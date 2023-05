Nuovo BTp Valore: un nuovo investimento per chi ha pochi soldi

Scopri il BTp Valore, l’innovativo titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Previste cedole periodiche a tassi crescenti e investimenti a partire da soli 1.000 euro.

Stai cercando un investimento sicuro e accessibile anche con pochi soldi? C’è una grossa novità per te che non vuoi rischiare, che sei un piccolo risparmiatore e che non hai grandi capitali da impiegare: il BTp Valore potrebbe essere la soluzione che fa al caso tuo. Rivolto ai risparmiatori individuali e affini, questo nuovo strumento finanziario si presenta come una valida alternativa ai tradizionali titoli di Stato. Ma quali sono le caratteristiche principali del BTp Valore? Come funzionano le cedole periodiche a tassi crescenti? E come acquistare questo titolo?

Cos’è il BTp Valore e a chi si rivolge?

Il BTp Valore è una nuova famiglia di titoli di Stato, annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel maggio 2023. Rivolto al mercato retail, cioè ai risparmiatori individuali e affini, il BTp Valore rappresenta un’opportunità di investimento accessibile anche a chi dispone di pochi soldi. La soglia minima per investire è di soli 1000 euro.

Poniamo il caso di Tizio, che ha risparmiato 1500 euro e desidera investirli in un titolo di Stato. Grazie al BTp Valore, Tizio può investire i suoi soldi in un titolo sicuro e con rendimenti interessanti.

Quali sono le caratteristiche principali del BTp Valore?

Il BTp Valore si distingue dai tradizionali titoli di Stato per alcune caratteristiche peculiari. Innanzitutto, a differenza dei titoli di Stato tradizionali che prevedono un tasso unico, BTp Valore prevede delle cedole periodiche calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo. Questo significa che il rendimento del titolo aumenta nel corso degli anni, garantendo ai risparmiatori un guadagno progressivamente maggiore.

Inoltre, il titolo ha una durata di quattro anni e prevede un premio fedeltà per i risparmiatori che lo detengono fino alla scadenza.

Come acquistare il BTp Valore?

Il BTp Valore può essere acquistato senza commissioni in banca, all’ufficio postale se si dispone di un conto titoli, o tramite il proprio servizio di home banking. Le banche dealer che curano il collocamento del titolo sul Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato di Borsa Italiana, sono Intesa Sanpaolo e Unicredit. Tutte le comunicazioni ufficiali sul BTp Valore sono rese disponibili sul sito del MEF (www.mef.gov.it) e del Dipartimento del Tesoro nella sezione Debito pubblico.

Analogo a quello del BTp Italia sarà il meccanismo di offerta, non in asta ma con un’emissione riservata a risparmiatori, famiglie e gestori di portafogli individuali, aperta tutta la settimana dal 5 al 9 giugno, con collocamento alla pari senza commissioni e senza limite prefissato: l’unica incognita è l’eventuale chiusura anticipata, possibilità che il Tesoro si tiene sempre aperta ma raramente pratica. Il taglio minimo sarà a mille euro, non ci sarà un tetto massimo per gli acquisti quindi ogni richiesta, tramite banca, posta o home banking, sarà soddisfatta.

Il BTp Valore sarà sempre negoziabile, ma il sistema di remunerazione è pensato per incentivarne il mantenimento fino alla scadenza. Risponderanno a questo principio il classico premio fedeltà, che sarà fisso in percentuale come nel BTp Italia, e il meccanismo cedolare a step up, che farà crescere il rendimento nel tempo.

Perché scegliere il BTp Valore rispetto ad altri titoli di Stato?

Il BTp Valore presenta diversi vantaggi rispetto ai tradizionali titoli di Stato. Innanzitutto, la formula delle cedole periodiche a tassi crescenti consente di beneficiare di un rendimento progressivamente maggiore nel tempo. Inoltre, il premio fedeltà previsto per i risparmiatori che detengono il titolo fino alla scadenza rappresenta un ulteriore incentivo all’investimento e alla conservazione del titolo in vista di un rendimento extra.

Poniamo il caso di Caio, che ha già investito in titoli di Stato tradizionali e sta valutando la possibilità di acquistare un BTp Valore. Grazie alla formula delle cedole periodiche a tassi crescenti, Caio potrà godere di un rendimento in aumento nel corso degli anni, garantendosi un guadagno maggiore rispetto a quello offerto dai titoli di Stato tradizionali.

Quali sono i rischi associati all’investimento nel BTp Valore?

Come per ogni investimento, anche il BTp Valore comporta alcuni rischi. Tuttavia, trattandosi di un titolo di Stato, il rischio di insolvenza è estremamente ridotto. L’investitore deve tenere presente che il rendimento del titolo è legato ai tassi di interesse, che potrebbero variare nel corso degli anni. Inoltre, la liquidità del titolo potrebbe essere limitata, rendendo più difficile la vendita anticipata del BTp Valore sul mercato secondario.

Cosa ne pensano gli esperti del settore del BTp Valore?

Gli esperti del settore finanziario vedono il BTp Valore come un’interessante opportunità di investimento per i piccoli risparmiatori. Rocco Bove, responsabile del settore Obbligazionario in Kairos, afferma che l’arricchimento della gamma di strumenti per i consumatori retail è un aspetto positivo e sottolinea come la scadenza di quattro anni sia né troppo breve né troppo lunga. Tuttavia, gli esperti suggeriscono di valutare attentamente il tasso offerto e il meccanismo di determinazione delle cedole prima di prendere una decisione definitiva sull’investimento.