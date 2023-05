Che cosa è il bail-in?

Che succede quando una banca è a rischio imminente di crisi? Chi interviene per sostenere i salvataggio? Quali ripercussioni sui clienti e sui mutui?

Il 1° gennaio 2016 è entrato definitivamente in vigore in Italia il pacchetto di regole europee approvate per prevenire e per gestire le crisi bancarie. Questa normativa ha introdotto il cosiddetto «bail-in». Che cos’è il bail-in?

Il termine inglese si può tradurre in «salvataggio interno» ed è uno strumento giuridico che consente alle autorità competenti, in caso di crisi bancaria imminente e in assenza di soluzioni alternative di natura privata, di attivare misure volte a sostenere la continuità nella prestazione di servizi economici essenziali forniti dalla banca all’economia, minimizzando l’intervento finanziario pubblico di ultima istanza.

Per conseguire tutto ciò, azionisti e obbligazionisti della banca in stato di crisi imminente potranno venir chiamati a contribuire per assorbire le perdite e ricapitalizzare l’istituto di credito in misura adeguata, ma mai in misura superiore alle perdite che sopporterebbero in caso di liquidazione della stessa secondo le procedure ordinarie.

Bail-in: i soggetti interessati

In caso di bail-in, cioè di salvataggio interno di una banca in situazione di crisi imminente, i primi ad essere chiamati in causa per sostenere i costi delle misure di salvataggio sono gli azionisti e chi possiede titoli simili (obbligazioni convertibili, azioni di risparmio, ecc.). Questi soggetti potranno vedere ridotto o azzerato il valore dei loro titoli.

Se ciò non bastasse ad assicurare il necessario assorbimento delle perdite, saranno chiamati a contribuire, in quest’ordine:

i possessori di obbligazioni subordinate ;

; i possessori delle obbligazioni ordinarie, sempre emesse dalla banca stessa, che anche in questo caso potranno essere parzialmente o interamente svalutate e convertite in azioni.

La normativa consente all’autorità competente di modificare, se lo ritiene opportuno:

la scadenza delle citate obbligazioni;

l’ammontare degli interessi maturati;

la data a partire dalla quale gli interessi diverranno esigibili.

Possono anche essere sospesi i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

La normativa si applica a tutti gli strumenti finanziari descritti, inclusi quelli emessi o acquistati prima della sua entrata in vigore.

Se l’intervento su azionisti e obbligazionisti, oltre a quello del Fondo di risoluzione unico europeo, non fossero sufficienti per assorbire le perdite e per garantire la continuità delle funzioni essenziali, potrebbero essere chiamati in causa anche i clienti che detengono depositi per la parte eccedente i 100.000 euro.

Non possono essere chiamati a contribuire alle perdite alcune categorie di depositi e di investimenti, fra cui:

i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;

dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro; le passività garantite (per esempio i covered bond);

(per esempio i covered bond); i beni dei clienti custoditi presso la banca in crisi in virtù di una relazione fiduciaria (ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza , gli strumenti finanziari di altri emittenti);

, gli strumenti finanziari di altri emittenti); i debiti verso i dipendenti;

i debiti commerciali e quelli fiscali, purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

A che cosa viene applicato il bail-in?

Il bail-in, cioè il salvataggio interno della banca in crisi imminente viene applicato, in estrema sintesi:

ai crediti sorti prima del 1° gennaio 2016, cioè prima dell’entrata in vigore della normativa sul salvataggio interno;

ai titoli emessi da una banca posta in risoluzione, anche se sono depositati presso un soggetto diverso da quest’ultima (ad esempio, un’altra banca);

se è posto in risoluzione il soggetto che ha emesso il titolo, il bail-in si applica al titolo anche se collocato da una banca non in risoluzione;

ai certificati di deposito assimilabili a strumenti finanziari, quando i certificati di deposito vengono emessi con lo stesso valore e gli stessi diritti nell’ambito di una medesima operazione posta in essere dalla banca;

alle somme dovute dalle banche sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi;

ai titoli collocati da Bancoposta per conto di banche sottoposte a risoluzione.

A che cosa non viene applicato il bail-in?

Il bail-in non viene applicato: