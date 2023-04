Tutti i tributi a carico dei proprietari, utilizzatori e possessori di auto e moto: dal bollo alla revisione periodica, senza dimenticare l’immatricolazione, il passaggio di proprietà e l’Ipt.

La mobilità è un’esigenza fondamentale di ogni individuo: in Italia ci sono quasi 40 milioni di autovetture in circolazione, senza contare i veicoli di diverso tipo, come le moto ed i camion. Sono, circa due auto ogni tre abitanti, ed è una delle percentuali più alte in Europa. Lo Stato sfrutta benissimo questa esigenza, ed anzi considera i veicoli – specialmente quelli a motore e di proprietà privata – come un’indice di ricchezza, o, per meglio dire, di capacità contributiva.

In effetti acquistare un veicolo significa sobbarcarsi una serie di spese di gestione, che comprendono il carburante, la manutenzione e, non ultime, anche le imposte. Diventa, quindi, importante sapere quali sono le tasse sui veicoli, quando bisogna pagarle e a quanto ammontano.

La prima e più conosciuta è il bollo auto, ma ne esistono altre, meno famose, che comunque colpiscono le tasche del possessore, come la revisione periodica. Ma già la messa su strada iniziale comporta il pagamento dei tributi di immatricolazione, come anche i successivi passaggi di proprietà, perché comportano una variazione dell’intestatario e la necessità di aggiornare le iscrizioni al Pra.

E, se vogliamo, anche l’assicurazione Rc auto può essere considerata, in senso lato, una tassa, perché avere una polizza in corso di validità è obbligatorio per poter circolare. Viceversa, non è una tassa il cosiddetto “tagliando”, ossia il controllo tecnico del veicolo alle scadenze programmate, perché riguarda il profilo dell’efficienza e viene svolto da privati, come le officine autorizzate dalla casa costruttrice.

Tassa automobilistica (bollo auto)

La tassa automobilistica – comunemente conosciuta come bollo auto – è a carico del proprietario, possessore o utilizzatore di un veicolo iscritto al Pra (Pubblico Registro Automobilistico). Va pagata anche se il veicolo non è circolante, fino a quando non viene rottamato e radiato dal Pra, o venduto a un altro soggetto (che da quel momento diventerà obbligato al pagamento).

Quando il proprietario del veicolo non coincide con l’utilizzatore effettivo, il pagamento compete a quest’ultimo: ad esempio, nel caso di contratto di leasing o di usufrutto. Sono esenti dal pagamento del bollo auto i cosiddetti possessori non intestatari, come i concessionari, gli autosaloni e i demolitori, ed anche gli intestatari che non sono più possessori, come chi ha subito il furto della propria auto.

Gli autoveicoli di interesse storico ultratrentennale inseriti nell’apposito registro e quelli destinati al trasporto di persone disabili sono esenti dal pagamento del bollo auto.

L’ammontare della tassa automobilistica è commisurato alla potenza del veicolo espressa in kilowatt (e non più con i vecchi “cavalli vapore”, o “cavalli fiscali”) e, per i veicoli speciali, come i rimorchi, alla portata in quintali; per gli automezzi autorizzati al trasporto di cose e persone rileva anche il numero delle persone trasportabili. Le tariffe sono stabilite dalle Regioni e sul sito dell’Aci (Automobile Club d’Italia) è possibile, con il servizio “calcolo bollo auto“, conoscere l’esatto importo dovuto, semplicemente inserendo la Regione di residenza dell’intestatario e la targa del veicolo interessato.

Dal 1992 il bollo auto è diventato un tributo locale, in quanto è gestito dalle varie Regioni (e Province autonome) italiane, salvo che per quelle a Statuto speciale, in cui il gettito viene introitato dallo Stato. Per il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna la gestione della tassa automobilistica è affidata all’Agenzia delle Entrate.

Superbollo

Il superbollo è un’addizionale erariale sulla tassa automobilistica. Si applica ai veicoli di potenza superiore a 185 kw, per un ammontare pari a 20 euro per ciascun kilowatt di potenza eccedente (in passato era di 10 euro per i veicoli oltre i 225 kw).

Questa addizionale viene ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla prima immatricolazione del veicolo, rispettivamente del 40%, del 70% e dell’85%; trascorsi 20 anni, si azzera completamente.

Oneri di immatricolazione e passaggio di proprietà

Ogni veicolo a motore per poter legittimamente circolare deve innanzitutto essere immatricolato, ed in questa fase sono dovuti gli oneri di immatricolazione che ora esamineremo nel dettaglio. Inoltre è prevista una ulteriore imposta in caso di successivo passaggio di proprietà in favore di soggetti diversi dal primo intestatario.

Immatricolazione

L’immatricolazione avviene quando ad un veicolo già costruito, omologato come modello e dotato di un proprio numero di telaio viene attribuita la targa e si opera l’iscrizione nell’Anv (Archivio nazionale veicoli) della Motorizzazione Civile, che rilascia all’intestatario la carta di circolazione; contestualmente i dati del veicolo e dell’intestatario vengono iscritti nel Pra, il Pubblico Registro Automobilistico.

Tutta l’operazione di immatricolazione viene, normalmente, eseguita dal venditore tramite lo Sta (Sportello telematico dell’automobilista) e il costo viene addossato all’acquirente (di solito è inglobato nel prezzo complessivo pattuito per la compravendita del veicolo).

I costi di immatricolazione comprendono 4 marche da bollo da 16 euro ciascuna, un versamento al Pra di 27 euro e il pagamento dei diritti di motorizzazione pari a 10,20 euro, cui si aggiungono i costi di dotazione delle due targhe, anteriore e posteriore (quelle per le autovetture ammontano, attualmente, a 41,78 euro).

Imposta provinciale di trascrizione (Ipt)

In fase di immatricolazione – come anche al momento dell’eventuale passaggio di proprietà successivo – è previsto anche l pagamento dell’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt), incassata dall’Aci per conto della Provincia in cui avviene l’immatricolazione o la variazione.

La tariffa è determinata a livello locale entro il limite massimo del 30% di aumento sull’importo base stabilito a livello nazionale, pari a un importo fisso di 150,81 euro per le auto di potenza fino a 53 kW ed è previsto un incremento di 3,5119 euro ad ogni kW per quelle di potenza superiore; quindi, con il sovrapprezzo massimo consentito, le Province possono arrivare fino a 4,56 euro a kW.

Passaggio di proprietà

Il passaggio di proprietà – detto anche voltura – va fatto, con annotazione al Pra (Pubblico Registro Automobilistico), da compiere entro 60 giorni dalla data dell’atto di compravendita. La domanda va inoltrata allo Sta (Sportello telematico dell’automobilista) direttamente dall’interessato o tramite un’agenzia di disbrigo pratiche auto.

Il costo dell’operazione ammonta a 27 euro per gli emolumenti spettanti all’Aci (che gestisce il Pra), 32 euro per l’istanza allo Sta, 16 euro per il rilascio del documento di circolazione aggiornato, 16 euro di marca da bollo e 10,20 euro per i diritti di Motorizzazione Civile, più il prezzo per il servizio fornito dall’agenzia di pratiche auto. Si aggiunge l’Imposta provinciale di trascrizione di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente.

Revisione auto

La revisione auto consiste in un controllo periodico dell’efficienza del veicolo. Le operazioni vengono compiute dalla Motorizzazione civile o presso le officine private autorizzate (i cosiddetti “centri revisione”).

La prima revisione va fatta entro 4 anni dalla prima immatricolazione, le successive ogni due anni, che decorrono dalla data dell’ultima revisione fatta (e non più dalla data di immatricolazione). In caso di incidente grave l’auto deve essere sottoposta a revisione straordinaria.

L’importo da pagare attualmente varia da 45 euro (la tariffa minima, se ci si rivolge direttamente alla Motorizzazione) a 78 euro circa presso i centri revisione (54,95 euro per il costo delle operazioni, più Iva al 22%, più 10,20 euro per diritti Mctc e 1,50 euro circa per il bollettino postale o PagoPA). Tale cifra comprende anche il cosiddetto “bollino blu“, cioè il certificato sul controllo delle emissioni inquinanti.