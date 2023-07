Che cos’è il dibattimento? Come funziona il procedimento ordinario? Perché l’abbreviato è un giudizio premiale?

La persona imputata in un processo penale può scegliere se affrontare il dibattimento oppure sottoporsi a un giudizio molto più veloce che prende il nome di rito abbreviato. Quest’ultima strada gli consente di essere sottoposto al giudizio del magistrato senza affrontare la fase più lunga del procedimento, cioè quella dibattimentale, dedicata all’assunzione dei mezzi di prova. Cosa cambia tra procedura ordinaria e rito abbreviato?

Come vedremo nel prosieguo, l’accesso al giudizio abbreviato consente all’imputato di beneficiare di un importante sconto di pena nel caso di condanna. È per questo motivo che si parla anche di rito premiale, in quanto chi lo sceglie viene in qualche modo “premiato” dalla legge per non aver scelto di affrontare il più lungo dibattimento, il quale porta via alla giustizia italiana tempo e risorse. Tanto premesso, vediamo più nel dettaglio cosa cambia tra procedura ordinaria e rito abbreviato.

In cosa consiste la procedura ordinaria?

All’interno del processo penale la “procedura ordinaria” è quella che prevede la celebrazione del dibattimento, cioè della fase destinata alla formazione delle prove con il confronto in contraddittorio tra pubblico ministero e difesa.

In pratica, la procedura ordinaria consiste nel processo vero e proprio, quello così com’è conosciuto anche dalle persone che non si intendono di diritto.

In sintesi, la procedura ordinaria funziona così: stabilito il rinvio a giudizio dell’imputato, il giudice fissa la data della prima udienza, durante la quale pm e avvocato chiederanno l’ammissione delle proprie prove; nelle udienze successive (il dibattimento) vengono sentiti i testimoni ed eventualmente prodotti altri documenti. Al termine, il giudice dichiara chiuso il dibattimento e invita le parti a concludere.

Cos’è il rito abbreviato?

Come anticipato in premessa, l’imputato può scegliere di non andare in dibattimento e di preferire il rito abbreviato. In cosa consiste?

Il giudizio abbreviato è un procedimento speciale caratterizzato dalla celerità del suo svolgimento: contrariamente alla procedura ordinaria, infatti, non è previsto alcun dibattimento, con la conseguenza che l’imputato viene giudicato solo sulla scorta degli elementi raccolti dal pubblico ministero durante le indagini.

Con il rito abbreviato, quindi, l’imputato rinuncia a produrre prove a proprio favore, decidendo di essere sottoposto a giudizio solo con ciò che emerge dalle investigazioni del pm.

Cos’è l’abbreviato condizionato?

Quanto detto sinora trova eccezione nel caso in cui l’imputato chieda al giudice di essere ammesso al rito abbreviato, subordinando però detta richiesta a una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione [1]. Si parla in queste ipotesi di “abbreviato condizionato”.

Ad esempio, l’imputato può chiedere di accedere all’abbreviato a condizione che il giudice ammetta un testimone che, a suo dire, sarebbe decisivo ai fini di un corretto esito del processo.

In questa ipotesi il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto altresì degli atti già acquisiti ed utilizzabili.

Insomma: eccezionalmente all’interno del giudizio abbreviato possono fare ingresso le richieste istruttorie della difesa, se però il giudice decide di ammetterle perché ritenute davvero indispensabili e sempreché non rallentino il procedimento che, come detto, rispetto alla procedura ordinaria, è caratterizzata dalla particolare celerità.

Qualunque imputato può scegliere l’abbreviato, a meno che non si tratti di reato punibile con l’ergastolo (come l’omicidio premeditato, ad esempio).

Quali sono i vantaggi del rito abbreviato?

Il principale vantaggio del giudizio abbreviato consiste nello sconto di pena pari a 1/3 che l’imputato può ottenere in caso di condanna.

A questa riduzione se ne aggiunge un’altra: se contro la sentenza non viene proposto appello, allora l’imputato ha diritto a un ulteriore sconto di pena pari a 1/6. Facciamo un esempio.

A seguito di rito abbreviato l’imputato viene condannato a due anni di reclusione per spaccio di droga (pena base 3 anni meno la riduzione di 1/3 = 2 anni). Se decide di non fare appello contro la sentenza di condanna, la pena verrà ridotta ulteriormente a 20 mesi (2 anni meno 1/6 = 20 mesi).

Quando si ricorre al rito abbreviato?

Generalmente si ricorre al rito abbreviato per due motivi, tra loro alternativi:

perché la colpevolezza dell’imputato è talmente scontata da suggerire la strada meno “dolorosa”, cioè quella che consente di avere uno sconto di pena in caso di condanna;

è talmente scontata da suggerire la strada meno “dolorosa”, cioè quella che consente di avere uno sconto di pena in caso di condanna; perché le indagini svolte dal pm sono talmente lacunose da poter essere sfruttate per ottenere immediatamente una sentenza di assoluzione.

Procedura ordinaria e rito abbreviato: differenze

Sono quindi chiare le principali differenze tra procedura ordinaria e rito abbreviato:

il procedimento ordinario prevede il dibattimento , cioè la fase in cui si formano le prove che il giudice dovrà prendere in considerazione per la sentenza. Nel rito abbreviato, invece, il processo è definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, cioè con gli elementi raccolti dalla Procura, a meno che il giudice non ammetta le prove richieste dall’imputato, senza pregiudizio per la speditezza del giudizio;

, cioè la fase in cui si formano le prove che il giudice dovrà prendere in considerazione per la sentenza. Nel rito abbreviato, invece, il processo è definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, cioè con gli elementi raccolti dalla Procura, a meno che il giudice non ammetta le prove richieste dall’imputato, senza pregiudizio per la speditezza del giudizio; il procedimento ordinario non accorda alcuno sconto di pena. Il rito abbreviato, invece, consente di ottenere una prima riduzione della pena pari a un terzo e, in caso di mancata presentazione dell’appello, una ulteriore di un sesto.