Accertamento fiscale: la delega del Dirigente dell’Agenzia Entrate

Scopri l’importanza della delega del dirigente nell’avviso di accertamento fiscale e le implicazioni legali secondo la giurisprudenza recente.

Non sempre gli accertamenti fiscali vengono firmati dal Dirigente, ossia dal capo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. La legge consente a questi di delegare tale attività a un funzionario della carriera direttiva (terza area funzionale) in forza presso l’ufficio in questione.

Si è molto discusso in giurisprudenza sulle caratteristiche che deve avere tale delega affinché l’avviso di accertamento sia valido. Proprio di recente – dopo un lungo periodo di silenzio sul punto – la Cassazione è tornata sull’argomento della validità della delega del dirigente dell’Agenzia delle Entrate in caso di accertamento fiscale rivedendo un proprio precedente orientamento. Vediamo quali i sono i più recenti chiarimenti della giurisprudenza in merito.

Cos’è la delega del dirigente nell’avviso di accertamento fiscale?

La delega del dirigente nell’avviso di accertamento fiscale si riferisce all’autorizzazione data a un funzionario per firmare l’avviso a nome del dirigente responsabile. Questo è un meccanismo comune utilizzato nelle pratiche fiscali per garantire che, anche in caso di impossibilità del dirigente, non si interrompano le attività dell’ufficio e l’avviso di accertamento sia correttamente sottoscritto e valido.

Quando la delega alla firma dell’accertamento fiscale è valida

La giurisprudenza ha individuato i seguenti requisiti affinché possa parlarsi di una valida delega all’emissione e alla firma dell’avviso di accertamento:

identificazione specifica del soggetto : sia il delegante che il delegato;

: sia il delegante che il delegato; forma scritta della deleega (firmata, protocollata e depositata agli atti dell’ufficio);

(firmata, protocollata e depositata agli atti dell’ufficio); motivazione (indicazione delle esigenze di servizio che hanno reso necessaria la delega);

(indicazione delle esigenze di servizio che hanno reso necessaria la delega); qualifica e funzione del dirigente/funzionario delegato;

del dirigente/funzionario delegato; durata della delega (periodo di validità);

(periodo di validità); limitazioni della delega (valore/materia/atti/servizi ecc.).

La giurisprudenza della Cassazione sull’avviso di accertamento

Come affermato dalla Cassazione, l’avviso di accertamento è nullo solo se non reca la sottoscrizione del capo ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva (i funzionari della terza area) da lui delegato (sentenza n. 22880/2015).

Se il contribuente contesta la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso, l’ufficio può fornire prova contraria esibendo la delega anche in appello: la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso non attiene alla legittimazione processuale (sentenza 19190/2019).

La Cassazione ha altresì specificato che tale delega deve essere scritta ai fini del rispetto del principio di trasparenza e in modo da poter essere esibita al contribuente che ne faccia richiesta. Inoltre deve indicare le ragioni per cui il capo area è impossibilitato a emettere l’accertamento ossia i motivi per cui la delega stessa è stata conferita (che potrebbero ad esempio coincidere con le ferie del dirigente o il suo impegno presso altro ufficio).

La delega inoltre deve contenere i limiti temporali in cui la stessa è valida: deve cioè specificare la data di inizio e quella di scadenza della delega stessa.

La delega in bianco è valida anche senza il nome del delegato?

Secondo la più recente giurisprudenza, la “delega in bianco”, cioè senza specificare il nome del delegato è valida e non rende quindi nullo l’avviso di accertamento. A tanto è arrivata di recente la Corte di Giustizia Tributaria delle Marche (sentenza n. 127/2023).

Sul punto la Cassazione aveva inizialmente sposato un orientamento pro contribuente, sostenendo che per una legittima attribuzione della delega fosse decisiva, tra l’altro, l’indicazione del nominativo del responsabile (sentenza n. 22803/2015). Successivamente la Suprema Corte ha rivisto l’interpretazione a favore invece di una “delega in bianco”. Dunque, secondo il nuovo orientamento, la presenza o meno del nome del delegato non inficia la validità della delega e quindi dell’avviso. Anche una delega “in bianco” è ora considerata legittima. «La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento non è una delega di funzioni, ma una semplice delega di firma e, quindi, essa è valida anche se non è né presente l’indicazione nominativa del delegato né la durata della delega: in sostanza, anche “in bianco” è da considerare legittima» (sentenze 2197/2021 e 17416/2021).

La delega può essere esibita anche in appello?

Sì, la delega può essere esibita anche in appello. Se viene contestata la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso, l’ufficio può fornire una prova contraria esibendo la delega anche in fase di appello. La giurisprudenza recente ha stabilito che la delega può essere prodotta per la prima volta in appello.