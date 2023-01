Sicurezza sul lavoro: aumentano gli infortuni

Nel 2022 gli infortuni sul lavoro sono aumentati in tutte le aree del Paese. L’incremento interessa lavoratori e lavoratrici, italiani e stranieri.

Cattive notizie dall’Inail, secondo il cui ultimo report in Italia post Covid sono aumentati gli incidenti e le morti sul lavoro: i fatti di cronaca che narrano di tragici infortuni, del resto, continuano a susseguirsi nel tempo delineando un quadro drammatico.

L’analisi territoriale delle denunce degli infortuni sul lavoro all’Inail a dicembre 2022 evidenzia un incremento in tutte le aree del Paese: più consistente nel Sud (+37,3%), seguito da Isole (+33,2%), Nord-Ovest (+30,4%), Centro (+29,4%) e Nord-Est (+13,3%). Tra le regioni con i maggiori aumenti percentuali si segnalano principalmente la Campania (+68,9%), la Liguria (+49,0%) e il Lazio (+45,4%).

L’aumento degli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail che emerge dal confronto di periodo tra il 2021 e il 2022 è legato sia alla componente femminile, che registra un +42,9% (da 200.557 a 286.522 denunce), sia a quella maschile, che presenta un +16,0% (da 354.679 a 411.251).

L’incremento ha interessato sia i lavoratori italiani, sia quelli extracomunitari e comunitari. Dall’analisi per classi di età emergono incrementi generalizzati in tutte le fasce. Quasi la metà dei casi confluisce nella classe 40-59 anni.

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail entro lo scorso mese di dicembre sono state 1.090, 131 in meno rispetto alle 1.221 registrate nel 2021. Questo calo è la sintesi di un decremento delle denunce osservato nel quadrimestre gennaio-aprile e di un incremento nel periodo maggio-dicembre (+7,1%), nel confronto tra i due anni. Si registrano 180 casi in meno rispetto al periodo gennaio-dicembre 2020 (1.270 decessi) e uno in più rispetto al periodo gennaio-dicembre 2019 (1.089 decessi).

Per un confronto più corretto e puntuale si dovrà fare riferimento alla Relazione annuale dell’Istituto di metà anno, in occasione della quale saranno diffusi gli open data annuali (più consolidati di quelli mensili), con l’aggiornamento del quinquennio 2018-2022 al 30 aprile 2023.

A livello nazionale i dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano, pur nella provvisorietà dei numeri, un decremento nel 2022 rispetto al 2021 solo dei casi avvenuti in occasione di lavoro, scesi da 973 a 790 per il notevole minor peso delle morti da Covid-19, mentre quelli in itinere sono passati da 248 a 300. Il calo ha riguardato soprattutto l’industria e servizi, seguita da conto Stato e agricoltura.

Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel 2022 sono state 60.774, in aumento di 5.486 casi rispetto al 2021 (536 casi in meno rispetto al 2019). I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno mostrano un aumento nel 2022 rispetto al 2021 nelle gestioni industria e servizi, agricoltura e conto Stato. L’analisi territoriale evidenzia un incremento delle denunce nelle Isole, nel Centro, nel Nord-Ovest, nel Sud e nel Nord-Est.

In ottica di genere si rilevano 4.472 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 40.387 a 44.859, e 1.014 in più per le lavoratrici, da 14.901 a 15.915. Nel complesso, l’aumento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani, passate da 51.142 a 56.128, sia quelle degli extracomunitari, da 2.861 a 3.145, e dei comunitari, da 1.285 a 1.501.

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel 2022, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle malattie del sistema respiratorio.