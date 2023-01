Esonero contributivo: chi ne ha diritto

A chi spetta e quanto dura lo sgravio totale sui contributi Inps posti a carico dei lavoratori e del datore di lavoro.

I contributi previdenziali e assicurativi sono un grosso onere per il datore di lavoro e spesso ostacolano le nuove assunzioni. Per evitare queste conseguenze penose per i lavoratori dipendenti che non trovano occupazione, il legislatore è intervenuto più volte con misure di sostegno, arrivando fino all’esonero contributivo completo per alcune categorie. Anche la legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse ipotesi di sgravio ed ha innalzato i precedenti limiti.

Vediamo chi ha diritto all’esonero contributivo: in prima fila ci sono i giovani under 36 e le donne svantaggiate. Premettiamo, a fattor comune, che gli sgravi sui contributi non penalizzano in alcun modo i lavoratori ai fini dei versamenti utili per maturare la pensione, perché la differenza risparmiata dai datori di lavoro viene messa dallo Stato.

Esonero contributivo per under 36

L’esonero contributivo per i giovani lavoratori al di sotto dei 36 anni di età è totale e riguarda tutti i contributi posti a carico del datore di lavoro (con l’unica eccezione dei premi assicurativi Inail).

C’è un tetto limite di 8.000 euro annui (pari a 667 euro mensili), oltre il quale lo sgravio non spetta più: precisamente, gli importi contributivi eccedenti tale soglia dovranno essere versati normalmente dal datore di lavoro. Ricordiamo che fino al 2022 il limite massimo dell’esonero contributivo era pari a 6.000 euro annui (500 euro al mese). Per i contratti a tempo parziale, il massimale annuo viene proporzionalmente ridotto: ad esempio, un part-time al 50% fruirà dell’esonero contributivo fino a 4.000 euro annui.

Possono accedere all’esonero contributivo per under 36 tutti i datori di lavoro privati, tranne le imprese operanti nel settore finanziario, che nel corso del 2023 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani che non hanno compiuto il 36° anno di età. Lo sgravio è concesso anche in caso di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Sono, invece, escluse dall’incentivo le assunzioni di lavoratori intermittenti, di personale domestico e di dirigenti.

L’esonero contributivo per gli under 36 ha un’altra importante limitazione: viene riconosciuto solo se il lavoratore assunto non era mai stato occupato con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro o anche presso altri soggetti. Quindi il beneficio spetta solo a coloro che vengono assunti a tempo indeterminato per la prima volta nella loro vita.

I datori di lavoro possono beneficiare dell’esonero contributivo a condizione che rispettino i principi generali in materia di incentivi all’assunzione [1], garantiscano l’applicazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e siano in una situazione di regolarità contributiva, dunque in possesso di Durc.

La durata standard dell’esonero contributivo è di 36 mesi, ma può arrivare a 48 mesi per le aziende che hanno sede o unità produttive ubicate in alcune regioni del Sud Italia: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Esonero contributivo per donne svantaggiate

L’esonero contributivo riguarda anche le donne svantaggiate dal punto di vista occupazionale. Si tratta, precisamente, delle lavoratrici:

con almeno 50 anni di età e disoccupate da più di 12 mesi;

di età e da più di 12 mesi; di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammesse ai finanziamenti dei fondi strutturali dell’Unione Europea;

di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

Anche l’esonero contributivo per donne svantaggiate rientranti in una delle suddette categorie è totale ed ha un limite massimo di 8.000 euro, da riproporzionare per i rapporti part-time. La durata dello sgravio è di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e di 18 mesi per quelle a tempo indeterminato (comprese le stabilizzazioni di precedenti contratti di lavoro a termine).

Esonero contributivo per lavoratori dipendenti

Una recente circolare dell’Inps [2] ha fornito i necessari chiarimenti per l’applicazione dell’esonero contributivo previsto in favore dei lavoratori dipendenti dalla legge di Bilancio 2023 nelle misure del 2% o del 3%, in relazione all’ammontare della retribuzione imponibile previdenziale del singolo mese. Si tratta di una proroga dell’incentivo già vigente nel 2022.

Precisamente, questo esonero – che opera nei periodi di paga da gennaio a dicembre 2023 e deve essere applicato dal datore di lavoro nei calcoli della busta paga – è pari al 2% per retribuzioni non superiori a 2.692 euro mensili, e del 3% per le retribuzioni che non eccedono la soglia di 1.923 euro mensili. Entrambe le soglie sono parametrate su 13 mensilità, quindi la retribuzione imponibile di riferimento deve essere maggiorata, a dicembre, dell’ammontare dei ratei della tredicesima. La circolare ribadisce che l’esonero non incide sul rendimento pensionistico.