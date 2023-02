Due casi in cui è inesistente la notifica con Pec: la cartella e la multa possono essere impugnate dinanzi al giudice senza rischio di sanatoria.

La Pec elimina molti dei problemi collegati alla posta tradizionale cartacea ed evita le consuete contestazioni relative alla nullità della notifica (come, ad esempio, la consegna a un indirizzo sbagliato o l’omissione delle verifiche dinanzi a un soggetto irreperibile). Ciò nonostante la giurisprudenza ha individuato dei casi in cui il procedimento è ugualmente nullo, benché effettuato con i mezzi telematici. I giudici hanno così suggerito come contestare una multa o una cartella via Pec.

L’orientamento di cui parleremo in questo breve articolo è condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, sicché si può ritenere ormai consolidato.

Le notifiche via Pec: quando e a chi?

Chi è dotato di una Pec perché rientra tra i soggetti cui la legge pone tale obbligo (professionisti, imprenditori, partite Iva e società) può ricevere le notifiche di atti giudiziari, sanzioni amministrative e accertamenti fiscali sul relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà della pubblica amministrazione, che potrebbe comunque optare anche per la notifica tradizionale tramite l’atto cartaceo.

Che valore hanno le notifiche via Pec?

Le notifiche via Pec hanno lo stesso valore di quelle fatte tramite raccomandata o con consegna a mani. Tuttavia è obbligo del cittadino controllare periodicamente la casella di posta e svuotarla quando piena. Difatti, se anche la Pec non dovesse essere letta o se tornasse indietro al mittente perché lo spazio della casella del destinatario è insufficiente, la notifica si considererebbe comunque effettuata e, da essa, decorrerebbero tutti gli effetti giuridici (compresi i termini per eventuali opposizioni).

Quando contestare la cartella esattoriale o la multa via Pec?

Affinché la notifica con Pec sia valida è necessario che:

provenga da un indirizzo ufficiale della pubblica amministrazione : deve cioè trattarsi di un indirizzo Pec risultante dai pubblici elenchi (registro Ini-Pec o Ipa). In tal modo il cittadino può verificare se si tratta di una vera e propria notifica o magari di spam, di un virus, di phishing e così via;

: deve cioè trattarsi di un indirizzo Pec risultante dai pubblici elenchi (registro Ini-Pec o Ipa). In tal modo il cittadino può verificare se si tratta di una vera e propria notifica o magari di spam, di un virus, di phishing e così via; sia indirizzata all’indirizzo ufficiale del contribuente, quello comunicato alla Camera di Commercio o all’ordine professionale.

Non è quindi valida – e può essere contestata – la notifica di una cartella di pagamento o di una multa:

proveniente da un indirizzo di Pec non risultante dai pubblici registri ;

; spedita a un indirizzo Pec privato, non ufficiale, del cittadino.

L’articolo 16-ter del Dl n. 179/2012 ha previsto che, ai fini della notificazione e comunicazione in materia, fra l’altro, civile, si intendono per pubblici elenchi i tre registri:

IPA (Indice delle pubbliche amministrazioni),

(Indice delle pubbliche amministrazioni), REGINDE (Registro Generale degli indirizzi elettronici);

(Registro Generale degli indirizzi elettronici); INI-PEC.

Tale orientamento è stato già affermato dalla Cassazione che, con una sentenza del 2019 [1], ha stabilito che la notifica deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo Pec risultante dai pubblici registri.

Come contestare la notifica via Pec?

Se ricorre una delle ipotesi appena elencate è possibile fare ricorso al giudice per ottenere l’annullamento della cartella o della multa.

Il giudice competente è:

per le multe e per le cartelle che si riferiscono a multe: il giudice di Pace . In tal caso il ricorso va presentato entro 30 giorni dall’arrivo della Pec;

. In tal caso il ricorso va presentato entro dall’arrivo della Pec; per le cartelle che si riferiscono a imposte e tasse: la Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dall’arrivo della Pec.

Si può sanare una notifica invalida via Pec

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha fornito un importante chiarimento: la notifica effettuata da un indirizzo non ufficiale è giuridicamente inesistente e, pertanto, non ha alcun valore. Essa pertanto non può essere sanata dal mittente (salvo provvedere a una nuova notifica, sempre che i termini di prescrizione e decadenza non siano già decorsi).

Questa affermazione è assai importante ma la si può comprendere solo se si fa riferimento al sistema delle notifiche tradizionali. Facciamo quindi un passo indietro.

L’articolo 156 del codice di procedura civile stabilisce che la notifica, benché nulla, non può essere contestata «quando raggiunge il suo scopo» ossia quando l’atto perviene comunque nelle mani del destinatario.

Tanto per fare un esempio, se la notifica di una cartella viene effettuata a un indirizzo sbagliato ma si dimostra che il contribuente ne ha preso visione, la nullità si sana. E ciò perché, quel che conta per l’ordinamento è che il destinatario abbia potuto leggere l’atto e quindi difendersi.

Il fatto di presentare ricorso contro la notifica invalida dimostra di aver preso contezza dell’atto. Può sembrare paradossale, ma contestare una notifica nulla equivale a sanare la nullità. Cosa dovrebbe fare allora il destinatario per opporsi al vizio? Far finta di non aver ricevuto alcuna notifica e attendere l’atto successivo dell’amministrazione (una intimazione di pagamento, un pignoramento, un preavviso di fermo o ipoteca) e poi impugnare quest’ultimo per difetto di notifica dell’atto “prodromico”, ossia di quello precedente.

Torniamo ora al tema delle notifiche via Pec. Secondo la giurisprudenza, la notifica fatta da un indirizzo non ufficiale della pubblica amministrazione, ossia non compreso negli elenchi pubblichi, non è semplicemente nulla ma del tutto inesistente. Come tale non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’articolo 156 del Codice di procedura civile. Il che significa che il cittadino potrebbe già ricorrere contro la Pec invalida senza il timore di sanare il vizio.

La sentenza sulla nullità delle notifiche via Pec

La Cassazione e svariati giudici di primo e secondo grado [2] hanno ricordato che, in base all’articolo 3-bis della legge n. 53/1994, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo Pec all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi. In base a tale norma, la notificazione può essere eseguita solo utilizzando un indirizzo di Pec del notificante risultante da pubblici elenchi.

La Corte ha evidenziato che nel caso in esame, l’indirizzo Pec di provenienza, utilizzato da Agenzia, non risultava da nessuno dei citati registri.

La notifica che si avvale di indirizzi non ufficiali non è valida perché non consente l’assoluta certezza della provenienza dell’atto utile a comprovare l’affidabilità giuridica.

In questo caso la consegna informatica dell’atto tributario è inesistente giuridicamente. Una nullità che non può essere sanata per raggiungimento dello scopo, essendo minata la certezza della provenienza della notifica.

Giova anche ricordare che, secondo un filone giurisprudenziale, peraltro, potrebbero essere sanati solo gli atti di natura processuale (come i ricorsi) e non quelli di natura sostanziale (atti di accertamento e le cartelle), perché la norma disciplina solo la nullità degli atti processuali.

Come contestare la notifica Pec dell’Agenzia delle Entrate

Lo stesso discorso appena fatto vale per qualsiasi notifica via Pec eseguita da un organo della pubblica amministrazione. E quindi anche per l’Agenzia delle Entrate. Secondo la giurisprudenza è inesistente, e quindi non sanabile, la notifica dell’Agenzia delle Entrate proveniente da questo indirizzo:

[email protected].Nel caso di specie, infatti, l’Ente della Riscossione in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato una delle PEC riferite all’Agenzia delle Entrate Riscossione riportate nel pubblico registro (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).