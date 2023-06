La clausola con il divieto di guest house deve essere esplicita e deve essere contenuta in un regolamento contrattuale, ossia approvato all’unanimità.

Ad oggi sono numerose le sentenze che si sono occupate del problema degli affittacamere nei condomini e del pregiudizio alla quiete che tali attività possono comportare per gli altri residenti. Il perenne dubbio è se il condominio può vietare affittacamere. La Cassazione, sul punto, è stata molto chiara. Ecco allora linee direttive offerte, sul punto, dalla giurisprudenza.

È legittima l’attività di affittacamere in condominio?

Nessuna norma di legge vieta l’attività di affittacamere in un condominio. Se così non fosse, del resto, quasi nessuno potrebbe svolgere tale tipo di business.

A ben vedere, solo il regolamento di condominio può contenere un simile divieto. Ma – secondo l’indirizzo della Cassazione – devono sussistere dure condizioni:

il regolamento deve essere di tipo “ contrattuale ”, ossia approvato all’unanimità. Tale è quello deliberato da tutti i condomini in assemblea oppure accettato da tutti i titolari degli appartamenti al momento del rogito d’acquisto;

”, ossia approvato all’unanimità. Tale è quello deliberato da tutti i condomini in assemblea oppure accettato da tutti i titolari degli appartamenti al momento del rogito d’acquisto; la clausola contenente il divieto non può essere generica, ma deve far esplicito riferimento agli affittacamere, case vacanze o altri termini simili.

Se il regolamento di condominio vieta attività rumorose è lecita l’attività di affittacamere?

Il problema sulla liceità degli affittacamere in condominio si pone quasi sempre perché il regolamento non cita esplicitamente tali attività: se così fosse infatti non ci sarebbe alcun dubbio sull’impossibilità di concludere contratti di affitto di breve durata per “case vacanze”, anche se in assenza di una vera e propria attività di tipo “ricettivo” (quindi con servizi come colazione, pulizia nelle stanze, ecc.).

Dicevamo, i regolamenti di condominio, specie quelli degli edifici più vetusti, sono piuttosto generici e si limitano a vietare attività rumorose, moleste, che possano disturbare la tranquillità dei condomini o sporcare le parti comuni. Clausole di questo tipo, secondo la giurisprudenza, non possono essere interpretate nel senso di un divieto generalizzato all’attività di affittacamere. Bisogna al contrario accertare, di volta in volta e caso per caso (sulla base delle prove fornite), se vi è un effettivo e concreto disturbo ai condomini. Non è quindi possibile fare una valutazione astratta.

Quando il regolamento di condominio è obbligatorio?

Il regolamento di condominio che vieta l’attività di affittacamere è obbligatorio anche per i successivi acquirenti degli appartamenti nel momento in cui viene annotato nei pubblici registri o allegato all’atto di compravendita: in tali casi l’acquirente non può dedurre la propria ignoranza circa l’esistenza del divieto. Che pertanto vale per tutti i successivi titolari dell’immobile.

I doveri dell’affittacamere

Se il regolamento non vieta esplicitamente le attività di affittacamere ma menziona solo le “case vacanze” si può ben estendere il riferimento anche alle prime, secondo il tribunale di Roma (sent. 7826/16).

Difatti, il condominio agisce per garantire la sicurezza oltre che la serenità dei proprietari esclusivi, disturbati dall’andirivieni dei turisti che schiamazzano anche di notte. È il fatto stesso che si tratti di estranei che devono rimanere pochi giorni in città a renderli insensibili alle esigenze di tranquillità del fabbricato. Non conta allora che l’affittacamere, oggi guest house, offra servizi aggiuntivi rispetto alla casa vacanze: entrambe sono attività ricettive (nel Lazio si applica il nuovo regolamento 8/2015). Insomma: il divieto si applica a entrambe le attività, anche perché il regolamento risale ad epoca non esistevano ancora queste forme di ospitalità turistica che oggi vanno per la maggiore.

Se invece il regolamento dovesse essere più generico, l’attività di affittacamere resterebbe lecita ma permane l’obbligo per il titolare di impedire rumori, schiamazzi e l’uso continuo dell’ascensore che potrebbe pregiudicare i condomini.

Diversamente il condominio può agire in giudizio per far cessare l’attività definitivamente, fermo l’obbligo di risarcire i danni ai condomini per i pregiudizi prodotti.