mi sembra che la competizione Bossi-Salvini non esista. Le disfide ai congressi provinciali non hanno nulla di politico, ma sono guerre tra bande i cui capi vogliono conservare il proprio potere e la propria cadrega». Bene ha fatto il presidente Luca Zaia a dire che non vuole correnti in Lega ed è assolutamente in linea con le politiche di Salvini». Il punto è che «l’autonomia continua ad essere sbandierata in maniera sempre più flebile e poco convincente, in Veneto i parlamentari leghisti sono proni a Salvini, manca una vera leadership, ciascuno pensa a sé stesso».