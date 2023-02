Contrasti sui passi carrabili: due recenti sentenze sembrano autorizzarli anche a servizio di locali non catastalmente classificati come autorimesse o box (C6).

Avere un passo carrabile davanti alla vetrina del proprio negozio può costituire una grossa utilità per il titolare dell’esercizio commerciale. Avere un’area dedicata al transito di autoveicoli può infatti garantire la possibilità di caricare e scaricare merci direttamente davanti alla porta del negozio rendendo così più semplice e veloce la gestione delle attività quotidiane.

In questo contesto, è importante conoscere le norme che regolamentano la richiesta e l’autorizzazione di un passo carrabile davanti a un negozio, al fine di evitare possibili sanzioni.

In questo articolo affronteremo il tema del passo carrabile davanti alla vetrina di un negozio, analizzando le sentenze che ne hanno autorizzato la concessione.

Si può avere un passo carrabile davanti a un negozio?

Il punto nodale è se il passo carrabile possa essere richiesto non solo per i locali accatastati con la categoria C6 (autorimesse), ma anche per quelli della categoria catastale C (ossia negozi, depositi, laboratori).

In un recente caso giudiziario, il Tar Liguria ha preso una decisione riguardo una richiesta di installazione di un divieto di sosta davanti alla vetrina di un negozio di categoria C1, richiesta avanzata dal relativo titolare per evitare che le altre auto parcheggiassero proprio davanti al suo locale impedendone il riconoscimento da parte dei clienti.

Il Comune di Genova aveva negato tale richiesta a causa del fatto che l’articolo 46 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prevede che tale divieto possa essere ottenuto solo per chi deve accedere a un’area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli. Inoltre, c’era anche un problema di dimensioni della porta di accesso.

Tuttavia, il Tar ha deciso che, nonostante il fatto che l’immobile in questione non appartenesse alla categoria catastale delle autorimesse, è comunque possibile autorizzare il passo carrabile a servizio di un negozio.

La motivazione di tale decisione sta nel fatto che la destinazione d’uso di un immobile non ha alcun legame con il Codice della Strada.

Questa decisione del Tar sottolinea l’importanza di considerare la situazione specifica di un immobile, anche al di là della sua categoria catastale, per prendere decisioni riguardanti il divieto di sosta davanti ad esso.

C’è un secondo precedente interessante, quello del Tar Palermo [2]. La sentenza è del 2023 ed ha rappresentato una vittoria per il proprietario di un negozio. Il tribunale amministrativo regionale ha infatti annullato un provvedimento che aveva danneggiato l’interessato. Nella valutazione del caso, il Tar ha considerato solo gli aspetti legati alla circolazione stradale, come la visibilità e la distanza dagli incroci, senza dare alcun peso alla categoria catastale dell’immobile che avrebbe beneficritto la destinazione d’uso.

In questo modo, il Tar ha ribadito che la categoria catastale non è un fattore decisivo nelle questioni che riguardano il divieto di sosta, ma che ciò che conta sono gli aspetti legati alla circolazione e alla sicurezza stradale.

Questa decisione ha quindi rappresentato una conferma dell’importanza di valutare caso per caso le richieste di passo carrabile, senza limitarsi a prendere in considerazione categorie immobiliari astratte, ma considerando le esigenze concrete di ogni singolo immobile e di ogni singola strada.

L’orientamento opposto

In passato, i giudici del Consiglio di Stato sono stati più rigidi nelle loro decisioni [3]. Il permesso di creare un passo carrabile, che riduceva l’utilizzo della strada (come ad esempio un parcheggio), era possibile solo se necessario per un’area laterale adatta a parcheggiare i veicoli. Questo stesso approccio è stato applicato a un panificio a Trento, che non ha ottenuto il permesso di creare un passo carrabile a causa della necessità di preservare l’uso pubblico della strada.

L’orientamento attuale

Oggi al giurisprudenza ha sposato un orientamento più permissivo, a favore di tutti i locali di categoria catastale C. E ciò anche per via della maggior facilità, concessa dalla legge [4], di ottenere il cambio di destinazione urbanistica, rendendo reversibili negozi e autorimesse.

Inoltre, le esigenze di viabilità sono affidate a specifici atti di pianificazione che, localizzando zone di parcheggio, possono consentire di autorizzare passi carrabili in numero superiore rispetto a quelli strettamente connessi alle esigenze delle sole autorimesse.