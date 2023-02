Tempi e modalità per presentare ricorso contro una sanzione per una violazione del Codice. A chi rivolgersi e quali motivi giustificano la contestazione.

La prima cosa che un automobilista pensa quando ha commesso un’infrazione al volante e riceve la notifica della sanzione è come contestare la multa stradale. Le strade da imboccare sono due: presentare un ricorso al Prefetto oppure rivolgersi al Giudice di Pace. In entrambi i casi, però, c’è una procedura da seguire e, soprattutto, servono delle motivazioni ben solide per poter sperare di spuntarla. A volte basta un banale vizio di forma, come ad esempio l’indicazione errata del modello dell’auto su verbale oppure una notifica arrivata troppo tardi. In ogni caso, vediamo quali sono i passi che deve seguire l’automobilista per non pagare la multa.

Come contestare una multa stradale dal Prefetto

Chi vuole contestare una multa dal Prefetto deve agire entro 60 giorni:

dalla data in cui è stata contestata la violazione al Codice della Strada , nel caso in cui l’automobilista sia stato fermato per strada da una pattuglia che ha accertato l’infrazione;

, nel caso in cui l’automobilista sia stato fermato per strada da una pattuglia che ha accertato l’infrazione; dalla data in cui è stata ricevuta la notifica, nel caso in cui il verbale sia stato inviato nel luogo di residenza del proprietario dell’auto. Accade quando non è possibile procedere alla contestazione immediata, ad esempio quando un autovelox rileva un eccesso di velocità.

La prima cosa da fare è attendere di avere in mano il verbale. Ad esempio, in caso di multa per divieto di sosta, il foglietto di carta fissato al parabrezza dell’auto dall’agente di Polizia locale è soltanto un avviso di violazione ma non un verbale vero e proprio.

Una volta ricevuto il verbale (consegnato a mano dall’agente di polizia oppure spedito a casa dell’automobilista), va presentato il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice. Chi, ad esempio, abita a Verona e vuole contestare una multa presa a Livorno deve rivolgersi al Prefetto della città toscana.

Occorre inviare il ricorso:

direttamente al Prefetto tramite raccomandata a/r o via Pec (posta elettronica certificata). Il ricorso verrà trasmesso, insieme ai documenti allegati dall’automobilista, all’ufficio che ha elevato la multa, il quale risponderà con le proprie motivazioni;

all’ufficio che ha elevato la multa, sempre con raccomandata a/r. Questo ufficio lo trasmetterà al Prefetto.

Cosa può decidere il Prefetto

Il ricorso presentato da chi vuole contestare una multa stradale viene esaminato dal Prefetto, insieme al resto della documentazione allegata dall’automobilista (ad esempio, fotografie o altro materiale a sostegno delle sue ragioni).

Successivamente, se lo ritiene opportuno, sente chi ha eventualmente richiesto di essere ascoltato.

Se decide che la multa è giusta, entro 120 giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso emette un’ordinanza motivata con la quale obbliga l’automobilista al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese. L’ingiunzione di pagamento viene notificata al ricorrente entro 150 giorni dalla sua adozione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica.

Se, invece, il Prefetto decide a favore del ricorrente, sempre entro 120 giorni emette un’ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola all’ufficio che ha elevato la contravvenzione, il quale sarà tenuto ad informare il ricorrente.

Vige la regola del silenzio-assenso: decorsi i citati termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.

Come contestare una multa stradale dal Giudice di Pace

Contro la decisione del Prefetto, o anche quando l’automobilista non si è rivolto affatto a questa autorità e non ha pagato la sanzione, è possibile contestare una multa stradale presentando ricorso al Giudice di Pace, il quale ha competenza:

sulle multe per violazioni al Codice della strada;

sulle cartelle esattoriali che riguardano multe non pagate e che presentano vizi di notifica;

sull’ordinanza emanata dal Prefetto al quale è stato presentato precedentemente il ricorso.

In questo caso, il ricorso al Giudice di Pace va presentato non entro 60 giorni ma entro 30 giorni. L’assistenza di un avvocato è solo facoltativa.

Occorre allegare:

originale e quattro fotocopie del ricorso e della cartella esattoriale o del verbale di contestazione o dell’ordinanza prefettizia;

fotocopia degli eventuali documenti che si intendono allegare;

copia di un documento di identità in corso di validità;

contributo unificato e diritti di notifica. Per multe al di sotto dei 1.100 euro, si paga 43 euro di contributo e 27 euro di marca da bollo.

Il ricorso deve riguardare tutto ciò che viene contestato nel verbale. In pratica, non è possibile ricorrere soltanto contro una pena accessoria come la sospensione della patente o la decurtazione dei punti.

Il Giudice di Pace chiede all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza, copia del rapporto con i relativi atti, oltre alla contestazione o notifica della violazione.

Cosa può decidere il Giudice di Pace

Esaminato il ricorso di chi vuole contestare una multa stradale, il Giudice di Pace può dichiararlo inammissibile. In tal caso:

la sanzione viene convalidata con ordinanza se l’automobilista non si presenta in udienza senza valido motivo, a meno che la documentazione presentata dal ricorrente dimostri che la multa è illegittima;

il ricorso viene rigettato ed il ricorrente condannato a pagare una sanzione compresa tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica della sentenza, a meno che il ricorrente decida di contestarla in Tribunale.

Se il ricorso viene accolto, la multa può essere annullata in toto o in parte.

I motivi per contestare una multa

È possibile contestare una multa stradale per diversi motivi. In particolare, il ricorso può essere presentato al Prefetto o al Giudice di Pace se:

c’è un vizio di forma del verbale (ad esempio, un dato riportato in maniera incorretta, come ad esempio la targa o il modello del veicolo, la data o l’ora in cui è stata commessa l’infrazione, ecc.);

viene consegnato un doppio verbale per la stessa infrazione;

l’autovelox che avrebbe rilevato l’eccesso di velocità non è omologato o tarato oppure non era segnalato come dispone la legge;

il verbale viene notificato dopo 90 giorni dalla data in cui sarebbe stata commessa l’infrazione (dopo 150 giorni se si è residenti all’estero);

il verbale non è completo, non si legge bene o viene redatto e firmato da un agente senza competenza territoriale per farlo;

la multa viene elevata da un ausiliare del traffico e non è per divieto di sosta o di fermata;

la multa viene comunicata al vecchio proprietario dell’auto dopo aver effettuato il passaggio di proprietà. In questo caso, si può contestare la multa in autotutela, vale a dire senza fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace ma presentando un’istanza di annullamento all’Ente che ha redatto la multa.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di forma, è possibile contestare una multa stradale se sul verbale sono indicati in maniera scorretta oppure omessi:

le generalità del conducente;

data, ora e modo in cui sarebbe stata commessa l’infrazione;

tipo e targa del veicolo;

indicazione dell’autorità competente per il ricorso;

norma violata del Codice della Strada o del regolamento comunale;

sanzione da pagare;

tempi e modalità per presentare ricorso.

Tuttavia, se c’è uno solo di questi errori ma ci sono altri elementi in grado di vanificarlo, la multa potrebbe non essere annullata. Può accadere, ad esempio, quando la data di nascita dell’automobilista è sbagliata ma nome, cognome, indirizzo, targa del veicolo e numero di patente dimostrano che, effettivamente si tratta di lui.