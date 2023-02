Alimentazione, sicurezza, optional, affidabilità: gli elementi da tenere in considerazione per acquistare un veicolo che dovrà durare a lungo.

Prima o poi l’auto dà dei segnali inequivocabili: è ora di cambiarla dopo un certo numero di anni e di chilometri percorsi. Inevitabile la domanda quando si deve sostituire l‘automobile: come scegliere la macchina giusta?

Ci sono dei parametri che sono validi da sempre, come ad esempio:

i consumi dell’auto;

il prezzo;

l’utilizzo che si fa del veicolo;

la convenienza di un veicolo nuovo o usato.

Gli incentivi introdotti in Italia e le prospettive tracciate dall’Unione europea sulla necessità di tutelare l’ambiente impongono, però, la valutazione di altri elementi come quello di optare per l’auto ecologica e, più in particolare, sull’auto elettrica.

Occorre, quindi, coniugare tutte queste esigenze per capire come scegliere la macchina giusta.

Scegliere la macchina giusta in base alle caratteristiche

La prima cosa a cui pensare quando si vuole scegliere la macchina giusta è l’utilizzo che se ne deve fare. Il rappresentante di commercio che macina ogni giorno decine o centinaia di chilometri non avrà le stesse esigenze di chi la usa per fare la spesa o per recarsi alla stazione del treno o sul posto di lavoro poco distante da casa sua.

Va fatta, dunque, una valutazione delle caratteristiche dell’auto in base alle varie tipologie, cioè:

l’utilitaria , ideale per muoversi in città percorrendo pochi chilometri alla volta senza avere le pretese della grande comodità. Garantirà una vita più lunga;

, ideale per muoversi in città percorrendo pochi chilometri alla volta senza avere le pretese della grande comodità. Garantirà una vita più lunga; la berlina , richiesta da chi deve utilizzare la macchina per lavoro o per muoversi spesso e comodamente con la famiglia;

, richiesta da chi deve utilizzare la macchina per lavoro o per muoversi spesso e comodamente con la famiglia; l’auto sportiva , ricercata da chi, indipendentemente dal lavoro, vuole un particolare tipo di guida privilegiando potenza, design e velocità;

, ricercata da chi, indipendentemente dal lavoro, vuole un particolare tipo di guida privilegiando potenza, design e velocità; il Suv, con una capacità maggiore in termini di spazio, ideale per chi ama fare spesso dei viaggi lunghi con la famiglia ma con consumi spesso più elevati.

Scegliere la macchina giusta in base all’alimentazione

Fino a non molto tempo fa, chi voleva scegliere la macchina giusta e doveva fare parecchi chilometri al giorno propendeva per il diesel e, più recentemente sul Gpl.

Oggi ci sono diversi fattori che hanno modificato questo orientamento, ossia:

l’inversione di tendenza sul costo del carburante : se prima il prezzo della benzina era decisamente superiore a quello del gasolio, da tempo accade il contrario: il pieno di diesel costa più del pieno di «verde»;

: se prima il prezzo della benzina era decisamente superiore a quello del gasolio, da tempo accade il contrario: il pieno di diesel costa più del pieno di «verde»; la normativa italiana ha incentivato l’acquisto di auto elettriche;

l’Unione europea ha annunciato lo stop al commercio delle auto alimentate a benzina e diesel dal 2035.

Al di là del costo del carburante, i vantaggi dell’auto a benzina rispetto al diesel sono:

inquinamento minore e, per questo, meno restrizioni di guida nei centri cittadini;

maggiori prestazioni alla guida;

rumori e vibrazioni più limitati grazie ad un tasso di compressione ridotto;

costo del carburante minore.

I vantaggi dell’auto con motore diesel sono:

vita del veicolo più lunga, ideale per chi deve percorrere molti chilometri;

manutenzione contenuta.

I vantaggi del Gpl sono:

il risparmio sul carburante;

la possibilità di circolare in città anche quando ci sono dei blocchi del traffico.

I vantaggi dell’auto elettrica sono:

beneficiare degli incentivi statali per l’acquisto;

nessuna limitazione di circolazione nei centri cittadini;

esenzione dal pagamento del bollo auto per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione (esenzione permanente in Lombardia e Piemonte);

per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione (esenzione permanente in Lombardia e Piemonte); maggiore efficienza rispetto ad una a propulsione tradizionale perché a parità di energia impiegata, è in grado di percorrere più chilometri.

I vantaggi di un’auto ibrida sono:

maggiore autonomia rispetto alle auto elettriche;

minori emissioni e consumi in confronto alle auto tradizionali;

agevolazioni su bollo, circolazione e assicurazione;

nessuna differenza di gestione e guida con le vetture benzina e diesel.

Scegliere la macchina giusta in base agli optional

Altro elemento che può condizionare la scelta della macchina giusta è quello relativo agli optional. Ormai c’è chi non è in grado di rinunciare a determinati dispositivi come, ad esempio:

il navigatore Gps;

il bluetooth;

l’assistente vocale;

l’assistente di parcheggio;

la telecamera posteriore.

Va da sé che chi condiziona l’acquisto di un’auto alla dotazione di tutti questi optional deve sapere che il costo aumenterà in proporzione al numero e alla qualità dei dispositivi che pretenderà di avere installati nel veicolo.

Scegliere la macchina giusta in base alla sicurezza

La sicurezza al volante dovrebbe essere il primo degli elementi da considerare quando si deve scegliere la macchina giusta.

La stragrande maggioranza dei veicoli messi sul mercato vengono sottoposti ai crash test di Euro NCAP, cioè European New Car Assessment Programme, in italiano acronimo di Programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili.

Questo test assegna punteggi da 0 a 5 a seconda del grado di affidabilità dell’auto. Un veicolo che riceve 5/5 è certamente più sicura. Dopodiché, ovviamente, sta al comportamento del conducente confermare questa affidabilità.