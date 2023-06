Dettagli sui pagamenti IMU 2023: acconto, tasse locali e rincari

Previsto un acconto IMU di 10,5 miliardi di euro entro il 16 giugno 2023. Esenzione IMU confermata per i coniugi con residenze separate. Calcolo dell’acconto basato sulle regole fiscali del 2022. Possibilità di incrementi a livello locale dovuti all’inflazione.

Si prevede un acconto IMU per il 2023 di 10,5 miliardi di euro, da versare entro il 16 giugno. Questo valore è inferiore di circa 450 milioni rispetto al 2022, a causa della sospensione dei pagamenti nelle regioni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, pesantemente colpite dalle alluvioni recenti.

Per i proprietari degli immobili nelle suddette Regioni, il pagamento dell’acconto è posticipato al 20 novembre 2023, senza penalità o interessi. Tuttavia, dovranno effettuare il pagamento in una volta sola, poco più di un mese prima della scadenza del saldo. Queste disposizioni sono state definite dal decreto Alluvioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 1° giugno 2023.

Regole Fiscali 2022 applicate all’Acconto IMU 2023

L’acconto IMU 2023 si basa sulle regole fiscali del 2022. Qualsiasi aumento dell’IMU deciso dai Comuni per il 2023 avrà effetto solo sulla seconda rata ossia sul saldo, che è previsto per il 18 dicembre 2023. Ad esempio, se hai acquistato una seconda casa il 1° aprile, dovrai calcolare l’acconto applicando le aliquote del 2022 per un periodo di tre mesi.

I Comuni hanno tempo fino al 14 ottobre 2023 per inviare le loro delibere al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che dovrà poi pubblicarle entro il 28 ottobre 2023.

Aumenti IMU in vista

L’aumento dell’inflazione potrebbe indurre alcuni Comuni a considerare un aumento dell’IMU. Ad esempio, la città di Ravenna ha già annunciato un aumento dell’IMU per il 2023, ma dovrà anche tener conto delle conseguenze delle recenti inondazioni sul saldo finale.

Esenzioni e Regole per le Abitazioni Principali

L’esenzione IMU è confermata per l’abitazione principale, ad eccezione delle case di lusso di categoria A/1, A/8 e A/9. A partire dal 2023, la Corte Costituzionale ha stabilito che se un coniuge risiede in una casa diversa e tale divisione non è fittizia, l’esenzione IMU si applica a entrambe le case.

Per finire, non si deve pagare l’IMU sugli immobili non venduti o non affittati dalle imprese. Inoltre, non è necessario segnalare le variazioni di valore delle aree edificabili.

Case dei coniugi: doppio esonero per i nuclei con residenze diverse

I coniugi con residenze diverse possono fruire dell’esonero Imu su entrambe le case. Affinché queste siano considerate “abitazioni principali” occorre che ciascun coniuge vi dimori abitualmente, anche senza il resto del nucleo familiare.

In caso di controlli, la dimora effettiva (e quindi il fatto che la residenza non è fittizia) si può documentare tramite le bollette delle utenze (acqua, elettricità, gas) o anche con la scelta del medico di base.