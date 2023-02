Bollo auto: esenzioni e agevolazioni per invalidi e pensionati

Come funzionano i benefici che riguardano la tassa automobilistica per le persone con disabilità e per i loro parenti.

Tra le tasse che non si può fare a meno di pagare c’è quella automobilistica, cioè il bollo auto. Si tratta di una tassa gestita dalle Regioni e dalle Province autonome che deve essere versata ogni anno da chiunque sia proprietario di un veicolo. Tuttavia, la legge ammette alcune eccezioni per determinate categorie di cittadini. In particolare, ci sono sul bollo auto esenzioni e agevolazioni per invalidi.

In via generale, non devono pagare il bollo auto:

i portatori di handicap ed i loro familiari caregiver;

i proprietari di un veicolo ecologico (l’esenzione è a tempo determinato);

i proprietari di un’auto ultratrentennale.

Per quanto riguarda l’esenzione per gli invalidi, ci sono alcune limitazioni che riguardano, soprattutto, ad esempio, la potenza del veicolo interessato.

Bollo auto: esenzione per disabilità

Tra i beneficiari dell’esenzione dal bollo auto ci sono le persone affette da disabilità accertata ed i loro caregiver. Nel dettaglio:

le persone con disabilità grave , vale a dire con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa;

, vale a dire con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa; i genitori delle persone con disabilità grave;

delle persone con disabilità grave; il coniuge della persona disabile;

della persona disabile; i parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile grave;

entro il secondo grado della persona disabile grave; i parenti o affini di terzo grado, se la persona con disabilità ha compiuto 65 anni o sia affetta da patologie invalidanti.

I familiari hanno l’esenzione solo se la persona disabile è a loro carico oppure ha un reddito non superiore a 2.840,51 euro.

Chi beneficia della legge 104 ha diritto all’esenzione solo se il veicolo interessato ha una cilindrata non superiore a:

2.000 cc se alimentati a benzina o con motore ibrido;

2.800 cc se alimentati a gasolio.

Per i veicoli elettrici, il limite è posto a 150 Kw.

L’esenzione dal bollo auto spetta per un solo veicolo scelto dalla persona disabile nel caso in cui sia proprietario di più di uno.

Poiché si tratta di una tassa di competenza regionale, ci possono essere delle differenze tra un territorio ed un altro.

L’esenzione non spetta per i veicoli intestati ad altri soggetti, come ad esempio enti locali, cooperative o taxi polifunzionali, anche se destinati specificatamente al trasporto di disabili.

Bollo auto: esenzione per pensionati

Per quanto riguarda i pensionati, l’unica esenzione dal bollo auto riguarda chi ha diritto a beneficiare della legge 104. Quindi, come appena riportato, può evitare il pagamento chi ha un veicolo con cilindrata non superiore a:

2.000 cc se alimentati a benzina o con motore ibrido;

2.800 cc se alimentati a gasolio.

Per i veicoli elettrici, il limite è posto a 150 Kw.

Bollo auto: come ottenere l’esenzione

Per sapere come richiedere l’esenzione bollo auto, bisogna innanzitutto distinguere tra le Regioni convenzionate con l’Aci (l’Automobile Club d’Italia).

I territori convenzionati con l’Aci sono:

Abruzzo;

Basilicata;

Campania;

Emilia-Romagna;

Friuli-Venezia Giulia;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Puglia;

Sicilia;

Toscana;

Umbria;

Valle d’Aosta;

Provincia Autonoma Trento;

Provincia Autonoma Bolzano.

In queste Regioni, è possibile fare richiesta di esenzione bollo auto entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento della tassa. La domanda può essere presentata dopo tale scadenza qualora si sia ancora ancora in possesso dei requisiti, ma sempre entro i termini di decadenza e prescrizione previsti per le agevolazioni fiscali.

Solo in Basilicata le esenzioni sono valide dallo stesso periodo di imposta se presentate entro 90 giorni dal termine di pagamento del bollo a norma di legge.

La richiesta di esenzione deve essere indirizzata alla Regione di residenza e presentata a mano o raccomandata A/R presso un ufficio o una delegazione Aci competente per territorio.

L’Aci, ricevuta la domanda, verifica la documentazione. In caso di esito positivo, la pratica viene presa in consegna e protocollata, con rilascio dell’opportuna ricevuta. In caso contrario, gli uffici possono chiedere ulteriori documenti.

Nelle Regioni Liguria e Valle d’Aosta le istanze vanno presentate all’Agenzia delle Entrate competenti per territorio.

L’interessato riceve comunicazione dell’esito della domanda. Se viene accolta, il diritto all’esenzione ha efficacia retroattiva nell’anno tributario in corso, tranne che in Basilicata. L’esenzione non dovrà essere rinnovata ma proseguirà in automatico negli anni successivi. Se, però, vengono meno le condizioni per aver diritto all’agevolazione (un miglioramento della patologia, ad esempio), spetta all’interessato o ai suoi eredi la tempestiva comunicazione all’ufficio competente, pena l’obbligo di versare tributi e sanzioni.

Se, invece, viene respinta, dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla comunicazione di diniego:

la tassa automobilistica dovuta;

gli interessi.

Le sanzioni vengono applicate solo se il versamento di bollo auto e interessi avviene dopo 30 giorni dalla comunicazione di diniego. Il termine è di 60 giorni nella Regione Toscana.

C’è sempre la possibilità, però, di presentare:

ricorso amministrativo entro 30 giorni all’ufficio Tributi della Regione di competenza;

ricorso giurisdizionale entro 60 giorni alla Commissione tributaria competente.

Si può trasferire l’esenzione dal bollo su un altro veicolo?

La persona disabile o il suo caregiver hanno la possibilità di trasferire l’esenzione bollo auto su un altro veicolo, purché: