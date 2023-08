Bollo auto: come verificare il pagamento

Come controllare i versamenti delle tasse automobilistiche utilizzando la procedura online dell’Aci.

Se non riesci a ricordare di aver pagato regolarmente la tassa automobilistica e non trovi le ricevute di versamento, non ti preoccupare: in questo articolo ti spieghiamo come verificare il pagamento del bollo auto con una procedura semplice e veloce che fornisce risultati ufficiali.

Bollo auto: quando va pagato

Il bollo auto – chiamato anche, più propriamente, tassa automobilistica – deve essere pagato, con cadenza annuale, dai proprietari di veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (Pra), salvi i casi di esenzione, come per i disabili con invalidità superiore al 67% riconosciuta ai sensi della legge 104, e, in alcune Regioni, per i proprietari di auto elettriche o ibride.

Il bollo auto va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, e poi a cadenze annuali entro la stessa data. L’importo da versare dipende dalla categoria del veicolo, dall’anno di immatricolazione e dalla Regione di residenza del contribuente; può essere facilmente calcolato sul sito dell’Aci, o dell’Agenzia delle Entrate, inserendo soltanto la targa: il sistema preleverà gli altri dati necessari (tipologia, alimentazione, potenza espressa in Kw, ecc.) dall’archivio del Pra (Pubblico Registro Automobilistico).

Bollo auto: come si paga

Il bollo auto può essere pagato in vari modi, e precisamente:

presso gli sportelli delle delegazioni Aci ;

delle delegazioni ; utilizzando il servizio on line dell’Aci ;

; all’ufficio tributi della propria Regione ;

; presso i bancomat (Atm) delle banche abilitate;

(Atm) delle banche abilitate; mediante i servizi di home banking dell’istituto di credito di cui si è correntisti;

dell’istituto di credito di cui si è correntisti; negli uffici di Poste Italiane ;

; nelle tabaccherie convenzionate con Lottomatica o Sisal;

convenzionate con Lottomatica o Sisal; tramite PagoPa (il sistema di pagamenti realizzato dall’Agenzia delle Entrate).

Bollo auto: come e dove verificare i pagamenti

La verifica dei pagamenti del bollo auto può essere compiuta sul sito dell’Aci o su quello dell’Agenzia delle Entrate; quest’ultimo, però, attualmente è in fase di dismissione e tutti i dati confluiranno a breve nel sistema informativo del Pra, che è gestito dall’Aci.

Sul sito dell’Aci, selezionando dal menù la funzione “Bollo auto” e inserendo il numero di targa, il nominativo del proprietario e la Regione di residenza, il sistema fornisce in risposta gli estremi dei precedenti pagamenti effettuati, con la data e l’importo versato. In caso di versamenti mancanti o carenti per determinate annualità compare un’avvertenza.

Per accedere a queste funzionalità è necessario, dal 1° ottobre 2021, autenticarsi con lo Spid o con la Cie (Carta di identità elettronica); le vecchie credenziali Aci non sono più valide.

Alcune Regioni italiane, come il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e la Toscana, hanno attivato sui propri siti istituzionali un portale dedicato alla tassa automobilistica, dal quale è possibile verificare online l’avvenuto pagamento del bollo auto, scaricare le ricevute e ricevere avvisi sulle prossime scadenze.

Il controllo sui pagamenti del bollo auto può essere fatto anche attraverso il sito o la app di home banking della propria banca, su PagoPa o sul sito di Poste Italiane per i correntisti Bancoposta e i titolari di una carta Postepay. Tutti questi sistemi consentono di scaricare la ricevuta di pagamento, che potrà essere esibita, in caso di contestazioni, alla Regione di appartenenza ed all’Agenzia Entrate Riscossione come prova dell’avvenuto versamento.

Verifica pagamento bollo auto sul sito Aci

Collegandosi al sito ufficiale dell’Aci ed entrando nel menu “Servizi online”, se vuoi conoscere gli eventuali bolli auto non pagati devi selezionare la voce “Rinnovo di pagamento” e inserire i seguenti dati:

tipo del veicolo (autovettura, autocarro, rimorchio, motoveicolo, ciclomotore o minicar) selezionando la dicitura dal menu a tendina;

Regione di residenza dell’intestatario del veicolo;

targa del veicolo;

captcha (un codice alfanumerico o per immagini in base a quanto compare sul video: è necessario per verificare che l’utente sia un umano e non un bot.

La schermata di risposta fornita dal sistema dell’Aci riporterà le informazioni sul veicolo e gli importi da pagare, distinti per annualità: così si può desumere se qualche versamento non è stato eseguito o, per qualsiasi ragione, non risulta negli archivi informatizzati. A tal proposito tieni presente che il sistema non aggiorna istantaneamente i dati dei pagamenti eseguiti, e occorre qualche giorno per vederli comparire.

In particolare, il sistema dell’Aci riporta le seguenti informazioni sul veicolo e sulla tassa automobilistica dovuta:

data di immatricolazione: è quella da cui si calcolano le scadenze dei pagamenti annuali;

data di decorrenza per il pagamento dell’annualità di riferimento;

data di termine utile per eseguire il pagamento della suddetta annualità;

data di scadenza per il pagamento della tassa automobilistica più recente.

Come controllare se un bollo non è stato pagato?

Nel campo “scadenza bollo precedente” è riportata la data di scadenza dell’annualità antecedente all’ultima: se il pagamento non è stato eseguito, il sistema lo segnala. Da ciò si può capire che un bollo auto scaduto non è stato pagato. Inoltre nella sezione “importi“, compare l’esatta quantificazione del debito della tassa automobilistica dovuta per il veicolo richiesto, distinto nelle seguenti voci:

tassa automobilistica;

sanzioni;

interessi;

totale bollo auto.

In questo modo si può sapere se un determinato bollo auto non è stato pagato, ed è anche possibile conoscere l’esatto importo da pagare, calcolato alla data di effettuazione dell’interrogazione. Il disclaimer presente sul sito dell’Aci avverte gli utenti che: «Gli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi di mora sono quelli calcolati alla data odierna. Se il versamento verrà effettuato in un giorno successivo l’importo potrebbe essere diverso», perché se il ritardo si protrae gli interessi e le sanzioni aumentano.

