Notifica cartella esattoriale: che succede se si cambia indirizzo?

Scopriamo se la notifica della cartella esattoriale è valida in caso di cambio d’indirizzo e quali sono le procedure corrette per la notifica.

Il più delle volte la possibilità di contestare una cartella esattoriale si gioca sul piano formale e, in particolare, su quello della notifica. In particolare, la legge stabilisce specifiche procedure che il messo notificatore o il postino devono rispettare quando il contribuente è irreperibile perché ha cambiato residenza. Procedure rivolte appunto nei confronti dei soggetti “irreperibili”.

La giurisprudenza ha più volte spiegato che succede se si cambia indirizzo in caso di notifica di cartelle esattoriale. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione in merito.

Cosa fare se si cambia indirizzo?

Chi cambia indirizzo deve farne comunicazione all’ufficio dell’anagrafe del Comune ove si trova la sua nuova residenza. Sicché, se si tratta di un nuovo Comune, la comunicazione andrà fatta presso quest’ultimo (senza che vi sia bisogno di informare anche il Comune di provenienza). Se invece lo spostamento avviene all’interno del medesimo Comune, ma in un’altra via, bisogna comunque rivolgersi al medesimo ufficio dell’anagrafe di tale Comune.

Che succede dopo che si cambia indirizzo alle notifiche della cartelle?

Dal momento in cui si cambia indirizzo, tutte le notifiche devono avvenire presso quello nuovo. Sicché le notifiche fatte al vecchio indirizzo non hanno alcun valore: sono quindi invalide e contestabili. Ma ciò chiaramente solo a condizione che il contribuente abbia comunicato all’ufficio anagrafe il nuovo indirizzo. Poiché, se non lo ha fatto, viene considerato irreperibile e l’atto viene depositato:

presso la Casa Comunale , se la notifica è stata tentata con consegna a mani, dal messo notificatore;

, se la notifica è stata tentata con consegna a mani, dal messo notificatore; presso l’ufficio postale, se la notifica è stata tentata a mezzo raccomandata.

Come contestare la notifica al vecchio indirizzo

A questo punto vanno fatte due importanti precisazioni.

Quand’anche il contribuente abbia cambiato indirizzo senza comunicarlo all’anagrafe, la notifica con deposito della cartella presso la casa comunale è nulla se il messo notificatore, prima del suddetto deposito, non ha fatto indagini per verificare dove il contribuente vive o lavora. Ad esempio la sentenza n. 3602/20 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha stabilito che il messo dovrebbe prima accertarsi che l’interessato non abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. E per farlo deve effettuare delle ricerche in loco.

Le ricerche necessarie prima del deposito della cartella al Comune

Secondo la giurisprudenza, il messo o l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere tutte le ricerche necessarie sull’attuale domicilio del contribuente prima di procedere con la notifica. Solo dopo aver accertato che l’irreperibilità del destinatario sia assoluta, ovvero che si sia trasferito a un indirizzo sconosciuto, può ricorrere all’estrema ratio rappresentata dal deposito nella casa comunale. E di ciò deve dare atto nella relazione di notifica allegata alla cartella stessa, che può essere sempre visionata dal contribuente.

Poniamo il caso di Tizio, che ha ricevuto una notifica di cartella esattoriale presso il suo vecchio indirizzo. Tuttavia, Tizio si è trasferito e il messo notificatore non ha effettuato le dovute ricerche per accertare il nuovo domicilio. In questo caso, la notifica della cartella esattoriale risulterebbe invalida, in quanto il messo avrebbe dovuto seguire le procedure corrette prima di procedere al deposito presso la casa comunale.

La contestazione della cartella

Passiamo ora alla seconda precisione non meno importante della prima.

Il contribuente che voglia contestare la cartella per difetto di notifica non può impugnare la cartella stessa. Se lo facesse, dimostrerebbe che comunque ne ha preso conoscenza, ossia che l’atto è pervenuto – in un modo o nell’altro – in suo possesso. Il che sanerebbe ogni vizio di notifica. Egli invece deve attendere il successivo atto dell’Agente della Riscossione (ad esempio una intimazione di pagamento o un pignoramento) e solo contro quest’ultimo spiegare ricorso per difetto di notifica della precedente cartella.