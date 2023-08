Si può continuare a circolare alla guida di un veicolo anche se non è stato pagato il bollo auto. In ogni caso l’intestatario del mezzo è punibile con l’applicazione di sanzioni tributarie.

Nella vita frenetica di tutti i giorni può accadere di dimenticare di versare determinate imposte vedi ad esempio il bollo auto. In quest’ipotesi cosa succede? Circolare senza bollo auto quali rischi comporta?

A differenza di quanto si crede comunemente il mancato pagamento del bollo auto non impedisce la circolazione del veicolo. Si tratta infatti di un’imposta sul possesso che va versata dalla persona la quale risulta iscritta nel Pubblico Registro Automobilistico (Pra) come proprietaria del mezzo a prescindere dal fatto che lo stesso sia messo in circolazione o meno.

Il pagamento dell’imposta è dovuto alle Regioni ad eccezione del Friuli Venezia e della Sardegna laddove la gestione del tributo è affidata agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Esaminiamo insieme l’argomento prima con delle informazioni di carattere generale e successivamente analizzando quali rischi comporta circolare senza bollo auto.

Come si calcola il bollo auto?

L’importo dell’imposta, sempre relativo a 12 mesi, si calcola in base ad alcuni parametri che variano a seconda della Regione di appartenenza, avendo riguardo a quanto stabilito in materia dai regolamenti regionali, della potenza del motore, espressa in kW, e della classe ambientale (ad esempio Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

È possibile determinare l’ammontare del bollo auto collegandosi al sito online dell’Aci (Automobile Club d’Italia). Ai fini del calcolo è sufficiente inserire i dati che indicano il tipo di pagamento (ad esempio rinnovo di pagamento oppure prima immatricolazione), la tipologia del veicolo, la Regione di residenza dell’intestatario e il numero di targa.

Bollo auto: quando e come si paga?

Termini per il pagamento del bollo auto

Il bollo auto ha cadenza annuale e va versato in un’unica soluzione. Il pagamento per il rinnovo dell’imposta deve essere effettuato nel corso del mese successivo a quello di scadenza dell’ultima tassa dovuta. Ad esempio per un bollo con scadenza a gennaio 2023, il rinnovo di pagamento va eseguito tra l’1 e il 28 febbraio 2023.

In caso di acquisto di una nuova auto, il primo bollo deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione o entro quello del mese successivo se il veicolo è stato immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese. Ad esempio se la macchina è stata immatricolata il 5 aprile, il bollo va pagato entro il 30 aprile; invece, se la macchina è stata immatricolata il 22 aprile, allora l’imposta va versata entro il 31 maggio.

Se si acquista un’auto usata, il nuovo proprietario deve collegarsi alla periodicità delle scadenze precedenti, attendendo la scadenza naturale.

Modalità di pagamento del bollo auto

Il bollo auto si può pagare utilizzando diverse modalità. Innanzitutto il versamento dell’imposta può essere eseguito online sulla piattaforma PagoPa dedicata ai pagamenti verso la Pubblica amministrazione, cui si accede tramite i servizi telematici ordinari quali home banking, sportelli Atm abilitati e app per smartphone (Bancomat, Satispay, Telepass Pay e Easypol). È possibile anche collegarsi all’apposita sezione del sito dell’Aci oppure allo sportello tributi del sito della propria Regione. Altresì, il pagamento del bollo auto può avvenire tramite uno dei seguenti intermediari alla riscossione: le agenzie Semestra, le delegazioni Aci, i punti vendita Mooney, le Poste italiane mediante il pagamento online allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione, i punti vendita Lottomatica, le altre agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTavant, Stanet, ecc.), le banche e gli altri operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, Punti vendita Mooney, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)

Di norma viene richiesta una commissione di 1,87 euro (diritti di riscossione) ai quali potrebbero aggiungersi eventuali costi per l’accesso al nodo dei pagamenti PagoPa.

Circolare senza bollo auto quali rischi comporta?

Circolare senza bollo auto non costituisce un’infrazione al Codice della strada. Pertanto, se una persona che non è in regola con il pagamento dell’imposta viene fermato dalle forze dell’ordine – ad esempio dalla polizia stradale – gli agenti non gli chiederanno di mostrare la ricevuta di versamento del bollo auto e, di conseguenza, non potranno verificare il mancato pagamento del tributo. Quindi, il conducente non verrà multato né gli verranno sottratti punti dalla patente e potrà continuare a circolare. Ciò avviene perché il bollo auto è un tributo regionale che implica un rapporto di natura tributaria, non è una condizione per la circolazione del veicolo.

Circolare senza bollo auto comporta però l’applicazione di sanzioni tributarie, che fanno aumentare l’importo già dovuto alla Regione o all’Agenzia delle Entrate.

Pagamento bollo auto in ritardo: quali sanzioni si applicano?

Chi non paga il bollo auto entro la scadenza ma adempie in ritardo è tenuto al versamento dell’imposta maggiorata delle sanzioni.

Più precisamente a chi effettua il pagamento:

entro i primi 14 giorni dopo la scadenza si applica una sanzione pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo;

dopo la scadenza si applica una sanzione pari allo dell’imposta per ogni giorno di ritardo; dal 15° al 30° giorno dopo la scadenza si applica una sanzione che ammonta all’ 1,5% dell’imposta;

al dopo la scadenza si applica una sanzione che ammonta all’ dell’imposta; dal 30° al 90° giorno dopo la scadenza si applica una sanzione pari all’ 1,67% dell’imposta;

al dopo la scadenza si applica una sanzione pari all’ dell’imposta; dal 90° giorno a 1 anno dopo la scadenza si applica una sanzione che ammonta al 3,75% dell’imposta.

Per periodi di tempo superiori ad 1 anno scatta una sanzione pari al 30% del tributo, più gli interessi moratori (0,5%) da calcolare per ogni semestre di ritardo.

Mancato pagamento del bollo auto: cosa succede?

In caso di mancato pagamento del bollo auto la Regione o l’Agenzia delle Entrate quale titolare del credito invia un avviso di accertamento al proprietario del veicolo. Dalla notifica dell’avviso di accertamento iniziano a decorrere 60 giorni entro i quali il contribuente può:

adempiere al pagamento dell’imposta; proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale qualora ritenga il tributo non dovuto ad esempio perché l’ha già versato.

Scaduti i 60 giorni la Regione/Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo il credito e dà mandato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta mediante la notifica di apposita cartella esattoriale.

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale il contribuente può:

versare il bollo non pagato, maggiorato delle sanzioni e degli interessi maturati;

il bollo non pagato, maggiorato delle sanzioni e degli interessi maturati; proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ma solo per fatti successivi alla notifica dell’accertamento e non per motivi legati all’obbligo di dover pagare l’imposta. Ad esempio il contribuente può impugnare la cartella esattoriale sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento.

Se nel predetto termine di 60 giorni il contribuente né paga né propone ricorso, la cartella esattoriale diviene definitiva e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere:

al pignoramento dei beni del contribuente vedi ad esempio del conto corrente bancario o postale;

dei vedi ad esempio del conto corrente bancario o postale; al fermo amministrativo del veicolo che non potrà più circolare. In ogni caso il fermo dovrà essere anticipato da un preavviso di almeno 30 giorni, durante i quali il contribuente potrà pagare oppure richiedere una rateizzazione. Tuttavia, se il veicolo è strumentale allo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale del contribuente – vedi il caso di un agente di commercio che per lavorare deve necessariamente adoperare il proprio mezzo – ed è iscritto nel libro dei beni ammortizzabili, non sarà possibile procedere al fermo amministrativo.

Il bollo auto si prescrive dopo 3 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta deve essere pagata. Ciò significa che se tale termine triennale decorre senza che la Regione/Agenzia delle Entrate titolare del credito ne abbia richiesto il pagamento, il tributo non è più dovuto.

Il termine viene interrotto se viene notificato l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale e inizia a decorrere nuovamente dal giorno successivo alla notifica.