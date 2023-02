Aprire una partita Iva: 10 cose da sapere

Adempimenti, costi, tempi, spese di gestione, tasse, rischi: tutto ciò che bisogna fare quando si decide di intraprendere un’attività economica.

Il fisco italiano è un grande ficcanaso (per non dire di peggio), specialmente quando il cittadino intraprende un’attività economica di qualsiasi genere: imprenditoriale, commerciale, professionale, artigianale o di semplice lavoro autonomo. In quel momento si diventa a tutti gli effetti soggetti Iva, e allora bisogna attrezzarsi per i vari adempimenti. La prima cosa da fare per essere in regola è aprire la partita Iva, e ci sono dieci cose che è bene sapere per avviare l’attività con il piede giusto: ti spiegheremo come calcolare i costi, quali adempimenti bisogna svolgere, come ridurre le tasse da pagare e come prevenire i rischi di contestazioni.

Come si apre una partita Iva?

L’apertura di una partita Iva richiede, innanzitutto, l’individuazione del codice Ateco, scegliendolo dall’apposita tabella: è una nomenclatura completa, basata sulla classificazione Istat, e occorre individuare il codice esatto, quello che si riferisce, o si avvicina di più, all’attività economica che si andrà a svolgere.

Poi bisogna compilare il modello AA9/12 (o il modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche), che si può scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate, e presentarlo, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, in uno di questi tre modi:

a mano, consegnandolo allo sportello di qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;

dell’Agenzia delle Entrate; per posta, mediante spedizione con lettera raccomandata all’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di riconoscimento;

con lettera raccomandata all’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di riconoscimento; in via telematica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate; l’invio può avvenire direttamente a cura del contribuente o tramite un intermediario abilitato (come i commercialisti ed i Caf).

A presentazione avvenuta, l’Agenzia delle Entrate provvederà a rilasciare, nel giro di pochi giorni, il fatidico codice ad 11 cifre: è il numero di partita Iva, che da quel momento contraddistinguerà il contribuente in relazione all’attività esercitata.

Quanto costa aprire una partita Iva?

L’apertura di una partita Iva è totalmente gratuita: non ci sono spese da sostenere, marche da bollo da applicare o tasse da pagare nel momento in cui si presenta la domanda all’Agenzia delle Entrate, a meno che non ci si rivolga ad un commercialista o ad un Caf per la pratica, nel qual caso dovrà, ovviamente, essere pagato l’onorario o il corrispettivo per la prestazione svolta.

Ci sono però dei costi di mantenimento e di gestione della partita Iva, che riguardano il “veicolo” in sé, cioè l’attività esercitata, e non la “targa”, ossia il numero di partita Iva già attribuito. Questi costi dipendono essenzialmente dal regime contabile scelto. Esaminiamoli.

Quanto costa tenere una partita Iva?

La tenuta di una partita Iva comporta, se si è imprenditori (e non lavoratori autonomi), l’iscrizione della ditta al Registro delle imprese, presso la locale Camera di Commercio: il costo è di circa 100 euro per la quota annuale, comprensiva di diritti di segreteria e bolli.

A ciò si aggiungono tutte le spese per la gestione della contabilità, se, anziché optare per il fai da te – cosa di solito sconsigliabile – ci si affida a un commercialista (si spendono non meno di 1.000 euro all’anno, salvo che si ricorra ad un servizio di assistenza telematico).

Poi bisogna anche versare, ogni anno, i contributi previdenziali all’Inps, che vengono calcolati sul cosiddetto “minimale”, quindi non dipendono dal reddito effettivamente prodotto; attualmente sono pari a circa 3.600 euro annui per gli artigiani ed i commercianti, ma scendono a circa 2.400 euro per coloro che hanno aderito al regime forfettario e beneficiano di uno sconto del 35%.

Quante tasse paga una partita Iva?

Quanto alle tasse da pagare, il costo varia in base al regime fiscale scelto: se il volume dei ricavi o compensi annui non supera gli 85mila euro, conviene aderire al regime forfettario, che prevede una flat tax (che funge da imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Iva e dell’Irap) al 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività.

Questa tassazione è molto più bassa degli attuali scaglioni Irpef che partono dal 23% per i redditi bassi e arrivano al 43% per quelli oltre i 50mila euro. Inoltre i forfettari, pur dovendo emettere fattura, non applicano l’Iva alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate, e quindi sono esentati da tutti gli adempimenti di liquidazione e versamento.

Il regime forfettario è considerato quello «naturale» per chi ha ricavi o compensi fino a 85mila euro (fino al 2022 la soglia era di 65mila euro), perciò per sceglierlo basta indicare l’opzione nell’apposita casella della dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).

Chi non può accedere al regime forfettario rientra nel regime fiscale ordinario e perciò sarà assoggettato alle normali imposte: l’Irpef (e relative addizionali regionali e comunali) sul reddito prodotto, l’Iva sui ricavi fatturati e, se ne ricorrono i presupposti, anche all’Irap, l’imposta sul reddito delle attività produttive.

Quali sono i requisiti per la partita Iva forfettaria?

La partita Iva forfettaria – che, come abbiamo appena visto, presenta notevoli vantaggi rispetto al regime ordinario – può essere aperta da chiunque – imprenditore, professionista o lavoratore autonomo – non percepisce oltre 30 mila euro di reddito annuo da lavoro dipendente o assimilati (a meno che non abbia cessato il rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento), e non supera i 20mila euro annui lordi per le spese relative al personale (in pratica, ciò significa che non si può assumere più di un lavoratore dipendente, o due se in part time).

Non si può, invece, aprire la partita Iva forfettaria se si è titolari di quote in società di persone (come la Snc e la Sas), o di quote che consentono il controllo di società di capitali (come la Srl o la Spa) operanti nello stesso settore di attività svolta. Per maggiori dettagli leggi “Come entrare nel regime forfettario“.

Da quale reddito è obbligatoria la partita Iva?

Sfatiamo un mito: l’obbligo di partita Iva non dipende dall’ammontare dei redditi prodotti con l’attività esercitata, bensì dal fatto che essa sia abituale e svolta in forma organizzata, regolare e continuativa, a prescindere dall’entità dei ricavi. Ad esempio, chi ha un sito Internet con un negozio online è considerato un imprenditore professionale (il sito è attivo 24 ore su 24), mentre chi vende qualche oggetto usato compie un’attività del tutto sporadica e perciò non deve munirsi di partita Iva.

La soglia dei 5.000 euro di cui spesso si parla non riguarda l’obbligo di apertura della partita Iva, bensì quello di iscriversi alla Gestione Separata dell’Inps per il versamento dei contributi previdenziali dovuti.

Per aprire la partita Iva devo affidarmi a un commercialista?

Come abbiamo visto, aprire una partita Iva richiede la semplice compilazione di modulo per la dichiarazione di inizio attività e l’individuazione del corretto codice Ateco. Ciò non toglie che in molti casi sia opportuno affidarsi ad un commercialista, non tanto e non soltanto per le formalità burocratiche dell’apertura, quanto per la gestione dei profili contabili e fiscali relativi all’attività svolta.

Se apro la partita Iva pago più tasse?

No, anzi, grazie al regime forfettario di cui abbiamo parlato, l’aliquota di prelievo fiscale è molto più bassa di quella prevista con l’ordinaria tassazione Irpef: si paga il 15%, ridotto al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività, anziché dal 23% al 43% in base all’ammontare dei redditi. E non si applica l’Iva (fermo restando l’obbligo di emettere fattura).

Inoltre l’imponibile su cui calcolare tali aliquote è ulteriormente ridotto dai coefficienti di redditività previsti per ogni settore: ad esempio, per il commercio è del 40%, e per le attività professionali del 78%. Ciò significa che la tassazione di un reddito di 10mila euro di un commerciante verrà applicata su una base imponibile di soli 4.000 euro, e per un professionista di 7.800 euro. Questi benefici non si applicano a chi rientra nel regime fiscale ordinario, che paga l’Irpef e l’Iva in base alle regole consuete.

Se non apro la partita Iva l’Agenzia Entrate si accorge di me?

Chi non apre la partita Iva essendovi obbligato è considerato un evasore fiscale. L’Agenzia delle Entrate può accorgersi della mancata apertura e dell’effettivo esercizio dell’attività economica da una serie di indici, primo fra tutti le movimentazioni bancarie (versamenti e prelievi sui conti correnti) dai quali potrà desumere i redditi percepiti.

A quel punto scatterà inevitabilmente l’accertamento tributario, con la ricostruzione della base imponibile, e delle conseguenti imposte da pagare, che avverrà su base induttiva, cioè su presunzioni semplici (il tipo di attività, la zona di ubicazione, le dimensioni dei locali, le attrezzature, ecc.), in quanto, in assenza di contabilità, non è possibile operare un calcolo analitico. E questo nuoce al contribuente, che avrà grosse difficoltà nel dimostrare di non aver realmente incassato gli introiti calcolati dai funzionari accertatori. Senza contare le pesanti sanzioni previste per i redditi non dichiarati, l’omesso versamento delle imposte dovute e la mancata presentazione della dichiarazione Iva.

Posso svolgere due attività con un’unica partita Iva?

Si possono svolgere due o più attività con la stessa partita Iva, se si indicano tutti i codici Ateco relativi alle attività da intraprendere. Questo è soprattutto il caso dei piccoli imprenditori, o dei lavoratori autonomi, che si dedicano contemporaneamente a settori diversi: ad esempio, una persona che ha un e-commerce e al contempo è anche un social media manager.

La comunicazione della seconda (e delle eventuali ulteriori) attività può essere fatta sia inizialmente, quindi al momento dell’apertura della partita Iva, o anche successivamente, se si avvia la seconda attività dopo, sempre rispettando la tempistica della comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di inizio e non dimenticando di comunicare la variazione o l’aggiunta anche agli altri Enti coinvolti, come la Camera di Commercio e l’Inps.

La seconda attività esercitata con la medesima partita Iva non preclude il regime forfettario, purché la sommatoria dei ricavi e compensi di entrambe le attività non superi il limite di 85mila euro annui. Per determinare il reddito imponibile e l’imposta occorre applicare il corretto coefficiente di redditività (un abbattimento forfettario, visto che non si possono dedurre i costi come avviene nel regime ordinario), che dipende dal tipo di attività svolta e dunque dal codice Ateco: se le redditività sono diverse, bisogna differenziare i ricavi e compensi negli appositi righi della dichiarazione dei redditi (ad esempio, per i servizi di alloggio e ristorazione il coefficiente è del 40%, mentre per le attività professionali è del 78% e per quelle immobiliari arriva all’86%).