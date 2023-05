Come fare autocertificazione dello stato di famiglia?

Cosa bisogna indicare nella dichiarazione che sostituisce l’atto originale. Cosa si rischia ad attestare il falso. Quali alternative per avere il documento.

Lo stato di famiglia è un atto scritto che indica i componenti della famiglia anagrafica, cioè l’insieme delle persone conviventi che sono legate da un vincolo di parentela, matrimonio, di tutela o affettivo. Attenzione, però: non tutte le persone che vivono sotto lo stesso tetto devono per forza fare parte dello stato di famiglia: è possibile convivere ma appartenere a due stati di famiglia diversi, così come può capitare anche di vivere lontani e appartenere allo stesso nucleo familiare. L’autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, che sostituisce i certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione. Pertanto, con l’autocertificazione dello stato di famiglia è possibile attestare chi ha la stessa residenza anagrafica del dichiarante. Come fare l’autocertificazione dello stato di famiglia?

Il documento deve contenere:

una prima parte con i dati del dichiarante : nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; una seconda parte in cui ci sono i dati delle persone che vivono nell’abitazione identificata dall’indirizzo specificato. Bisogna riportare nome, cognome, luogo e data di nascita e rapporto di parentela di ogni componente.

Infine, ci deve essere la firma del dichiarante, firma che non serve autenticare.

Se il modello di autocertificazione dello stato di famiglia viene inviato tramite posta o fax, il dichiarante deve allegare una copia di un suo documento di identità in corso di validità.

L’autocertificazione non richiede marche da bollo ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce.

Il dichiarante si assume la responsabilità civile e penale di quanto dichiarato.

Le pubbliche amministrazioni possono eseguire un controllo sul contenuto dell’atto. In caso di dichiarazioni false, vengono applicate sanzioni penali al firmatario. Inoltre, si perde il beneficio ottenuto tramite l’autocertificazione.

A che serve l’autocertificazione dello stato di famiglia?

L’autocertificazione dello stato di famiglia può essere richiesta per:

ottenere un mutuo in banca;

compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) da cui calcolare l’Isee;

chiedere dei benefici economici, fiscali o assistenziali.

L’autocertificazione deve essere obbligatoriamente accettata:

dalle pubbliche amministrazioni (Regioni, Comuni, tribunali, scuole, ecc.);

dalle aziende che gestiscono servizi pubblici (Posta Italiane, Aci, fornitori di acqua, luce o gas, ecc.);

dai privati.

Che cos’è l’autocertificazione dello stato di famiglia storico?

Attraverso l’autocertificazione dello stato di famiglia storico è possibile certificare la composizione originaria di un nucleo familiare. Di conseguenza, non viene attestata la situazione attuale ma quella passata.

Chi rientra nello stato di famiglia?

Secondo la legge [1], lo stato di famiglia fa riferimento ai membri della famiglia anagrafica e, più nello specifico, a «un insieme di persone che hanno dimora abituale nello stesso Comune, che coabitano e che sono legate da vincoli affettivi o da vincoli di matrimonio, di affinità, di parentela, di tutela o di adozione».

Della famiglia anagrafica fanno parte anche i figli che si sposano ma che continuano a vivere con i propri genitori.

Lo stato di famiglia può essere costituito anche da una sola persona, qualora questa viva da sola.

Famiglia anagrafica e nucleo familiare non vanno confusi: la prima presuppone una convivenza nella stessa residenza, mentre il secondo si riferisce alle persone che hanno le stesse fonti patrimoniali o di reddito, anche se non conviventi. Quest’ultimo può essere il caso del figlio che vive a centinaia di chilometri di distanza per motivi di studio ma che risulta ancora fiscalmente a carico dei genitori.

Tutto ciò significa che per uscire dallo stato di famiglia basta spostare altrove la residenza, anche se si continuerà a far parte del nucleo familiare.

Qual è l’alternativa all’autocertificazione dello stato di famiglia?

Chi non vuole o non se la sente di fare un’autocertificazione dello stato di famiglia può richiedere il certificato:

direttamente all’ufficio anagrafe del Comune di residenza, portando un documento di identità valido;

di residenza, portando un documento di identità valido; inviando la richiesta per posta all’ufficio anagrafe del Comune di residenza;

all’ufficio anagrafe del Comune di residenza; online, collegandosi al sito dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (anagrafenazionale.interno.it), cioè la banca dati messa a disposizione dal Viminale per favorire la semplificazione dei servizi della Pubblica amministrazione. È possibile visualizzare l’anteprima dello stato di famiglia per controllare la correttezza dei dati e scaricarlo in formato pdf o riceverlo via e-mail. Per l’accesso, occorre avere la propria identità digitale (Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi).