Cleptomania: valido motivo di assoluzione per il reato di furto?”

Cleptomania e furto: come incidono l’una sull’altro. Scopri come la cleptomania può influire sull’imputabilità del reato di furto in questo articolo esplicativo.

Quando si commette un reato e si teme una condanna ci si aggrappa spesso alle perizie psichiatriche che possano giustificare l’illecito penale con una situazione di incapacità di intendere e volere. A riguardo ci si chiede se la cleptomania sia un valido motivo di assoluzione per il reato di furto. Di tanto si è occupata di recente la Cassazione con una interessante sentenza [1]. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Cos’è la cleptomania

La cleptomania è un disturbo del comportamento caratterizzato dalla tendenza a rubare oggetti, spesso di piccolo valore, senza una reale necessità economica. Le persone che soffrono di cleptomania spesso descrivono un impulso irresistibile a rubare, anche se non hanno bisogno degli oggetti che rubano e spesso non ne fanno uso una volta che li hanno presi. La cleptomania è una condizione psicologica complessa e può essere associata ad altri disturbi mentali come la depressione, l’ansia e disturbi dell’alimentazione.

La cleptomania è una malattia mentale?

La questione se la cleptomania sia o meno considerata una malattia mentale è stata dibattuta a lungo sia dalla scienza che dalla giurisprudenza, ma la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che non sia una vera e propria patologia psichica, bensì un disturbo del comportamento. Questo significa che essa non può essere addotta come giustificazione dell’incapacità di intendere e volere. In altri termini, il ladro, nel momento in cui sottrae l’oggetto alla vittima, è pienamente consapevole di ciò che sta facendo e, anche se più debole degli altri soggetti, è teoricamente in grado di frenare il proprio impulso.

Quando la cleptomania può essere una giustificazione per evitare la condanna per furto?

Tuttavia, la cleptomania può incidere sull’imputabilità per il reato di furto nel caso in cui si riesca a dimostrare che il reato è stato posto in essere per un impulso improvviso e non controllabile. La Cassazione, ad esempio, ha confermato la condanna per furto aggravato di una taccheggiatrice di vestiti, sostenendo che la malattia non giustificava il suo comportamento criminale.

In questo senso, la cleptomania può essere utilizzata come una scusa per ottenere l’assoluzione, ma solo se sussistono le prove medico-psichiatriche – che spetta all’imputato fornire – che il comportamento del soggetto è stato effettivamente causato da un desiderio improvviso, imprevedibile e impossibile da frenare.

A tal fine il giudice potrà disporre una perizia psichiatrica sull’imputato per valutare il grado di gravità della sua cleptomania. In ogni caso, come ha chiarito la giurisprudenza [2], nel valutare la perizia psichiatrica, il giudice può anche discostarsi dalle conclusioni dei periti che ritenga inattendibili, a patto però di motivare il proprio contrario avviso e, in particolare, in relazione alla diagnosi peritale, di esaminare l’iter diagnostico seguito dai periti e verificare se la conclusione da questi raggiunta sia fondata su dati fattuali corretti.

Cleptomania: cosa ne pensa la Cassazione

La Cassazione non ha una posizione ufficiale sulla cleptomania. Tuttavia, in alcune sentenze, ha preso in considerazione la cleptomania come possibile attenuante per il reato di furto, ma non come una giustificazione del comportamento criminale. Ciò però solo nel caso in cui il comportamento criminale sia stato effettivamente causato da un impulso incontrollabile e non premeditato. Anche se datata, è interessante una pronuncia della Cassazione del 5 ottobre 1982. In tale occasione la Corte ha detto che: «La cleptomania è una tendenza impulsiva al furto riscontrabile in molteplici malattie mentali. Il soggetto affetto da una malattia che provochi tale tendenza impulsiva potrà essere ritenuto infermo di mente ai sensi degli artt. 88 o 89 c.p. se la sua capacità di intendere e di volere ne risulti totalmente o parzialmente esclusa».

note [1] Cass. pen., sez. IV, ud. 11 gennaio 2023 (dep. 23 gennaio 2023), n. 2657. [2] Cass. pen., sent. n. 43923/2013. Autore immagine: depositphotos