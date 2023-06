Cartella esattoriale senza indicazioni sul ricorso: è nulla o valida?

Una cartella esattoriale che non indica il giudice a cui fare ricorso e i tempi per l’impugnazione non è automaticamente nulla. Ecco come interpretare tale situazione.

Ti è mai capitato di ricevere una cartella esattoriale e di notare che non erano indicate le modalità per di ricorso (ossia il giudice competente a cui presentare l’opposizione, i termini per la stessa, ecc.)? Ti sei chiesto se l’atto potesse considerarsi ugualmente valido o se invece potesse essere contestato? Sono domande che molti contribuenti si pongono quando si trovano di fronte a una lacuna del genere. Il seguente articolo si propone di rispondere alla seguente domanda: la cartella esattoriale senza indicazioni sulle modalità del ricorso è nulla o valida? Lo faremo partendo dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria (Cgt) di secondo grado della Puglia n. 966/28/2023 e analizzando le disposizioni legali pertinenti.

Cosa dice la legge sulle indicazioni di ricorso in una cartella esattoriale?

La legge prevede specificamente che gli atti del fisco (ad esempio gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate) e le cartelle esattoriali devono contenere indicazioni su come fare ricorso, il termine entro cui farlo e l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa a cui rivolgersi. Questa disposizione è ripresa anche dallo Statuto del contribuente. A questo proposito, il comma 2, dell’articolo 7, della legge 212/2000, prevede tassativamente che gli atti emessi dall’amministrazione finanziaria e dai concessionari della riscossione devono indicare oltre all’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato e all’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Cosa succede se nella cartella esattoriale non è indicato come fare ricorso?“

Secondo la sentenza della Cgt di secondo grado della Puglia, l’omissione di queste informazioni non rende automaticamente nullo l’atto. In altre parole, nonostante l’assenza di tali indicazioni, l’atto mantiene la sua validità e può raggiungere gli effetti giuridici a cui è destinato.

Immaginiamo il caso di un contribuente che riceve una cartella esattoriale senza indicazioni sulle modalità di ricorso. Questo contribuente potrebbe pensare che l’atto sia nullo e decidere di non agire. Tuttavia, secondo la sentenza della Cgt, l’atto non sarebbe nullo. Il contribuente, dunque, sarebbe ancora tenuto a rispondere dell’obbligo tributario.

Cosa succede in caso di ricorso errato

La giurisprudenza della Cassazione (Cassazione 25023/2021) ha riconosciuto che l’omissione delle informazioni sulle modalità di ricorso all’interno della cartella, ferma restando la validità dell’atto (poiché non pregiudica il diritto di difesa), può comportare tutt’al più un errore scusabile da parte del destinatario in caso di ricorso tardivo o presentato al giudice incompetente. Ciò dà diritto al contribuente di ottenere una remissione in termini in e a una compensazione delle spese legali. Questa possibilità deve essere esaminata caso per caso. E ciò anche alla luce del fatto che, nonostante le indicazioni delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili siano previste come tassative dallo statuto del contribuente, non vi è una previsione esplicita di nullità in caso di violazione di tali obblighi.