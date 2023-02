L’Agenzia delle Entrate assume 8044 laureati

Entro la fine del 2023 l’Agenzia delle Entrate tramite due distinti bandi assumerà 8044 laureati per svolgere il ruolo di funzionario.

Buone notizie per i nei laureati (o anche i «vecchi» laureati) alla ricerca di un lavoro: che sia il primo o che sia semplicemente un nuovo impiego, l’Agenzia delle Entrate aprirà le porte a ben 8044 laureati complessivamente.

A stabilirlo sono stati nel tempo il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 e, per ultima, la Legge di Bilancio approvata a dicembre.

Inizialmente i primi 4144 posti sarebbero dovuti essere divisi in due differenti bandi di concorso: il primo era atteso entro la fine del 2022, ma verrà con ogni probabilità spostato alla prima metà del 2023 e servirà per assumere 2.500 funzionari laureati. Il secondo bando, di conseguenza, verrà con ogni probabilità spostato dal primo al secondo semestre del 2023 e porterà ad assumere 1644 laureati.

Grazie alla Manovra Finanziaria sono state approvate 3900 ulteriori assunzioni che dovrebbero essere aggiunte ai due bandi già previsti, per un totale di 8044 persone.

I ruoli da ricoprire

I posti saranno tutti banditi per un tempo pieno ed indeterminato, senza limiti di età per partecipare al concorso ma con requisiti accademici precisi. I profili richiesti sono diversi a seconda del bando. Per il primo si cercano laureati che ricoprano i ruoli di:

funzionario tributario;

funzionario servizi di pubblicità immobiliare;

funzionario in attività legale;

funzionario logistica e approvvigionamenti.

Per il secondo bando invece si ricercano i seguenti profili:

funzionario tributario;

funzionario in fiscalità internazionale;

funzionario audit – protezione dei dati personali;

funzionario in controllo di gestione.

I titoli di studio richiesti

Nell’attesa della pubblicazione del bando con tutte le specifiche per il primo concorso, è possibile anticipare che per il profilo tributario potranno candidarsi tutti coloro in possesso di una laurea in:

L-14 Scienze dei servizi giuridici;

L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione;

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

L-33 Scienze economiche;

L-18 Scienze dell’Economia e della gestione aziendale.

Potranno partecipare al concorso anche coloro che hanno un diploma di laurea, una laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Per quanto riguarda il profilo di funzionario dei servizi di pubblicità immobiliare e Funzionario in attività legale, invece, com’è facile immaginare sarà indispensabile essere muniti di laurea di tipo giuridico.

Come verranno fatte le selezioni

Restando in attesa del bando si può anticipare che le prove di selezione avverranno in tre fasi differenti: