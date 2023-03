Tutti i canali di informazione per conoscere in tempo reale eventuali imprevisti su tutta la rete e possibili percorsi alternativi.

Uno degli imprevisti che possono capitare quando ci si mette in viaggio in autostrada è quello di trovare la carreggiata bloccata per un incidente o, nella migliore delle ipotesi, che ci siano dei rallentamenti per lo stesso motivo. Chi è in auto per vacanza può anche mettere il cuore in pace: arriverà a destinazione un po’ più tardi. Il disagio, però, può essere più grave per chi si muove per lavoro. Situazioni di questo tipo potrebbero essere evitare se si venisse a sapere in anticipo dell’inconveniente, per prendere un’uscita in anticipo e fare un percorso alternativo. Come vedere se ci sono incidenti in autostrada, in modo da poter agire per tempo?

Le alternative non mancano. Innanzitutto, ci sono delle emittenti radiofoniche dedicate al traffico autostradale o che trasmettono frequentemente dele rubriche sulla situazione nelle principali arterie. In particolare:

, che trasmette 24 ore su 24 informazione sulla situazione del traffico in tutta la rete; l’emittente radiofonica Rtl 102.5, che fornisce ogni ora, dopo il giornale radio, le principali novità in collaborazione con Autostrade per l’Italia.

Nelle aree di servizio e su alcune emittenti televisive nazionali è possibile seguire il canale tv di Aspi My Way.

Ci sono, poi, delle app messe a punto per fornire tutte le informazioni sul traffico in tempo reale, compresi eventuali incidenti che ostacolano o rendono difficoltosa la circolazione. Le più utilizzate sono:

iCCISS, del Centro coordinamento informazioni sicurezza stradale;

Google Maps;

Waze;

ViaMichelin;

My Way.

Infine (ovviamente a patto di essere fermi oppure di far utilizzare lo smartphone a uno dei passeggeri), ci sono delle sezioni dedicate alla situazione del traffico sui siti Internet di:

Autostrade per l’Italia;

Infoviaggiando;

Autostrada dei Fiori;

Autostrada del Brennero;

Salt (Società autostrada ligure e toscana);

Satap (la società che gestisce le autostrade Torino-Milano e Torino-Piacenza);

Autostrada Asti-Cuneo.

Sapere dalla radio se ci sono incidenti in autostrada

Il vantaggio di avere dei canali radiofonici dedicati al traffico è quello di poter sapere se ci sono incidenti in autostrada a viaggio ormai iniziato.

Radio Rai offre un canale con informazione sulla situazione in tempo reale nelle strade e nelle autostrade chiamato Isoradio. Vengono trasmesse in continuazione, intervallate alla musica, le notizie che riguardano:

incidenti;

eventi atmosferici come frane o forti nevicate;

perdite di carico pericoloso;

cedimento del manto stradale;

chiusure programmate o improvvise;

code o rallentamenti per traffico intenso, ecc.

Isoradio trasmette, generalmente, in tutta Italia sulla frequenza 103.3.

L’altro canale radiofonico che trasmette regolarmente informazioni sulla viabilità in collaborazione con Autostrade per l’Italia è l’emittente Rtl 102.5, attraverso lo spazio «Viaradio», in onda ogni ora dopo il giornale radio.

La stessa emittente offre le notizie sul traffico anche:

sul proprio sito web all’indirizzo rtl.it/redazione/info-traffico/;

sul canale 36 del Digitale Terrestre;

sul canale 736 di Sky.

Sapere dalla televisione se ci sono incidenti in autostrada

È possibile sapere se ci sono degli incidenti sull’autostrada anche dalla televisione, prima di partire o sui monitor delle aree di servizio, attraverso My Way, il primo canale televisivo interamente dedicato al traffico e alla mobilità, con aggiornamenti costanti e in tempo reale sul traffico autostradale e intorno alle grandi città.

I notiziari, gestiti da Autostrade per l’Italia, sono visibili tutti i giorni sui seguenti canali della piattaforma Sky:

SkyTG24 (canale 100, 500 e canale 50 del digitale terrestre;

SkyMeteo24 (canale 502).

My Way è visibile anche su:

La7 (canale 7 del digitale terrestre);

La7d (canale 29 del digitale terrestre).

Sapere dalle app se ci sono incidenti in autostrada

Durante una sosta lungo il tragitto o chiedendo a uno dei passeggeri di utilizzare lo smartphone, è possibile vedere se ci sono incidenti in autostrada su una dele app dedicate alla situazione del traffico in tutta la rete nazionale.

Tra queste, spicca iCCISS, messa a punto dal Centro coordinamento informazioni sicurezza stradale, struttura facente capo al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Attraverso il servizio Viaggiare Informati permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale nazionale, comprese le possibili interruzioni causate da incidenti in autostrada.

iCCISS scarica i dati sul traffico nel momento in cui viene attivata e via via i successivi aggiornamenti. Ottimizza così lo scambio dei dati con il server e garantisce l’accesso ad un maggior numero di informazioni.

L’app del CCISS, gratuita per iOS e per Android, è pensata anche per ovviare alle interruzioni di collegamento alla rete mobile che si possono verificare durante il viaggio.

Altra app molto efficace per verificare in tempo reale possibili incidenti in autostrada è Google Maps. Consente di visualizzare il traffico con i tempi di percorrenza previsti sulla tratta scelta, considerando i possibili ritardi in base ad eventuali sinistri. Propone, inoltre, dei percorsi alternativi. Gli incidenti sono segnalati con il simbolino rosso di due vetture che si scontrano.

ViaMichelin dispone di un’app gratuita per dispositivi Apple e Android, scaricabile dai rispettivi store. L’app permette di accedere alle mappe Michelin, agli itinerari, alle indicazioni di guida con il traffico in tempo reale, alla navigazione GPS in 3D con istruzioni vocali e agli avvisi della community degli utenti.

Tra le applicazioni gratuite più utilizzate ultimamente dagli automobilisti c’è Waze. Non solo aiuta nella navigazione o nella segnalazione della situazione del traffico o degli incidenti (grazie anche ai contributi in tempo reale degli stessi conducenti) ma consente, tramite la «cronologia degli incidenti» di evitare le strade storicamente più soggette a sinistri stradali.

My Way è l’app di Autostrade per l’Italia gratuita e geolocalizzata che accompagna l’automobilista in viaggio con informazioni su:

situazione del traffico : code, rallentamenti, incidenti, lavori in corso, eventuali chiusure;

: code, rallentamenti, incidenti, lavori in corso, eventuali chiusure; tutor e autovelox : un messaggio avverte che si sta entrando in una tratta coperta da tutor e l’app indica la velocità media con cui si sta viaggiando. Un altro messaggio avvisa se sulla strada è presente un autovelox;

: un messaggio avverte che si sta entrando in una tratta coperta da tutor e l’app indica la velocità media con cui si sta viaggiando. Un altro messaggio avvisa se sulla strada è presente un autovelox; aree di servizio, con la possibilità di accedere a una pagina di comparazione dei prezzi del carburante delle quattro aree successive.

Sapere da Internet se ci sono incidenti in autostrada

I siti dei gestori della rete autostradale hanno uno spazio dedicato alla viabilità e alle condizioni del traffico in cui è possibile vedere se ci sono incidenti in autostrada, delle code, oppure se la circolazione è regolare.

Autostrade per l’Italia

Sul sito del principale gestore della rete, Autostrade per l’Italia, è possibile vedere se ci sono incidenti collegandosi alla pagina autostrade.it/it/traffico-in-real-time.

Selezionando nel menu a destra «Eventi viabilità», è possibile visualizzare nella mappa i possibili inconvenienti causati da incidenti (rallentamenti, code, chiusure, ecc.).

Se si vogliono ulteriori dettagli, si può cliccare sull’icona riportata nella cartina: comparirà un piccolo riquadro in cui ci sono le dovute indicazioni ed i percorsi alternativi consigliati.

Infoviaggiando

Il sito di Infoviaggiando fornisce informazione relativa al traffico e alla viabilità sulle autostrade del Veneto.

Bisogna collegarsi alla pagina infoviaggiando.it/it/13911/avvisi-ai-viaggiatori.

Autostrade del Brennero

Chi deve percorrere l’A22 del Brennero e vuole vedere se ci sono incidenti in autostrada, può collegarsi alla la pagina autobrennero.it/it/in-viaggio/info-viaggio/lavori-a22-previsione/.

Qui troverà tutte le indicazioni sulla situazione nel tratto tra la provincia di Modena da cui parte l’arteria fino al confine con l’Austria.

Salt

La Società autostrada ligure toscana gestisce:

l’A12 nel tronco Sestri Levante-Livorno ;

; l‘A15 tra Fornola e La Spezia e tra La Spezia e Parma (l’autostrada nota come la Cisa).

Per vedere se ci sono incidenti in uno di questi tratti, occorre collegarsi alla pagina salt.it/ligure-toscano/info-traffico/, dove vengono fornite le informazioni riguardanti eventuali problemi.

Satap

Satap è la società che gestisce i tratti autostradali:

Torino-Milano, sull’A4;

Torino-Piacenza, sull’A21.

Le pagine web di riferimento per sapere se ci sono incidenti in una di queste arterie sono:

satapweb.it/trafficoA4 per la Torino-Milano;

satapweb.it/trafficoA21 per la Torino-Piacenza.

Autostrada Asti-Cuneo

Per sapere se ci sono delle chiusure sull’autostrada Asti-Cuneo, cioè sul’A33, la pagina a cui collegarsi è asticuneo.it/a33-asti-cuneo/a33-info-traffico/.