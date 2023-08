Quando un figlio non è riconoscibile?

Tutto ciò che serve sapere in tema di filiazione, partendo dal nuovo regime instauratosi con la recente riforma, fino ad arrivare alle varie casistiche di riconoscimento dei figli.

La filiazione è il rapporto, produttivo di particolari effetti giuridici, che intercorre tra una persona fisica ed i soggetti che l’hanno concepita o adottata.

È assolutamente necessario premettere che la legislazione ha subìto un mutamento di orientamento radicale, anzi è opportuno definirlo epocale.

Fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975 [1], v’era una differenza sostanziale all’interno dell’istituto, operando una distinzione tra filiazione legittima [2], laddove i genitori fossero legati da vincolo matrimoniale tra loro, naturale (all’epoca definita dalla legge illegittima) [3], se i genitori non fossero viceversa legati da vincolo matrimoniale tra loro, ed adottiva o civile, laddove derivasse da adozione.

In attuazione dei principi contenuti nella Costituzione [4], tali differenze si sono attenuate, per non dire azzerate.

La precedente normativa sulla filiazione

La differenza sostanziale di trattamento era essenzialmente data dal fatto che i figli fossero nati o meno fuori da un matrimonio validamente contratto.

Secondo la vecchia definizione, figlio legittimo era il figlio nato durante il matrimonio da madre unita in matrimonio al proprio coniuge, il quale ne era chiaramente e per presunzione padre.

Lo status di figlio legittimo consentiva al nato anzitutto il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato dalla coppia (anche qualora il matrimonio cessasse), il diritto ad assumere il cognome del padre, il diritto a prendere parte ai diritti successori dei genitori e di conseguenza essere considerato erede legittimo degli stessi e il diritto a crescere nella famiglia istaurando rapporti di parentela con i congiunti dei propri genitori (nonni, zii, cugini, etc.).

Lo status di figlio naturale, viceversa, veniva dato a tutti quei soggetti nati al di fuori di un matrimonio, ossia ai figli nati da due persone non sposate, ai figli nati da rapporti extraconiugali (definiti adulterini), o ancora ai figli nati da due genitori legati tra loro da un vincolo di parentela (cosiddetti figli incestuosi).

In tutti questi casi, il figlio concepito dalle due persone non unite in matrimonio poteva: o non essere riconosciuto affatto e registrato all’anagrafe come figlio di nessuno oppure essere successivamente riconosciuto quale figlio del padre o della madre o di entrambi. Tuttavia anche in caso di riconoscimento di uno o di entrambi i genitori, il figlio non istaurava un rapporto di filiazione con entrambi (alla pari del figlio legittimo) bensì istaurava due rapporti separati con il padre e con la madre.

Conseguenza ulteriore era che il figlio naturale non istaurava dei rapporti di parentela nemmeno con i parenti del padre o della madre e gli venivano pertanto riconosciuti dei diritti successori limitati rispetto ai figli legittimi.

Al figlio naturale veniva tuttavia riconosciuto lo status di figlio legittimo mediante l’istituto della legittimazione, in tal modo acquistava la qualità di figlio legittimo come se lo stesso fosse nato in costanza di matrimonio.

La svolta epocale del 2013

L’architettura giuridica della filiazione, composta dalle norme del codice civile unitamente alla riforma del diritto di famiglia operata nel 1975, viene smantellata dalla riforma, che abbiamo definito epocale, operata nell’anno 2013 [5].

La riforma non si limita a cancellare la distinzione tra figlio legittimo e figlio naturale, ma sublima il concetto della filiazione nell’unica parola “figlio”, riconoscendo quindi ai figli nati in costanza di matrimonio e fuori gli stessi diritti e i medesimi doveri [6].

Ecco la motivazione dell’aggettivo epocale, attribuito a tale riforma: riunire le precedenti differenziazioni nella filiazione sotto l’unico termine figlio non è stato solamente un mutamento terminologico, ma anche e soprattutto un mutamento sostanziale dello status di figlio, tendente ad equiparare in tutto e per tutto i figli comunque essi siano stati concepiti.

Ed è a tal punto opportuno elencare brevemente i diritti e le facoltà derivanti da tale riunificazione nel medesimo concetto di figlio, comunque concepito:

i diritti successori sono estesi ai figli naturali, i quali concorrono all’eredità esattamente al pari dei figli legittimi;

è consentito a tutti i figli il diritto ad istaurare dei rapporti di parentela sia con la famiglia del padre sia con quella della madre;

viene inoltre conferita la possibilità al figlio di essere ascoltato (se ha compiuto 14 anni) in materia di riconoscimento (sia materno che paterno;

viene esteso il riconoscimento anche di figli incestuosi, ai quali in passato era concesso soltanto se i genitori ignoravano di essere parenti al momento del concepimento.

Esistono figli irriconoscibili?

Ed ecco il punto focale del presente articolo: quand’è che un figlio non può essere riconosciuto?

Per i figli che la precedente normativa definiva naturali (cioè nati al di fuori di un vincolo coniugale validamente instauratosi tra i genitori a mezzo di formale matrimonio o concepiti da relazioni adulterine, con partner diverso dal proprio) il riconoscimento del figlio può effettuarsi già con l’atto di nascita, che è una dichiarazione unilaterale di scienza, ovviamente irrevocabile, a mezzo della quale una persona dichiara appunto di essere padre o madre di un’altra persona, ma anche in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento.

Ma anche per i figli nati da relazione incestuosa (ossia nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità [7] retta), mentre in precedenza il riconoscimento veniva ammesso unicamente nel caso in cui il genitore, al momento del concepimento, fosse stato in buona fede, ossia avesse ignorato il vincolo da cui derivava la parentela o l’affinità, oggi tale riconoscimento è ammesso previa autorizzazione del Tribunale (per i figli incestuosi minorenni è competente il tribunale per i minorenni).

Se proprio si volesse ricercare un’ipotesi di irriconoscibilità di un figlio, potrebbe indicarsi quella (più teorica, che pratica) di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio in contrasto con lo stato di figlio legittimo o di figlio naturale: in sostanza non è ammesso il riconoscimento fatto da una persona dello stesso sesso di altro genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio [8].

Il figlio incestuoso può agire in ogni caso per ottenere il mantenimento, l’istruzione o l’educazione e, se maggiorenne, ed in stato di bisogno, gli alimenti [9].

Ciò posto, possiamo affermare – allo stato attuale della normativa – che, fatta salva la categoria dei figli nati da relazione incestuosa cui sia stata negata l’autorizzazione del giudice al riconoscimento, non esista più la categoria dei figli irriconoscibili.

E tale conseguenza scaturisce dalla recente riforma, che ha ampliato al massimo la nozione di figlio, ricomprendendovi tutte le ipotesi in cui per la vecchia normativa erano differenziate da quelle di filiazione legittima, premiando la situazione di debolezza e di “innocenza” del nato, il quale deve avere la tutela giuridica massima.