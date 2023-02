Bollo auto: come pagare online in modo sicuro

I servizi dell’Aci e delle Regioni non convenzionate con l’Automobile Club per versare la tassa automobilistica senza rischi.

Fare i pagamenti online è, ormai, un’abitudine diffusa per risolvere molte pratiche evitando code agli sportelli. In alcuni casi, però, occorre stare attenti: non sempre il sito a cui affidiamo i dati della nostra carta di credito, cioè i nostri soldi, è affidabile. Chi deve versare ogni anno la tassa automobilistica, dunque, potrebbe chiedersi come pagare il bollo auto online in modo sicuro. Domanda legittima che prevede una risposta tutt’altro che scontata.

Nella maggior parte del territorio italiano, l’obbligo del pagamento del bollo auto è assolvibile sul sito dell’Aci. Purtroppo, però, non tutte le Regioni sono convenzionate con l’Automobile Club d’Italia: secondo quanto riportato dallo stesso portale dell’Aci, non è possibile effettuare il pagamento del bollo via Internet da Calabria e Veneto. I residenti in queste Regioni devono, quindi, adottare dei metodi alternativi come l’home banking degli istituti di credito abilitati al pagamento con PagoPA o le app Satispay e IO. In ogni caso, la maggior parte delle amministrazioni regionali (cioè gli enti pubblici che gestiscono la tassa automobilistica) offrono uno strumento telematico dedicato.

Pagare online il bollo auto sul sito dell’Aci

L’Automobile Club d’Italia mette a disposizione diverse soluzioni per pagare il bollo auto online in modo sicuro. In particolare, è possibile farlo tramite:

il servizio Bollonet sul sito dell’Aci;

sul sito dell’Aci; le agenzie di pratiche auto autorizzate (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service);

autorizzate (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service); Poste Italiane , mediante il pagamento online;

, mediante il pagamento online; banche ed operatori tramite i loro canali telematici (home banking e app per smartphone e tablet come IO o Satispay).

Per pagare il bollo auto in modo sicuro sul sito dell’Aci, occorre innanzitutto essere residenti in qualsiasi città italiana tranne che in quelle del Veneto e della Calabria: queste due Regioni non sono convenzionate con l’Aci per il pagamento online del bollo. Significa che i proprietari veneti o calabresi di un veicolo dovranno utilizzare uno degli altri canali citati per versare online la tassa automobilistica oppure uno dei canali proposti dalle amministrazioni stesse, come vedremo tra poco.

Nel resto del Paese, occorrerà collegarsi al sito bollo.aci.it ed accedere tramite Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Una volta entrati nella pagina, è possibile effettuare il pagamento in maniera semplice e sicura.

Il pagamento viene effettuato tramite la piattaforma PagoPA, scegliendo un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente (banca o altro istituto di pagamento). Un eventuale costo aggiuntivo dipende dal PSP selezionato.

Pagare il bollo online in Calabria e Veneto

Come detto, gli automobilisti residenti in Calabria e in Veneto non possono accedere al pagamento online del bollo auto sul sito dell’Aci.

Al fine di fare un versamento telematico sicuro, dunque, dovranno utilizzare uno degli altri canali, cioè:

presso un riscossore abilitato al sistema PagoPA in tutto il territorio nazionale;

in tutto il territorio nazionale; il servizio dedicato sul sito della Regione di appartenenza (Calabria o Veneto);

di appartenenza (Calabria o Veneto); le agenzie di pratiche auto autorizzate (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service);

autorizzate (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service); Poste Italiane , mediante il pagamento online;

, mediante il pagamento online; banche ed operatori tramite i loro canali telematici (home banking e app per smartphone e tablet come IO o Satispay).

I residenti in Calabria devono accedere a sito tributi.regione.calabria.it.

Gli automobilisti del Veneto possono pagare online:

tramite Portale Bollo Auto (portalebolloauto.regione.veneto.it) alla sezione «Paga il Bollo»;

utilizzando l’avviso PagoPa ricevuto o generato attraverso il Portale Bollo Auto;

tramite il Portale MyPay (mypay.regione.veneto.it), indicando come ente beneficiario «Regione del Veneto».

In entrambe le Regioni è necessario accedere ai rispettivi servizi con la propria identità digitale (SPid, Cie, Cns).

Cosa si rischia se non si paga il bollo?

L’Aci (e questo vale anche per calabresi e veneti) ricorda che il bollo per il periodo tributario in corso può essere pagato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza, o dopo qualche giorno dalla data di immatricolazione, nel caso di primo pagamento.

Chi non paga il bollo auto entro le scadenze previste è soggetto alle seguenti sanzioni: