Testata durante una partita di calcio: cosa si rischia?

L’aggressione durante l’incontro sportivo, se il gioco è fermo, si può considerare un reato?

Un giocatore di calcetto, nonostante non sia stato punito dall’arbitro durante la partita, è stato condannato penalmente per aver aggredito un avversario con una testata. La vicenda dimostra che gli episodi di violenza in campo non possono essere semplicemente catalogati come eccessi di agonismo sportivo, ma possono essere considerati vere e proprie aggressioni.

Vediamo più nel dettaglio, cosa si rischia per una testata durante una partita di calcio.

In una partita di calcetto nelle Marche, un giocatore di nome Tizio ha colpito un avversario, Caio, con una testata mentre si aspettava il recupero del pallone fuori dal campo. L’arbitro non ha visto l’azione violenta e, di conseguenza, Tizio non ha ricevuto alcuna sanzione disciplinare. Tuttavia, dopo la partita, la vicenda ha avuto ripercussioni legali e Tizio è finito sotto processo penale per il gesto violento commesso in campo. Il campo di imputazione è stato: lesioni personali per il quale la pena è graduata in base all’entità delle lesioni e dei tempi di guarigione. Leggi sul punto Cosa si rischia con una denuncia per lesioni.

Il Giudice di pace non ha dubbi sulla condanna di Tizio per il reato di lesione personale, sottolineando che il giocatore ha violato volontariamente le regole del calcio e mancato ai doveri di lealtà verso l’avversario.

Tizio, in Cassazione, cerca di fornire una diversa interpretazione dei fatti, sostenendo che l’azione violenta possa rientrare nella scriminante dell’esercizio dell’attività sportiva. Tuttavia, i giudici di Cassazione respingono questa tesi, evidenziando come l’azione sia avvenuta durante una fase di gioco fermo e come l’aggressione sia stata volontaria e sproporzionata rispetto alla natura del gioco.

Commettere una lesione durante un gioco è ugualmente reato? Non esiste una norma esplicita che escluda il reato (ossia “scrimini” la condotta) in caso di competizione sportiva. Tuttavia la giurisprudenza ritiene che l’esercizio dell’attività sportiva possa essere una scriminante “non codificata” (ossia legittima anche se non prevista dal codice penale). E ciò perché lo sport soddisfa un interesse generale della collettività. Inoltre, l’ordinamento giuridico vede con favore l’attività sportiva e le associazioni che la promuovono, come completamento della crescita equilibrata e dello sviluppo psico-fisico dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione italiana.

Tuttavia, nel caso della testata data a gioco fermo, i magistrati escludono il riconoscimento della scriminante sportiva, poiché l’azione violenta di Tizio non ha alcun collegamento funzionale con la competizione calcistica e risulta sproporzionata. Pertanto, la condotta di Tizio è considerata penalmente rilevante, indipendentemente dal fatto che l’arbitro non abbia comminato alcuna sanzione durante la partita.

In sintesi, questo caso dimostra che la violenza in campo non può essere giustificata dall’agonismo sportivo e che i calciatori possono essere chiamati a rispondere delle proprie azioni aggressive anche al di fuori del contesto disciplinare sportivo.