Come calcolare il Bollo Auto: guida completa al Calcolo Online

Scopri come calcolare il bollo auto in modo semplice e rapido. Impara a usare il portale dell’ACI per calcolare e pagare il bollo auto online.

Ti sei mai chiesto come si calcola il bollo auto? Sai quali sono le variabili coinvolte nel calcolo? Hai mai provato a farlo online? In questa guida, ti illustreremo come effettuare il calcolo del bollo auto su internet in modo semplice e immediato, sfruttando il portale dell’ACI. Tratteremo anche le modifiche recenti nella gestione delle tasse automobilistiche, e come queste influiscono sul calcolo del bollo. Non solo, esploreremo le diverse categorie di veicoli e come il calcolo varia a seconda di queste.

Come si calcola il bollo auto?

Il calcolo del bollo auto si basa sulla potenza del veicolo, espressa in kilowatt (kW), e sulla tariffa vigente determinata dalla classe ambientale del veicolo.

I primi 100 kW di potenza vengono moltiplicati per una tariffa specifica, mentre per la potenza che supera i 100 kW, si applica una tariffa diversa.

Come posso calcolare il bollo auto online?

Il portale dell’ACI offre due funzionalità principali per il calcolo del bollo auto: il calcolo online del bollo e il calcolo e pagamento del bollo online. Quest’ultima funzione, disponibile previa registrazione, permette non solo di calcolare l’importo del bollo, ma anche di effettuare il pagamento tramite il sistema PagoPA.

Quindi per calcolare il bollo auto devi prima collegarti alla pagina Bollo auto Aci. Qui sono previsti due servizi diversi:

Calcola il bollo online (consente di determinare l’importo del bollo auto da pagare);

(consente di determinare l’importo del bollo auto da pagare); Calcola e paga il bollo online (richiede la registrazione ma consente di determinare l’importo del bollo auto da pagare ed effettuare il versamento tramite il canale PagoPA senza inserire i propri dati personali oppure le informazioni dei propri veicoli di competenza. Inoltre è possibile consultare i pagamenti precedenti e usufruire di tutti i servizi del sito).

Quali sono le variabili coinvolte nel calcolo del bollo auto?

Il calcolo del bollo auto prende in considerazione diversi fattori, tra cui il tipo di veicolo, la potenza in kW, la regione di residenza e il tipo di pagamento (es. prima immatricolazione, rinnovo).

Come si calcola il bollo auto in base alla potenza del veicolo?

In termini di calcolo della tassa automobilistica, la potenza effettiva del veicolo svolge un ruolo fondamentale. Per diverse categorie di veicoli, tra cui autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli, il bollo auto viene calcolato sulla base della potenza effettiva del veicolo, che è espressa in kilowatt (kW).

Questa informazione è generalmente riportata sulla carta di circolazione del veicolo. Quindi, per calcolare l’importo del bollo, è necessario prendere il numero di kilowatt indicato e moltiplicarlo per la tariffa vigente.

Tuttavia, è importante notare che, quando il numero di kilowatt contiene una cifra decimale (es. 75,2 kW), per il calcolo del bollo si deve prendere in considerazione solo la cifra intera, ignorando le cifre decimali. In altre parole, se la tua auto ha una potenza di 75,2 kW, per il calcolo del bollo dovrai considerare solo 75 kW.

In alcuni casi, può capitare che sulla carta di circolazione non sia indicato il numero di kilowatt. In tali circostanze, la tassa deve essere versata in relazione alla potenza massima espressa in cavalli vapore (Cv), che è anch’essa indicata sulla carta di circolazione.

Prendiamo l’esempio di Caio, che possiede un’autovettura la cui potenza è riportata sulla carta di circolazione come 120,5 kW. Quando Caio calcola il bollo auto, dovrà considerare la potenza della sua auto come 120 kW, ignorando la cifra decimale. Se, invece, sulla carta di circolazione non fosse indicata la potenza in kW, ma fosse riportata una potenza di 160 Cv, Caio dovrà calcolare il bollo auto sulla base di questa potenza.

Come si calcola il bollo auto per ciclomotori e quadricicli leggeri (Minicar)?

Il calcolo del bollo auto per ciclomotori e quadricicli leggeri, comunemente noti come “Minicar”, segue criteri specifici. In primo luogo, è importante notare che il bollo è dovuto solo se questi veicoli sono utilizzati su strade pubbliche.

Per quanto riguarda i ciclomotori, la tassa di circolazione è dovuta per i veicoli con una cilindrata del motore fino a 50 cc. Per i quadricicli leggeri, invece, la tassa è dovuta per quelli con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc, oppure con una potenza massima pari o inferiore a 4 kW.

La tassa di circolazione per queste categorie di veicoli viene calcolata con decorrenza gennaio/dicembre, ovvero è dovuta per l’anno solare, indipendentemente dal momento in cui il veicolo viene messo in circolazione.

Tuttavia, esiste un’eccezione importante da considerare. I residenti in Lombardia, a partire dal 1° gennaio 2014, non sono più tenuti a pagare la tassa di circolazione annuale per ciclomotori e Minicar. Questa disposizione è stata introdotta con la Legge Regionale 24/2014.

Immaginiamo Sempronio, un residente in Toscana, che possiede un ciclomotore di 50 cc. Sempronio dovrà pagare la tassa di circolazione per il suo ciclomotore con decorrenza gennaio/dicembre. Se invece Sempronio fosse residente in Lombardia, grazie alla L.R. 24/2014, non avrebbe l’obbligo di pagare la tassa di circolazione per il suo ciclomotore.

Come si calcola il bollo auto per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV)?

Nel caso di autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo con una potenza fiscale superiore ai 100 KW (o equivalente a 136 CV), il calcolo del bollo auto necessita di una formula specifica. L’importo base viene moltiplicato per i primi 100 KW (o 136 CV), dopodiché per ogni KW (o CV) eccedente il limite di 100, si procede con una moltiplicazione per la tassa maggiorata. Questa formula permette di calcolare con precisione l’importo dovuto per veicoli con potenza elevata.

Come si calcola il bollo auto per gli autocarri e gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate?

Gli autocarri e gli autoveicoli con un peso complessivo inferiore a 12 tonnellate seguono un criterio diverso per il calcolo del bollo auto. In questo caso, la tassa automobilistica è determinata in base alla portata del veicolo, cioè la capacità massima di carico, che rappresenta un fattore rilevante per questi tipi di veicoli.

Come si calcola il bollo auto per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate?

Per gli autoveicoli destinati al trasporto pesante, con un peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica viene calcolata in base a una combinazione di vari fattori. Oltre al peso complessivo del veicolo, si considerano anche il numero degli assi e il tipo di sospensione dell’asse motore. In particolare, se l’asse motore è di tipo idropneumatico o equivalente (un dato che è indicato sulla carta di circolazione), l’importo della tassa dovuta viene ridotto del 20%.

Supponiamo che Caio possegga un autoveicolo ad uso promiscuo con una potenza di 150 KW. Per calcolare il bollo, Caio dovrà moltiplicare la tassa base per i primi 100 KW e poi moltiplicare la tassa maggiorata per i 50 KW eccedenti. Se invece Caio avesse un autocarro con un peso complessivo di 10 tonnellate, dovrebbe calcolare il bollo in base alla portata del veicolo. Infine, se possedesse un veicolo di trasporto pesante con un peso complessivo di 15 tonnellate, l’asse motore idropneumatico e 3 assi, dovrebbe calcolare il bollo tenendo conto di tutti questi fattori, e avrebbe diritto a una riduzione del 20% se l’asse motore è di tipo idropneumatico.

Quali cambiamenti ci sono stati recentemente nella gestione delle tasse automobilistiche?

A seguito dell’articolo 51 del D.L. n. 124/2019, l’archivio delle tasse automobilistiche, precedentemente gestito dall’Agenzia delle entrate, è stato dismesso in favore del nuovo sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI). Pertanto, i servizi di calcolo del bollo auto e di controllo dei pagamenti effettuati non sono più disponibili dall’Agenzia delle entrate.