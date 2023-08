Diritto di cronaca e diritto di critica: differenza

Quali sono i limiti al diritto di manifestare il proprio pensiero? Quando c’è diffamazione? In quali casi è possibile esprimere giudizi senza incorrere in reato?

La Costituzione garantisce a tutti il diritto di poter esprimere il proprio pensiero, in qualsiasi forma: oralmente, per iscritto e anche attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, come ad esempio il web, la televisione, la radio o la stampa. La libertà di poter esprimere le proprie opinioni comprende anche il diritto di raccontare fatti che sono accaduti ad altre persone e di criticarli senza temere conseguenze legali. Proprio di ciò ci occuperemo con il presente articolo: qual è la differenza tra diritto di cronaca e diritto di critica?

Si tratta di un tema importante, soprattutto per coloro che sono abituati a esternare i propri giudizi, ad esempio per motivi di lavoro: si pensi ai giornalisti e ai recensori, solo per citare due categorie tra le tante. Questi soggetti, infatti, rischiano di incorrere nel reato di diffamazione ogni volta che la propria opinione possa ledere la reputazione di altre persone. Vediamo allora quali sono i limiti stabiliti dalla giurisprudenza affinché si possa esternare il proprio pensiero senza commettere un delitto.

Diritto di cronaca: cos’è?

Il diritto di cronaca rientra nel più ampio diritto di esprimere il proprio pensiero sancito direttamente all’interno della Costituzione [1].

Per la precisione, il diritto di cronaca consente di poter narrare un fatto che ha un certo rilievo pubblico, per quanto tremendo o scabroso possa essere. Per questa ragione si parla anche di “diritto di informare”.

Secondo la Corte di Cassazione [2], il diritto di cronaca è legittimo se sussistono contemporaneamente:

la verità dei fatti riferiti;

dei fatti riferiti; la continenza delle espressioni utilizzate (cioè, la moderazione nel linguaggio utilizzato);

delle espressioni utilizzate (cioè, la moderazione nel linguaggio utilizzato); l’interesse pubblico alla diffusione della notizia.

Solo al ricorrere di queste circostanze il diritto di cronaca è legittimo, con la conseguenza che le eventuali persone che riterranno essere state offese dal fatto riportato pubblicamente non potranno agire per diffamazione.

Ad esempio, il giornalista che, in anteprima, riporta la notizia di un’indagine della Procura a carico di un noto politico sospettato di corruzione, non potrà essere condannato per diffamazione se il fatto è vero ed è espresso con linguaggio asciutto e moderato. In un’ipotesi del genere, anche se il politico si è sentito screditato, non potrà procedere con la querela.

È bene ricordare che il diritto di cronaca appartiene a tutti e non solo ai giornalisti. Fa cronaca anche il blogger alle prime armi oppure colui che semplicemente riferisce ai propri amici che è accaduto un certo avvenimento mentre si trovava in strada (un arresto, un sinistro, ecc.).

Diritto di critica: cos’è?

Il diritto di critica è anch’esso una particolare manifestazione della libertà di pensiero garantita dalla Costituzione, consistente nell’esprimere il proprio giudizio (solitamente negativo) su alcuni fatti.

È il caso del giornalista che, dopo aver riportato in modo asettico i fatti di cronaca, decide anche di giudicarli secondo la propria opinione; oppure di chi scrive recensioni, esprimendo il suo parere di specialista su una certa opera (un film, un libro, ecc.).

Insomma: il diritto di critica consiste nell’apprezzamento e nella valutazione di determinati fatti.

Diritto di cronaca e diritto di critica: differenza

Dovrebbe essere chiara la differenza tra diritto di cronaca e diritto di critica: mentre la cronaca è oggettiva, la critica è soggettiva e, pertanto, maggiormente esposta al rischio della diffamazione.

Secondo la Corte di Cassazione [3], la critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (un avvenimento politico, l’uscita di un film, un caso di cronaca giudiziaria, ecc.).

Ciò sta a significare che il giudizio valutativo è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”.

La critica presuppone, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse

In altre parole, mentre la cronaca deve essere veritiera, continente e rilevante, la critica necessita solamente che il proprio oggetto sia realmente esistente, cioè che non si tratti di un fatto inventato.

Detto ancora altrimenti, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè giudizi di valore, trova il solo, ma invalicabile, limite nell’esistenza di un “sufficiente riscontro fattuale”.

Diritto di critica: quando c’è diffamazione?

Secondo quanto appena detto, la Corte di Cassazione ha ritenuto colpevole di diffamazione il giornalista che aveva espresso giudizi negativi su un ipotetico avvenimento oppure su circostanze di cui non esisteva alcuna prova.

Ad esempio, condannare la scelta di nominare quale assessore un ex camorrista rientra nel diritto di critica; affermare però che lo stesso soggetto commetterà sicuramente crimini in futuro per via dei propri precedenti può essere diffamatorio, in quanto il giudizio si basa su avvenimenti che non sono ancora avvenuti e, pertanto, non sono certi.

Sempre secondo la Corte di Cassazione [4], “in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che pur trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che comunque l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità, né che l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati, né che si trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui”.

Da tanto deriva che:

finché la critica si attiene a un fatto veritiero , allora non ci sarà alcun reato, per quanto le espressioni utilizzate possano essere forti (purché non offensive della dignità della persona). Ad esempio, stroncare un film o un libro ritenendolo spazzatura non è diffamazione ma diritto di critica;

, allora non ci sarà alcun reato, per quanto le espressioni utilizzate possano essere forti (purché non offensive della dignità della persona). Ad esempio, stroncare un film o un libro ritenendolo spazzatura non è diffamazione ma diritto di critica; se invece la critica sfocia nell’ipotetico, giungendo a condannare aspramente fatti non ancora accaduti o comunque non accertati, allora c’è il rischio concreto di incorrere in diffamazione. È il caso di chi critica l’operato di un politico perché sospettato di essere mafioso.