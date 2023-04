Quale differenza con gli altri tipi di monopoli? Cos’è cambiato negli ultimi decenni e come resiste ancora in determinati settori?

La parola ha il sapore rancido delle cose obsolete che appartengono al passato, oggi che la concorrenza ha preso il sopravvento nella maggior parte dei settori economici e produttivi. Dire «monopolio» sa quasi di vecchio, figuriamoci se aggiungiamo l’aggettivo «legale». Eppure, resiste ancora: basti dire che di monopolio non esiste un solo tipo ma ben quattro. Tra questi, quello legale. Che cos’è il monopolio legale?

Il monopolio legale è quello che si ha quando viene riconosciuto ad una sola impresa il diritto di esercitare una certa attività. Il monopolista può essere:

lo Stato;

un ente pubblico;

un’impresa privata.

Gli altri tipi di monopolio sono:

il monopolio naturale , quando un prodotto è, per sua natura, non imitabile. Si pensi all’acqua minerale che possiede particolari proprietà e che non può essere sostituita da un’altra con caratteristiche diverse;

, quando un prodotto è, per sua natura, non imitabile. Si pensi all’acqua minerale che possiede particolari proprietà e che non può essere sostituita da un’altra con caratteristiche diverse; il monopolio di fatto , quando un’impresa non ha concorrenti nel suo settore;

, quando un’impresa non ha concorrenti nel suo settore; il monopolio pubblico, quando il soggetto monopolista è un ente controllato dallo Stato.

Il monopolio legale, dunque, si basa su leggi che limitano in maniera esplicita la concorrenza. Si pensi all’azienda che brevetta un certo prodotto di cui nessun altro è autorizzato alla produzione e alla vendita. In sostanza, pur non essendoci degli ostacoli di ingresso, le altre imprese non possono entrare nel mercato di riferimento: il prodotto o il servizio può essere offerto soltanto dall’unica azienda autorizzata.

Chi ha un monopolio legale è tenuto a contrarre con chiunque richieda le prestazioni oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento [1].

Va anche ricordato quanto previsto dall’articolo 43 della Costituzione, secondo cui «a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».

È sulla base di questa norma che sono nate tra gli anni ’50 e ’60 diverse aziende statali incaricate di gestire in regime di monopolio alcuni servizi, come ad esempio:

la telefonia (troppo presto, a quei tempi, per parlare di telecomunicazioni in senso più esteso), affidata alla Sip, diventata poi Telecom Italia e oggi Tim;

la fornitura di energia elettrica, messa in mano all’Enel;

la gestione del settore degli idrocarburi, di cui si è occupata l’Eni;

la radio e la televisione, di cui la Rai è stata monopolista nei primi decenni del dopoguerra;

il servizio postale, di cui ancora oggi Poste Italiane è il principale referente ma non l’unico;

il trasporto aereo, con l’ormai scomparsa Alitalia.

Oggi, la politica italiana sulla gestione dei principali servizi di pubblica utilità si è dovuta adattare alle indicazioni dell’Unione europea, contraria per principio ai monopoli per garantire ai cittadini una concorrenza che si traduca in maggiore efficienza, competitività e convenienza.

In Italia esiste ancora l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nata con regio decreto del 1853, per garantire il controllo della fiscalità sulle imposte di fabbricazione e sul consumo, sui dazi doganali e sui regimi di monopolio.

L’Agenzia ha lo status di Autorità regolatoria e di vigilanza anche sanzionatoria nel campo delle Energie (oli minerali, energia elettrica, gas naturale, GNL, carbone), Alcoli, Tabacchi e assimilati, Dogane e Gioco pubblico. In tali ambiti, cura l’accertamento e la riscossione dei tributi ed esercita le funzioni ispettive di polizia doganale, tributaria, valutaria e giudiziaria.