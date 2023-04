Guida completa alle tasse: tutto ciò che devi sapere

Come funzionano i tributi in Italia; qual è il giusto da pagare e come difendersi dalle pretese eccessive del fisco.

Si dice che al mondo esistano soltanto due certezze: la morte e le tasse. Non amore e felicità, dunque; ma nel tempo che ci è concesso di vivere si può avere comunque un relativo benessere se si riesce a pensare alla morte come inevitabile e alle tasse come un “male necessario” per contribuire con le proprie risorse alle esigenze della collettività. Inoltre, a differenza della morte, che è incerta sul momento dell’arrivo, le tasse hanno sempre una scadenza predefinita e nota in partenza, e ci sono conseguenze per chi non paga il dovuto entro i termini. Ma, come in tutte le vicende della vita, è previsto anche il pentimento, e, dall’altro lato, è consentito al contribuente di intraprendere la sua battaglia contro il Fisco, instaurando un contenzioso amministrativo o giurisdizionale.

Per aiutarti a gestire la tua situazione fiscale, ti proponiamo questa breve ma completa guida alle tasse, contenente tutto ciò che devi sapere per comportarti correttamente nella vita quotidiana e decidere cosa fare se qualcosa non va nel verso giusto. Iniziamo con il capire quali e quante tasse ci sono, per poi vedere se è giusto pagarle e cosa fare se si è destinatari di una pretesa fiscale illegittima.

Imposte e tasse: quale differenza?

Noi parliamo comunemente di imposte e tasse come se i due termini fossero sinonimi ed equivalenti, ma tecnicamente c’è una importante differenza:

la tassa è un compenso corrisposto allo Stato, o a un altro ente pubblico, come corrispettivo di un servizio: così sono propriamente tasse quelle scolastiche, o sulla raccolta dei rifiuti;

è un compenso corrisposto allo Stato, o a un altro ente pubblico, come corrispettivo di un servizio: così sono propriamente tasse quelle scolastiche, o sulla raccolta dei rifiuti; l’imposta è un tributo finalizzato a finanziare i servizi pubblici in generale, a beneficio di tutta la collettività: ad esempio, il gettito delle imposte dirette, come l’Irpef, o di quelle indirette, come l’Iva, viene ripartito tra le varie esigenze (costruzione e manutenzione di strade ed ospedali, mezzi delle forze armate e di polizia, pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, ecc.).

Le tasse, quindi, hanno un rapporto diretto con la prestazione resa a fronte del loro pagamento, le imposte no; ed è per questo che, ad esempio, in caso di mancata erogazione del servizio di raccolta sui rifiuti è previsto uno sconto sulla Tari, mentre ciò non avviene nel caso delle imposte.

Chi decide le tasse?

In Italia la politica fiscale è di competenza del Parlamento e del Governo. L’articolo 23 della Costituzione stabilisce che «nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge»: non, quindi, da provvedimenti amministrativi. La legge è quella formalmente emanata dal Parlamento, e ad essa sono equiparati gli atti aventi forza di legge, come i decreti legge e i decreti legislativi, emanati dal Governo.

In ambito fiscale, è frequente il ricorso ad una legge delega del Parlamento al Governo, che emana i decreti delegati dando contenuto e attuazione alle previsioni generali impartite dalle Camere, come sta accadendo attualmente con la legge di riforma fiscale, che non stabilisce direttamente le nuove aliquote Irpef ed Iva, ma soltanto i principi di massima: sarà il Governo a deciderle, nell’ambito del perimetro fissato.

Come si stabilisce l’ammontare delle tasse?

L’art. 53 della Costituzione stabilisce che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» e aggiunge che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Perciò tutti devono pagare le tasse in proporzione alle loro risorse, ma i ricchi, o per meglio dire i più abbienti, sono chiamati a versare una percentuale maggiore dei loro redditi, patrimoni ed anche dei consumi, che sono anch’essi indici di capacità contributiva.

Per questo le aliquote Irpef sono crescenti e diventano più elevate man mano che il reddito sale: attualmente partono dal 23% per i redditi fino a 15mila euro (con una no tax area, cioè detassazione completa, fino a 8mila euro circa: un po’ più bassa per i lavoratori autonomi, più alta per i dipendenti ed i pensionati) e arrivano al 43% per la parte di reddito superiore a 50mila euro, in modo da colpire in misura maggiore i redditi più alti. Vero è, però, che altre imposte, come l’Iva, colpiscono tutti in misura proporzionale, ed è per questo che sono previste aliquote inferiori sui beni alimentari primari (pane, pasta, latte), di necessità (come gli articoli sanitari) e di largo consumo (come gli assorbenti intimi).

Inoltre, l’art. 81 della Costituzione stabilisce il tendenziale principio del pareggio di bilanco dello Stato, derogabile con l’indebitamento pubblico solo «al verificarsi di eventi eccezionali» (pensiamo alla pandemia di Covid-19, che ha consentito un maggior deficit); per garantire questo equilibrio tra entrate e spese, la norma dispone che tutte le leggi di spesa devono indicare i mezzi per farvi fronte – solitamente le tasse – e così avere la necessaria copertura finanziaria.

Quali sono le tasse in Italia?

Il panorama dell’imposizione fiscale italiana è sterminato: praticamente viene tassata quasi ogni manifestazione ritenuta espressione di capacità contributiva. Volendo tentare una classificazione, bisogna distinguere, innanzitutto, tra imposte dirette come l’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche), l’Ires (imposta sul reddito delle società) e l’Irap (imposta sul reddito da attività produttive), che colpiscono i redditi percepiti, prelevando una parte del loro ammontare (anche con trattenuta alla fonte, se si tratta di lavoratori dipendenti o pensionati), ed imposte indirette, come l’Iva, l’imposta di registro, quella sulle successioni e donazioni e l’imposta di bollo, che riguardano determinati atti e comportamenti considerati sintomatici di introiti finanziari o comunque espressivi di capacità di spesa e, dunque, di ricchezza tassabile.

Spesso un fenomeno viene colpito da più forme di tassazione contemporaneamente: ad esempio, chi affitta un appartamento deve registrare il contratto di locazione (imposta indiretta) ed anche versare l’Irpef sui canoni percepiti (imposta diretta); chi compra un immobile paga l’Iva, o l’imposta di registro, al momento dell’acquisto, e poi – salve le agevolazioni prima casa – subisce un’ulteriore prelievo fiscale con l’Imu e con il reddito fondiario o da fabbricati, che rientra nell’Irpef.

Ci sono, poi, le accise, che riguardano tutti i cittadini in quanto colpiscono beni di largo consumo, come i carburanti, le bevande alcoliche e le sigarette: per questi beni l’imposta rappresenta la quota prevalente del prezzo di vendita. In sostanza, paghiamo molto la benzina ed il gasolio proprio perché su questi prodotti gravano le accise.

Con il federalismo fiscale introdotto nel 2009, una componente sempre più importante della tassazione è costituita dai tributi locali: le Regioni per la tassa automobilistica (il bollo auto), i Comuni per l’Imu su fabbricati e terreni, per la Tari sui rifiuti, la tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e la tassa di soggiorno ed, infine, le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che destinano una quota di gettito agli Enti locali.

Quali sono i diritti del contribuente?

L’imposizione fiscale non può essere campata in aria, o lasciata al piacimento e all’arbitrio del sovrano, come avveniva nei tempi antichi: oggi lo Statuto del contribuente, varato con la legge 212 del 2000, prevede una serie di diritti e garanzie, prima fra tutte l’obbligo di motivazione dei provvedimenti accertativi, che devono spiegare i presupposti e le ragioni che hanno determinato quella pretesa fiscale. È questo il modo essenziale per consentire un adeguato diritto di difesa al contribuente accertato.

Alcuni accertamenti fiscali, però, possono essere induttivi, e non analitici, cioè vengono fondati su presunzioni semplici: è il caso del contribuente che non ha presentato la dichiarazione o non ha tenuto le scritture contabili obbligatorie. In tal caso l’Amministrazione finanziaria può prescindere dalle risultanze della contabilità e imputare a reddito tutto ciò che appare riconducibile all’attività esercitata e sproporzionato rispetto alle entrate “ufficiali” e al tenore di vita. Per questo motivo esistono strumenti di accertamento come il redditometro ed i controlli sui conti correnti bancari. Difendersi dall’accertamento induttivo può risultare difficile, ma non impossibile.

Oggi il rapporto tra contribuente e Fisco non passa più soltanto attraverso il contraddittorio che sorge a seguito dell’emanazione dell’atto impositivo e dell’opposizione ad esso, ma si svolge con un dialogo anticipato, che passa soprattutto per le lettere di compliance, gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate che rilevano determinate irregolarità e le comunicano al contribuente per sanarle di propria iniziativa, prima dell’emissione dell’atto di accertamento vero e proprio.

Esistono, poi, strumenti come la conciliazione giudiziale, la mediazione (che è diventata obbligatoria per le cause tributarie fino a 50mila euro di valore) e l’accertamento con adesione che consentono di definire le controversie fiscali a condizioni favorevoli, senza arrivare alla classica sentenza del giudice tributario, emessa al termine della causa instaurata con il ricorso. Spesso con un po’ di buona volontà si riesce a trovare un accordo soddisfacente con l’Amministrazione finanziaria.

Chi giudica sulle tasse?

La giurisdizione fiscale è affidata alla magistratura tributaria: dal 2022 le nuove Corti di giustizia tributaria (di primo e secondo grado) hanno preso il posto delle vecchie Commissioni tributarie provinciali e regionali, e il legislatore sta puntando su giudici sempre più specializzati in questa delicata e tecnica materia.

Il giudice tributario interviene quando un cittadino presenta ricorso contro un atto impositivo che ha ricevuto in qualità di contribuente: può trattarsi di un avviso di accertamento, di una cartella esattoriale, di un’intimazione di pagamento o di un’ingiunzione fiscale, e in tutti i casi l’impugnazione va presentata entro 60 giorni dalla notifica. Il giudice tributario, se ritiene il ricorso fondato, annulla l’atto impugnato, totalmente o parzialmente, e così il contribuente non deve pagare quanto gli era stato inizialmente richiesto; nella pendenza del giudizio è possibile ottenere anche, a particolari condizioni, la sospensione, se si teme che dall’esecuzione dell’atto possano derivare gravi e irreparabili conseguenze.

Cosa succede a chi non paga le tasse?

Chi non versa le tasse entro i termini o non effettua gli adempimenti stabiliti – ad esempio, non presenta la dichiarazione dei redditi o Iva pur essendovi tenuto – è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie di importo variabile dal 30% al 240% dell’imposta dovuta, più interessi e spese di riscossione coattiva. Infatti una volta che il debito tributario è iscritto a ruolo e viene emessa la cartella esattoriale o un provvedimento equivalente (come l’avviso di accertamento esecutivo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, o l’ingiunzione fiscale) se il contribuente non paga e non impugna entro i ristretti termini intimati (in genere, 60 giorni dalla notifica) l’atto è soggetto all’esecuzione forzata: possono essere pignorati i suoi beni immobili e mobili anche presso terzi, come il quinto dello stipendio o della pensione.

Prima che intervenga un atto formale di accertamento, è comunque possibile pagare il dovuto con sanzioni ridotte, grazie al ravvedimento operoso: è una sorta di pentimento spontaneo, che permette di abbattere le sanzioni fino a un decimo del minimo, se si effettua il versamento entro tempi brevi. Te lo spieghiamo nell’articolo “Ravvedimento violazioni tributarie: come si fa e quanto si paga“. I casi più gravi di evasione fiscale costituiscono, invece, reato tributario, specialmente se si utilizzano documenti falsi (come le fatture per operazioni inesistenti) o se si superano determinati importi sottratti a tassazione: in questi casi è prevista la pena detentiva, cioè il carcere.