Quanto costa viaggiare senza lavorare?

Quanti soldi bisogna mettere da parte per smettere di lavorare e viaggiare senza lavorare. Ecco tre tipi di itinerari: base, esperienze speciali e sostenibile.

Hai mai sognato di prenderti un anno sabbatico e viaggiare per il mondo senza lavorare? Ti stai chiedendo quanto potrebbe costarti un’esperienza del genere? In questo articolo, analizziamo i costi associati a tre diversi tipi di viaggi: itinerario base, itinerario con esperienze speciali e itinerario sostenibile. Scopri quanti soldi dovresti mettere da parte per realizzare il tuo sogno di viaggiare per un anno intero!

Quanto costa un itinerario base per un anno sabbatico?

L’itinerario base prevede la visita di 45 Paesi e numerose meraviglie del mondo. Tra queste ci sono Machu Picchu in Perù, il Taj Mahal in India, il Cristo Redentore in Brasile e il Colosseo a Roma, nonché alcuni dei 100 siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Secondo Moneyfarm, un viaggio del genere costa circa 47.750 euro. Il budget include spese per trasporti, pernottamenti, pasti di base e intrattenimento. La spesa è così suddivisa: 45 euro al giorno per hotel e pernottamenti, 17 euro per i pasti di base, a cui va aggiunto un budget di 6.300 euro per l’intrattenimento (cene in ristoranti particolari, eventi serali e spettacoli). Invece 14.400 euro se ne vanno in trasporti.

Queste spese sono state ipotizzate in base al costo medio di ciascun servizio in ogni città; quindi, è possibile spendere di più o di meno se si è alla ricerca di un maggiore risparmio o di un maggiore comfort.

Si parte da Milano e si arriva in Islanda. Poi si vola per New York e Miami. Si passa poi in Brasile, Argentina, Cile, Perù e Messico. Da qui si torna nuovamente negli Stati Uniti, questa volta sulla West Coast, per visitare San Francisco e Los Angeles. Da Los Angeles ci si imbarca su un volo intercontinentale diretto in Estremo Oriente: prima meta il Giappone, con il Monte Fuji, poi la Corea del Sud con le tombe reali della Dinastia Joseon e, infine, la Cina con la Grande Muraglia e la Città Proibita. Il viaggio prosegue con il tour del Sud Est Asiatico e dell’India, per poi spostarsi in Medio Oriente con tappe a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti e in Giordania. Si passa poi in Africa, con soste in Egitto, Tanzania, Sud Africa, Zimbabwe e Marocco.

E per un itinerario con esperienze speciali?

Un itinerario con esperienze speciali, che include visite a siti Unesco aggiuntivi e mete turistiche di alto livello, ha un costo stimato di 64.000 euro. Include spese più elevate per trasporti, pernottamenti e cibo, oltre a un budget maggiore per divertimenti ed esperienze stravaganti.

Cosa prevede un itinerario sostenibile e quanto costa?

L’itinerario sostenibile, pensato per ridurre l’impatto ambientale del viaggio, prevede la visita di 28 Paesi utilizzando mezzi di trasporto meno inquinanti e costa circa 26.500 euro. Include 4 settimane di volontariato in una riserva ecologica in Messico.

Qual è l’impatto sulla pensione?

Durante un anno sabbatico, i contributi previdenziali si interrompono, causando un calo dell’assegno pensionistico e, in alcuni casi, uno spostamento dell’età della pensione. Si possono compensare queste perdite versando contributi volontari all’Inps o investendo in una forma di previdenza integrativa.

Come posso compensare i contributi mancanti?

Il versamento in una forma di previdenza integrativa dipende dall’età e dal profilo di rischio di ciascun individuo. Ad esempio, un 30enne dipendente potrebbe investire 2.670 euro una tantum o 10 oltre 3.600 euro o, se preferito, poco meno di 20 euro al mese. Infine, per un 60enne dipendente, la cifra potrebbe salire fino a 7.000 euro in un’unica soluzione o circa 55 euro al mese. È importante sottolineare che queste cifre sono indicative e variano a seconda delle esigenze e delle condizioni di ciascuno.

Consigli pratici

Come si può notare, viaggiare senza lavorare per un anno richiede un notevole investimento economico e una pianificazione finanziaria accurata. Tuttavia, l’esperienza di scoprire nuovi luoghi, culture e tradizioni può essere impagabile e arricchire la propria vita in modi inaspettati. La chiave del successo di questa iniziativa è la preparazione: stabilire un budget realistico, valutare attentamente le opzioni di viaggio e pianificare i risparmi per coprire le spese e compensare eventuali perdite nei contributi previdenziali. Con la giusta strategia e determinazione, l’anno sabbatico dei tuoi sogni può diventare una realtà indimenticabile.