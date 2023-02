Brevetti: come tutelare la propria idea

Come proteggere un’invenzione dall’indebito utilizzo e sfruttamento altrui; cosa si può brevettare e qual è la procedura.

Nel mondo delle imprese si dice che ciò che conta non è avere un’idea, ma piuttosto capire come sfruttarla commercialmente, ed essere in grado di farlo. Ci sono idee bellissime, ma di fatto irrealizzabili, e altre, invece, che sono più concrete, anche se di modesta portata: l’importante è che possano essere applicate in modo da soddisfare un bisogno esistente nel pubblico. Non basta avere un’idea apparentemente “geniale” se non è suscettibile di applicazioni pratiche. A volte proprio le idee migliori, come quella dei post-it o della penna a biro, si sviluppano in sordina e in settori di nicchia, e poi grazie alla loro utilità hanno successo, arrivando a conquistare ampie fette di mercato e a coinvolgere la generalità dei consumatori.

Ma come tutelare la propria idea dall’indebito utilizzo e sfruttamento indebito altrui? Esiste un importante strumento per farlo: è il brevetto dell’invenzione (che, come vedremo, è un’idea resa applicabile). Tutti sanno che l’inventore del telefono fu, nel 1853, l’italiano Antonio Meucci, che però perse i diritti in favore dell’americano Alexander Graham Bell: costui lo brevettò nel 1876 e fondò una grande compagnia di telecomunicazioni, mentre Meucci morì poverissimo. Ad oggi la situazione non è cambiata, ma anzi è peggiorata vista l’enorme competitività dei mercati produttivi.

Brevetto: cos’è?

Il brevetto è lo strumento giuridico necessario per tutelare un invenzione consistente in un’innovazione tecnica, cioè un prodotto, o un processo, che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema. Chi registra il brevetto ha il diritto allo sfruttamento esclusivo della realizzazione dell’idea, con conseguente divieto di fare altrettanto ai soggetti non autorizzati.

Si tratta di qualcosa di più, e di diverso, dal diritto d’autore, che attribuisce la paternità morale dell’opera e i diritti connessi, ma non arriva a coprire le ampie possibilità di sfruttamento commerciale che l’idea realizzata in forma di invenzione potrebbe avere.

Cosa si può brevettare?

Dalla definizione che abbiamo fornito avrai compreso che si può brevettare soltanto un’idea innovativa, un’invenzione dotata di caratteristiche originali e che siano anche concretamente applicabili alla realtà.

Il Codice della Proprietà Industriale [1] stabilisce che «possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale».

Quindi è possibile brevettare, ad esempio, un prodotto, un metodo, un materiale o un procedimento produttivo in qualsiasi ambito industriale e tecnologico (dall’agricoltura alla medicina all’informatica e telecomunicazioni), come macchinari, impianti o parti di essi, ed anche il software.

Come si ottiene il brevetto?

La procedura per ottenere il rilascio del brevetto è rigorosa e non lascia nulla al caso: richiede il deposito dei documenti e degli elaborati tecnici che dimostrino il funzionamento dell’invenzione, e l’ufficio compie verifiche e controlli su quanto attestato dal richiedente, che dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, di essere l’effettivo autore dell’invenzione.

In Italia queste pratiche vengono curate dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm), con sede in Roma, alla via Molise n. 19. La domanda di brevetto può essere presentata all’Uibm in via telematica, compilando i moduli online sul sito ufficiale https://servizionline.uibm.gov.it/ o in forma cartacea, inviando una raccomandata a/r.

Il rilascio del brevetto può avvenire anche a distanza di anni dalla presentazione della domanda, ma la priorità acquisita, ai fini della decorrenza di validità, è data dalla presentazione, o, più precisamente, dal momento in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico: ciò avviene – se il brevetto non viene mantenuto segreto per 18 mesi – dopo 12 mesi dalla data di deposito, o dopo 90 giorni, se vi è esplicita richiesta.

Quanto dura un brevetto?

I brevetti sono per loro natura temporanei: il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni, ridotta a 10 anni in caso di modello di utilità (è tale quello che ottimizza l’uso di macchine o utensili). Il brevetto non può essere rinnovato né prorogato.

Cos’è il brevetto europeo?

Gli effetti del brevetto rilasciato dall’Uibm sono limitati al territorio italiano, e questo potrebbe comportare il rischio che qualcuno, all’estero, sfrutti l’invenzione a proprio vantaggio. Per evitare ciò, è possibile estendere gli effetti del brevetto ad altri Paesi, con il brevetto internazionale o il brevetto europeo.

Il brevetto europeo garantisce una tutela uniforme dell’invenzione brevettata, in tutti gli Stati dell’Unione Europea aderenti all’accordo. Esiste anche un Tribunale unificato dei brevetti (Tub) per offrire una giurisdizione centralizzata, prevenendo così il pericolo di contrasto di giudicati nazionali; la divisione locale del Tub, per l’Italia, è situata presso il tribunale di Milano.