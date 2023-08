A chi va chiesto il bonus da spendere nei testi scolastici: tutto è nelle mani delle Regioni o dei Comuni di residenza.

L’inizio dell’anno scolastico rappresenta per molti genitori un momento di ristrettezza economica: zaini, libri di testo e materiale vario il cui prezzo lievita ogni anno come la pasta della pizza. Lo Stato cerca in qualche modo di dare una mano alle famiglie con qualche difficoltà economica attraverso i bonus che, a volte, sono un modo per ottenere gratis i libri per i figli e, in altri casi, garantiscono uno sconto importante. Lo scopo è quello di evitare che qualche bambino debba restare a casa perché i genitori non hanno i mezzi economici per mandarli a scuola.

Chi si chiede come ottenere gratis i libri per i figli deve, innanzitutto, sapere che l’agevolazione dipende dall’Isee del nucleo familiare. Non c’è, però, una soglia comune per tutti: ogni Regione decide i limiti entro i quali riconoscere il bonus. A tal proposito, occorre consultare il sito della propria Regione di appartenenza o chiedere informazioni al Comune di residenza.

Hanno diritto al bonus le famiglie che hanno dei figli iscritti ad una scuola:

secondaria di primo o di secondo grado, cioè alle medie o alle superiori;

statale;

paritaria;

inclusa nell’Albo delle scuole non paritarie;

formativa accreditata dalla Regione, in cui frequentare percorsi triennali o quadriennali di istruzione professionale, compresi quelli di alternanza scuola-lavoro.

Il bonus per ottenere gratis i libri per i figli va richiesto a seconda di quanto indicato nei bandi delle singole Regioni o Comuni. Occorrerà, comunque, presentare il modello Isee.

Nella maggior parte dei territori, le amministrazioni regionali delegano le condizioni dei bonus al Comune di residenza delle famiglie.

Per fare alcuni esempi, nella Regione Lombardia gli ultimi venivano riconosciuti a queste condizioni:

limite di età massimo per lo studente: 21 anni.

soglia Isee 2023: inferiore a 15.748,78 euro.

L’importo del bonus nelle scuole lombarde, a seconda dell’Isee, è:

da 300 a 700 euro per la scuola primaria;

da 1.000 a 1.600 euro per la scuola secondaria di primo grado;

da 1.300 a 2.000 euro per la scuola secondaria di secondo grado.

Nell’ultimo anno scolastico, la Regione Valle d’Aosta aveva riconosciuto un rimborso spese:

per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni che frequentano fuori dal territorio regionale scuole secondarie di secondo grado non esistenti in Valle d’Aosta;

oppure per non ammissione alla stessa tipologia di scuola esistente in Valle d’Aosta, per mancato inserimento in numero programmato di iscrizioni.

La Regione Lazio riconosceva, con un Isee non superiore a 15.493,71 euro, un contributo di:

150 euro per singolo figlio frequentante la scuola secondaria di primo grado;

200 euro per singolo figlio frequentante la scuola secondaria di secondo grado.

I residenti in Piemonte con Isee inferiore a 15.748,78 potevano dichiarare la volontà di utilizzare parte del voucher «Iscrizione» per l’acquisto dei libri di testo entro questi limiti: