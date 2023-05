Come contestare una cartella notificata via PEC: guida pratica

Occhio all’indirizzo PEC di provenienza della cartella esattoriale notificata da Agenzia Entrate Riscossione.

La legge prescrive che la cartella esattoriale sia notificata via PEC a professionisti e imprese. Tale modalità di comunicazione ha ridotto notevolmente i motivi di impugnazione collegati alla precedente attività materiale dell’ufficiale giudiziario, ma non li ha eliminati del tutto. Come infatti dimostrano già numerose sentenze è anche possibile contestare una cartella notificata via PEC quando detta notifica non rispetta le normative vigenti.

In questo articolo, ti guideremo attraverso il processo di contestazione di una cartella notificata via PEC, con esempi pratici e consigli utili per tutelare i tuoi diritti in caso di notifiche errate.

Quando è valida una notifica via PEC?

La validità di una notifica telematica di un atto tributario dipende dal rispetto delle normative stabilite dalla legge 421/1992, dal Dpr 68/2005 e dal Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). In particolare, l’indirizzo PEC utilizzato dall’ufficio territoriale di Agenzia Entrate Riscossione, per la notifica della cartella esattoriale, deve essere presente nell’Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (Ipa). Tale registro elenca i domicili digitali validi per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati. Questo requisito è posto a garanzia del contribuente, affinché questi possa individuare con certezza il mittente e non sospettare l’invio di email spam o fraudolente.

Poniamo il caso di Tizio, che riceve una cartella di pagamento via PEC. Prima di tutto, Tizio deve verificare se l’indirizzo PEC dell’ente emittente è presente nell’Ipa. Se così non dovesse essere la notifica della cartella è nulla e pertanto è possibile non pagare.

Cosa succede se la notifica non è valida?

Se la notifica di un atto tributario viene effettuata da un indirizzo PEC non presente nell’Ipa, l’atto è considerato giuridicamente inesistente e non produce alcun effetto. Secondo la giurisprudenza italiana (ad esempio, le sentenze della Commissione tributaria regionale del Lazio e delle Commissioni tributarie provinciali di Milano, Napoli, Roma e Perugia), un atto notificato in modo errato, da una PEC non presente nel registro Ipa, non può essere sanato dall’articolo 156 del Codice di procedura civile. Dunque, a differenza del principio generale – secondo cui la notifica che raggiunge il proprio scopo si sana, sicché chi impugna l’atto viziato ammette tacitamente di averlo ricevuto – in questo caso tali principi non si applicano: con la conseguenza che il contribuente può sempre contestare la cartella, sia impugnando quest’ultima che i successivi atti ricevuti dall’Esattore.

Se Tizio scopre che l’indirizzo PEC utilizzato per la notifica non è presente nell’Ipa, può contestare la cartella di pagamento e far valere i suoi diritti. Oppure può attendere la successiva notifica dell’Esattore e contestare quest’ultima.

Come posso contestare una cartella notificata via PEC in modo errato?

Per contestare una cartella notificata via PEC in modo errato, è necessario seguire alcune specifiche procedure legali. È consigliabile rivolgersi a un avvocato o a un consulente legale per essere guidati correttamente nel processo. L’atto andrà impugnato dinanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di Primo Grado.

Quali sono le conseguenze per l’ente emittente?

Se la notifica di un atto tributario viene effettuata in modo errato, l’ente emittente potrà emettere una nuova cartella di pagamento, questa volta utilizzando un indirizzo PEC presente nell’Ipa. Tuttavia, molto probabilmente, si sarà ormai verificata la prescrizione, sicché il contribuente sarà libero da ogni debito.

Quali sono i diritti dei contribuenti in caso di notifica errata?

I contribuenti hanno il diritto di contestare la validità di una notifica telematica se l’indirizzo PEC utilizzato non è presente nell’Ipa. Inoltre, i contribuenti hanno il diritto di essere risarciti per eventuali danni subiti a causa della notifica errata ma solo a patto che riescano a dimostrare di aver subito un effettivo, concreto e attuale danno.