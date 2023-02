Sul sito dell’Agenzia delle Entrate non è più possibile: non resta che collegarsi a quello dell’Aci. Come essere avvisati in automatico.

Chi non ricorda quando deve rinnovare il bollo auto e vuole evitare una sanzione pesante al primo controllo stradale, può fare un controllo comodo e veloce anche dal proprio cellulare. Come verificare online la scadenza del bollo? Basterà collegarsi al sito giusto per avere davanti a sé, in pochi passaggi, la data entro la quale versare la tassa automobilistica. O, nella peggiore delle ipotesi, la data entro a quale avrebbe dovuto essere versata, se ancora non è stato fatto.

Il sito da visitare per verificare online la scadenza del bollo è quello dell’Aci (aci.it). Fino a non molto tempo fa, anche l‘Agenzia delle Entrate metteva a disposizione questo servizio. Oggi, invece, rimanda alla pagina dell’Automobile Club.

Inoltre, alcune Regioni offrono un servizio gratuito per essere avvisati via e-mail o Sms dell’avvicinarsi della scadenza del bollo.

Cosa fare per verificare online la scadenza del bollo?

Chi vuole verificare online la scadenza del bollo ha bisogno di tenere sottomano alcuni elementi indispensabili, in particolare il proprio codice fiscale ed il numero di targa.

In primo luogo, dovrà collegarsi al sito dell’Aci e ciccare, nella parte destra dello schermo, su «Bollo auto»: si aprirà la pagina dedicata alla tassa automobilistica. Non occorre alcuna registrazione e nemmeno l’uso dell’identità digitale per accedere.

A questo punto, bisogna cliccare nella parte sinistra su «Calcolo del bollo auto» e compilare i dati richiesti. In particolare, occorre indicare subito:

tipo di veicolo (di solito, autovettura);

codice fiscale;

targa dell’auto.

Ciccando su «Prosegui», il sistema potrebbe chiedere altri dati, come ad esempio:

data di immatricolazione del veicolo;

potenza in kW.

Conclusi questi passaggi, il sito mostrerà:

la data in cui è stato pagato il bollo (la scadenza successiva, dunque, sarà un anno dopo);

l’importo da versare, se ancora non è stato fatto.

Va detto, però, che il sistema informatico dell’Aci non aggiorna all’istante l’avvenuto pagamento del bollo auto. Pertanto, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno per vedere che, effettivamente, risulta tutto in regola.

Il promemoria per non dimenticare la scadenza del bollo

L’Aci mette a disposizione dei cittadini di alcuni territori anche il servizio «RicordaLaScadenza». Si tratta di un promemoria gratuito ed automatico predisposto dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia, Umbria e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia.

Qualche giorno prima della scadenza, l’automobilista riceverà una e-mail e/o un messaggio Sms che informerà sulla data entro la quale dovrà essere effettuato il pagamento e l’importo da versare.

Per accedere al servizio, è necessario identificarsi tramite:

Spid,

Carta d’identità elettronica;

Carta nazionale dei servizi;

oppure eIDAS.

Altre Regioni, come ad esempio Lombardia e Piemonte, propongono lo stesso servizio gratuito sul proprio sito.

Verificare online il bollo sul sito delle Entrate

Come accennato, da qualche tempo non è più possibile verificare online la scadenza del bollo sul sito dell’Agenzia delle Entrate, cosa che in passato era fattibile.

L’archivio delle tasse automobilistiche – spiega l’amministrazione tributaria – è passato a far parte del nuovo sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (il Pra) gestito dall’Aci.

Pertanto, visitando la pagina dedicata al bollo auto sul sito dell’Agenzia, l’utente viene rimandato automaticamente al portale dell’Aci per poter verificare online la scadenza.