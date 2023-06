Analisi dei principali tipi di decreti vigenti in Italia: Dl, Lgs, Dpr, Dpcm, Dm. Quale forza normativa hanno, fino a quando sono efficaci e come possono essere modificati.

In Italia i decreti hanno più importanza delle leggi. Nella cosiddetta gerarchia delle fonti vengono dopo, e sono subordinati ad esse, ma siccome sono numerosi, e disciplinano gli aspetti di dettaglio, hanno una grande importanza pratica. A volte la legge si limita a fissare i principi generali di una determinata materia e lascia proprio ai decreti di vario rango e livello il compito di attuarli in concreto. Fino a quel momento, la legge rimane praticamente lettera morta. Perciò è fondamentale sapere che validità ha un decreto.

Se la legge rimane immutata per un periodo di tempo più o meno lungo (il procedimento per cambiarla è complesso), i decreti possono essere cambiati più facilmente. Spesso è accaduto che i vari decreti attuativi abbiano modificato parecchio la normativa di riferimento: pensiamo a quelli per fruire di determinate agevolazioni fiscali, o per fissare i quantitativi limite di sostanze stupefacenti, o per stabilire alcune caratteristiche della normativa di circolazione stradale.

Quanti tipi di decreti ci sono?

In questo articolo esamineremo i principali tipi di decreti adottati in Italia a livello nazionale, che sono:

decreti legge (Dl);

decreti legislativi (D.Lgs);

decreti del presidente della Repubblica (Dpr);

decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm);

decreti ministeriali (Dm).

Inoltre, analizzeremo i meccanismi di modifica, abrogazione e abolizione dei decreti, che, come e più delle leggi, non sono “per sempre”. Di solito vengono sostituiti da altri decreti dello stesso tipo, quindi da atti aventi pari forza; talvolta, interviene la fonte superiore, quindi una norma di legge, e in alcuni casi i decreti vengono annullati dalla Corte Costituzionale.

Decreti legge

I decreti legge sono norme con forza di legge, adottate dal Governo in situazioni di necessità e urgenza. Li prevede l’articolo 77 della Costituzione. I Dl vengono emanati direttamente dal Governo (precisamente, dal Consiglio dei ministri), senza una delega parlamentare. Servono per fronteggiare situazioni di emergenza, senza aspettare i lunghi tempi dell’attività legislativa ordinaria.

Il controllo del Parlamento è successivo: i decreti legge devono essere convertiti in legge dal Parlamento (nel testo base o modificazioni) entro 60 giorni dalla loro emanazione, altrimenti perdono automaticamente validità ed efficacia.

In base a quanto detto, appare chiaro che i decreti legge sono provvedimenti provvisori, che vengono stabilizzati solo con la loro conversione in legge, altrimenti decadono e precisamente, come dice la Costituzione, «perdono efficacia sin dall’inizio». Ma le Camere, in fase di conversione, possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, per evitare perdite di diritti e salvaguardare le aspettative di chi nel frattempo si era adeguato alle disposizioni contenute decreto legge.

Decreti legislativi

I decreti legislativi sono atti aventi forza di legge adottati dal Governo, sulla base di una delega legislativa conferita dal Parlamento (quella che, come abbiamo appena visto, manca nei decreti legge). Lo strumento è previsto dall’articolo 76 della Costituzione, ma soltanto in via eccezionale, perché la norma dice: «l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

Questo tipo di decreti è molto utilizzato per disciplinare in modo dettagliato materie specifiche, come la normativa tributaria, o comunque complesse. La legge delega – che deve essere adottata dal Parlamento in via ordinaria – si limita a fissare i principi generali di riferimento, dunque detta i limiti e individua il perimetro, la cornice, entro cui il legislatore delegato, cioè il Governo, deve muoversi.

La validità di un decreto legislativo è subordinata alla delega del Parlamento, che solitamente fissa i tempi entro cui deve avvenire l’emanazione: ad esempio, in 180 giorni dall’approvazione della legge. Spesso però questi termini non vengono rispettati, in quanto sono ordinatori e non perentori. Così talvolta si rimane in attesa, anche per anni, dei decreti legislativi attuativi.

Il decreto legislativo, che come abbiamo visto viene adottato dal Governo, è emanato dal Presidente della Repubblica, e da quel momento acquisisce valore di legge. È proprio per il fatto che il decreto legislativo promana dalla legge di delegazione che esso può abrogare e modificare leggi precedenti.

Il decreto legislativo rimane in vigore fino a quando non viene abrogato o modificato da una norma di pari fonte (come un successivo decreto legislativo, o un decreto legge) o di rango superiore (quindi una legge ordinaria). A volte è un secondo, o terzo, decreto legislativo che supera i precedenti, come quando c’è una legge delega bifasica, o trifasica, che per materie particolarmente complesse, come i nuovi codici, prevede discipline transitorie e intermedie per le varie fasi previste.

Non sono rari i casi in cui i decreti legislativi vengono annullati dalla Corte Costituzionale per eccesso di delega.

Nel 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, per eccesso di delega, di un decreto legislativo adottato dal Governo per la riforma del settore delle telecomunicazioni. La Consulta ha ritenuto che il legislatore delegato avesse superato i limiti fissati dalla delega parlamentare, intervenendo su aspetti non contemplati nella legge di delega. In sostanza, il Governo aveva esorbitato dai suoi poteri, violando anche il principio costituzionale della riserva di legge.

Dpr – Decreto del Presidente della Repubblica

Il Dpr – Decreto del Presidente della Repubblica – è un atto normativo regolamentare, dunque di valore inferiore alla legge. Storicamente, il Dpr nasce per sostituire il “Regio Decreto”, lo strumento normativo adottato dal Re prima della nascita della Repubblica. Il testo di un Dpr promana dal Governo (è il Consiglio dei ministri che lo elabora e lo delibera) e, prima di essere firmato dal capo dello Stato, deve ricevere il parere positivo del Consiglio di Stato. Quindi i Dpr sono i regolamenti emanati dal Governo.

Dal 1988 una legge disciplina le forme e i contenuti dei Dpr. Prima c’era parecchia confusione in quanto era previsto che i cosiddetti testi unici (che raccolgono la normativa di riferimento di un intero settore: ad esempio, le imposte sui redditi, l’edilizia, l’ambiente, le leggi di pubblica sicurezza, l’immigrazione, ecc) dovessero avere la forma del Dpr, mentre adesso corrispondono a dei decreti legislativi. Molti Dpr adottati prima del 1988 sono tuttora in vigore (si pensi a quello dell’Iva del 1972, e a quello su accertamento e riscossione del 1973), così come sono ancora vigenti alcune parti di antichi Regi Decreti, come quello del 1931 sulla normativa di pubblica sicurezza.

Oggi il Dpr serve soprattutto per disciplinare gli aspetti di esecuzione ed attuazione di leggi, decreti legislativi e regolamenti comunitari, tranne quelli relativi a materie riservate alla Regioni. Il Dpr viene adottato anche per regolare l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, in base alle disposizioni dettate dalla legge.

Va ricordato che assumono la forma di Dpr anche alcuni atti amministrativi adottati dal Presidente della Repubblica, come la nomina dei Sottosegretari di Stato, dei presidenti di enti, istituti e aziende a carattere nazionale, e di alcuni alti funzionari, come i magistrati direttivi, i generali delle forze armate, gli ambasciatori. Anche i provvedimenti di scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e di nomina dei relativi commissari vengono emanati in forma di Dpr.

DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri)

I DPCM sono decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per regolamentare e attuare le decisioni del Governo. Solitamente, riguardano l’attuazione di leggi e provvedimenti in specifici ambiti. I DPCM vengono emanati in materie già disciplinate dalle leggi, ma per le quali occorre una normativa di dettaglio. Hanno, quindi, una funzione di completamento.

In Italia i DPCM hanno avuto una grande notorietà durante la pandemia di Covid-19, e servivano a disciplinare i lockdown, le fasce territoriali ed orarie degli spostamenti consentiti, le vaccinazioni, l’uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuale dal contagio.

La validità di un DPCM dipende dalle finalità per cui è stato emesso. Generalmente, un DPCM rimane in vigore fino a quando non viene abrogato, sostituito o modificato da un nuovo provvedimento.

Decreti ministeriali (Dm)

I decreti ministeriali sono anch’essi provvedimenti governativi, ma vengono adottati da un singolo ministro per regolamentare specifiche questioni nell’ambito della propria competenza. Ad esempio, il ministro dell’Istruzione può emanare i propri Dm per disciplinare alcuni aspetti del funzionamento degli istituti scolastici e dell’inquadramento del personale insegnante o ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario); il ministro per la Salute può regolare con Dm il funzionamento e l’organizzazione dei servizi sanitari, il ministro per l’Economia e Finanze stabilisce con Dm i tassi soglia valevoli ogni trimestre oltre i quali gli interessi sui finanziamenti si considerano usurari, e così via.

La validità di un decreto ministeriale è subordinata alla legge di riferimento e può rimanere in vigore fino a quando non viene abrogato o sostituito da un nuovo decreto ministeriale o da una normativa superiore.