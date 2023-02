Lombardia: Malpezzi, ‘da centrodestra offese e calunnie’

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Il fallimento di Fontana è sotto gli occhi di tutti. Non c’è alcun bisogno di inventare fake news: il disastro del suo governo è, purtroppo, amara realtà. Dispiace che non avendo alcun argomento per difendere l’indifendibile, sia proprio il centrodestra ad affidarsi a bugie e sotterfugi per screditare Pierfrancesco Majorino a cui va la mia solidarietà. Quando non si hanno più argomenti, non resta che l’offesa e la calunnia, ancora peggio, attraverso post diffamatori sponsorizzati dal centrodestra e riconducibili all’agenzia di comunicazione che cura la campagna elettorale per Fontana. Purtroppo con queste azioni scorrette si avvelena il clima della campagna elettorale e non si rende servizio ai cittadini”. Così Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.