Come vedere webcam autostrade?

Tutti i siti e le app ufficiali per controllare la situazione del traffico da pc o da smartphone prima di mettersi in viaggio.

Questa volta non si tratta di controllare dove sono autovelox o altri dispositivi che misurano la velocità. Questa volta di tratta di guardare, possibilmente prima di mettersi al volante, se l’arteria che si sta per percorrere è libera oppure intasata, cioè se ci attende un viaggio scorrevole o se c’è qualche coda in agguato da evitare scegliendo un percorso alternativo. A tal fine, oltre ai servizi che forniscono su Internet informazioni in tempo reale, ci sono delle telecamere su cui è possibile collegarsi dal pc o dallo smartphone. Ma come vedere le webcam delle autostrade?

Ci sono diversi siti ufficiali che mostrano in tempo reale la situazione del traffico proprio grazie al collegamento con una webcam. In particolare, è possibile vederle sui siti di:

Autostrade per l’Italia;

Infoviaggiando;

Autostrada dei Fiori;

Auststrada del Brennero;

Salt (Società autostrada ligure e toscana);

Satap (la società che gestisce le autostrade Torino-Milano e Torino-Piacenza);

Autostrada Asti-Cuneo.

Come vedere le webcam di Autostrade per l‘Italia?

La panoramica più ampia sulla situazione del traffico autostradale la offre il sito di Autostrade per l’Italia. Per vedere le webcam, occorre collegarsi alla pagina autostrade.it/it/traffico-in-real-time.

Una volta entrati, si troverà sulla parte destra un menù da cui selezionare l’informazione che si desidera, cioè:

aree di servizio;

aree di parcheggio;

punti Blu;

caselli;

webcam;

oppure la sola mappa della rete.

Selezionando «webcam», la cartina dell’Italia che si trova al centro della pagina mostrerà i simboli delle telecamere collocate nelle varie zone del Paese con accanto il numero delle webcam installate in quella particolare zona. Basterà, a questo punto, tenere premuto il tasto «Control» (ctrl) per potere attivare lo zoom ed avvicinarsi all’area che interessa: compariranno tutte le telecamere.

Cliccando su uno dei simboli, si aprirà in popup una finestra che mostra le immagini di quel punto dell’autostrada. Si potrà notare che, in basso, ci sono l’ora ed il giorno, per avere la certezza che ciò che si sta vedendo viene fatto vedere in tempo reale.

Per cambiare webcam, sarà sufficiente cliccare in qualsiasi punto della pagina in modo da chiudere la finestra che si stava guardando e poter selezionare un’altra telecamera.

Se< si vuole vedere una webcam di Autostrade per l’Italia dallo smartphone (ad esempio, durante una sosta o con il cellulare del passeggero) è possibile fruire del servizio tramite l’app My Way, disponibile per Android e iOs.

Come vedere le webcam di Infoviaggiando?

Infoviaggiando mostra il traffico in tempo reale sulle autostrade del Veneto.

Per vedere le webcam, occorre collegarsi al sito infoviaggiando.it e cliccare nel menu in alto su «Telecamere».

Anche in questo caso si aprirà una pagina che mostra la cartina con i simboli delle webcam collocate lungo l’autostrada da Bergamo a Trieste. Cliccandoci, si aprirà una pop che, però, non mostra le immagini in scorrimento ma l’ultima fotografia catturata dalla webcam. Immagini che, comunque, sono aggiornate al momento in cui si seleziona la telecamera.

Infoviaggiando è anche in versione app per Android e iOs.

Come vedere le webcam di Autostrada dei Fiori?

L’autostrada A10, nota come Autostrada dei Fiori, è quella che percorre la tratta tra Genova e Ventimiglia, al confine di Stato con la Francia. Anche lungo questo percorso ci sono diverse telecamere che mostrano la situazione del traffico in tempo reale.

Per vedere le webcam dell’A10, bisogna collegarsi al sito m.autostradadeifiori.it/webcamA10.html. Si aprirà una pagina che non riporta una cartina ma i nomi delle zone da consultare, ad esempio:

Raccordo A10-A6;

Savona;

Finale Ligure;

Pietra Ligure;

Albenga;

Sanremo;

ecc.

Cliccando sulla voce interessata, compariranno le immagini della situazione del traffico in quel punto dell’autostrada.

In alternativa, è possibile collegarsi all’indirizzo autostradadeifiori.it/a10-autostrada-dei-fiori/a10-webcam/. La pagina mostra una panoramica di tutte le webcam disponibili con le immagini già visibili dei vari tratti.

Al momento, non esiste alcuna applicazione per smartphone o tablet, anche se è possibile, comunque, vedere le immagini del sito su qualsiasi dispositivo.

Come vedere le webcam di Autostrada del Brennero?

Per vedere le webcam dell’autostrada del Brennero, cioè dell’A22 tra il raccordo modenese con l’A1 ed il confine con l’Austria, bisogna collegarsi al sito autobrennero.it/it/in-viaggio/webcam/.

La pagina che viene mostrata offre all’utente una doppia possibilità. La parte sinistra della schermata è occupata da una cartina che mostra l’autostrada ed i nomi delle località o dei punti in cui si trovano le telecamere. Basterà cliccare sul nome della zona desiderata per vedere, nella parte destra le immagini in tempo reale (fotografie che si aggiornano a distanza di pochi secondi).

La seconda possibilità è quella di selezionare la zona da guardare nel menu su sfondo verde che si trova ancora più a destra.

Anche in questo caso, il sito di Autostrada del Brennero non segnala la possibilità di scaricare un’apposita app.

Come vedere le webcam di Salt?

Salt sta per Società autostrada ligure toscana e gestisce:

l’A12 nel tronco Sestri Levante-Livorno ;

; l‘A15 tra Fornola e La Spezia e tra La Spezia e Parma (l’autostrada nota come la Cisa).

Per vedere le webcam installate su questi tratti autostradali bisogna collegarsi al sito m.salt.it/webcamLT.html.

La pagina è del tutto simile a quella dell’Autostrada dei Fiori: mostra un elenco con i punti in cui si trovano le telecamere. Cliccandoci, appare a tendina la relativa immagine. Questa volta, però, non si tratta di fotografie che si aggiornano dopo qualche secondo ma di 15 secondi di immagini in movimento catturate qualche minuto prima. Occorrerà, quindi, fare un refresh della pagina ogni tanto.

Come vedere le webcam di Satap?

Satap è la società che gestisce i tratti autostradali:

Torino-Milano, sull’A4;

Torino-Piacenza, sull’A21.

Per vedere le webcam, bisogna collegarsi:

al sito m.satapweb.it/webcamA4.html per la tratta Torino-Milano ;

; al sito m.satapweb.it/webcamA21.html per la tratta Torino-Piacenza.

La modalità di consultazione è identica a quella appena vista per Salt: cliccare su uno dei punti elencati nella pagina per vedere un filmato di 15 secondo con immagini in movimento catturate pochi minuti prima.

Come vedere le webcam dell’Autostrada Asti-Cuneo?

Sempre allo stesso modo è possibile vedere le webcam sull’autostrada Asti-Cuneo, cioè sul’A33.

In questo caso, bisogna collegarsi al sito m.asticuneo.it/webcam.html.