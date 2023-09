Certificato di godimento dei diritti civili: cos’è e come richiederlo

Cosa sono i diritti civili di cui bisogna essere in possesso per partecipare ai concorsi pubblici e rivestire la carica di amministratore condominiale?

La legge riconosce a ogni persona determinati diritti fondamentali. La gran parte di essi si acquistano sin dalla nascita (si pensi al diritto alla salute oppure a quello a essere educato e mantenuto dai genitori) mentre altri solamente al raggiungimento della maggiore età, come ad esempio il diritto di votare o di concludere validi contratti.

Possono tuttavia ricorrere alcune circostanze che comportano una restrizione di tali diritti: si pensi ad esempio alla persona interdetta per infermità di mente oppure al condannato per un delitto molto grave. È in questo contesto che può porsi la seguente domanda: cos’è e come si richiede il certificato di godimento dei diritti civili? Approfondiamo la questione.

Cosa sono i diritti civili?

Solitamente, quando si parla di “diritti civili” ci si riferisce a quelli di cui godono tutte le persone per il semplice fatto di essere cittadini di uno Stato.

In altre parole, si tratta di diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico come fondamentali, inviolabili e irrinunciabili, suscettibili di restrizione da parte dello Stato solamente in casi eccezionali (commissione di reati, emergenze sanitarie, ecc.), i quali assicurano all’individuo la possibilità di realizzare pienamente sé stesso.

È il caso, ad esempio, della libertà personale o di manifestazione del pensiero, della libertà di circolazione e di soggiorno.

Come meglio diremo nel prosieguo, il certificato di godimento abbraccia una nozione di “diritti civili” molto più ristretta, limitata a una sfera prettamente economica.

Cosa sono i diritti politici?

Il diritto di votare e quello di essere a propria volta votati rientrano tra i cosiddetti “diritti politici”, i quali consentono al cittadino di prendere parte attivamente al sistema democratico.

I diritti civili e politici si possono perdere?

I diritti civili e politici sono riconosciuti a tutti i cittadini in quanto tali, anche se alcuni di essi sono subordinati al raggiungimento di una certa d’età. Ad esempio, tutti sanno che il diritto di votare si acquisisce solamente al compimento dei 18 anni.

Sia i diritti civili che quelli politici possono però subire delle limitazioni e, a volte, si possono anche perdere.

Ad esempio, la legge [1] dice che la condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni comportano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; mentre la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

L’interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria che priva il condannato dei propri diritti politici, per sempre oppure a tempo determinato.

Ma non solo. Il Codice penale [2] prevede anche l’interdizione legale, una pena accessoria prevista dalla legge contro chi è stato condannato all’ergastolo e chi ha subito una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, relativamente al periodo di pena.

Essa comporta la perdita della capacità d’agire per quanto attiene agli atti di natura patrimoniale, ma non quindi a quelli aventi carattere personale o familiare (ad esempio, il riconoscimento di un figlio).

L’interdetto perché condannato penalmente non potrà quindi concludere validamente nessun tipo di contratto: non potrà quindi acquistare un’auto, sottoscrivere una locazione, ecc.

Cos’è il certificato di godimento dei diritti civili?

Il certificato di godimento dei diritti civili è il documento che attesta che, nei cinque anni precedenti alla richiesta, nei confronti del richiedente non siano stati emessi provvedimenti di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o fallimento, né siano in corso procedure aventi lo stesso oggetto.

In altre parole, il documento certifica che un soggetto gode dei diritti civili e, in particolare, che la sua sfera giuridica non sia limitata da provvedimenti di interdizione (anche legale), inabilitazione o amministrazione di sostegno a suo carico.

È quindi chiaro che i “diritti civili” di cui stiamo parlando non sono quelli costituzionali, come ad esempio la libertà di pensiero e di circolazione, bensì quelli legati al possesso della piena capacità d’agire.

A cosa serve il certificato di godimento dei diritti civili?

Il Certificato di godimento dei diritti civili, serve normalmente per l’iscrizione ai concorsi pubblici, per l’assunzione nel pubblico impiego e per l’iscrizione in albi professionali (avvocati, ecc.). Ma non solo.

La legge richiede infatti il possesso dei diritti civili per l’assunzione di alcuni incarichi, come ad esempio quello di amministratore di condominio [3].

L’assenza, in capo ad un soggetto, dei menzionati provvedimenti garantisce la pienezza della capacità di agire del soggetto stesso.

La capacità di agire di un soggetto indica la sua idoneità a manifestare validamente la propria volontà al fine di compiere atti giuridici e, quindi, la titolarità in capo allo stesso dell’autonomia negoziale e processuale.

Come si chiede il certificato di godimento dei diritti civili?

Il certificato di godimento dei diritti civili deve essere richiesto al tribunale del luogo di residenza dell’interessato.

Se il richiedente risiede nel circondario del tribunale da meno di cinque anni, il certificato si riferirà soltanto al periodo di residenza nel circondario (in questo caso alla domanda va allegato un certificato di residenza).

Il certificato, la cui validità è di 6 mesi, può essere richiesto:

direttamente dall’ interessato;

da persona da lui incaricata munita di delega scritta.

In ogni caso la domanda deve essere firmata dall’interessato. È altresì necessario presentare anche copia del documento d’identità del delegante e della persona delegata.

L’ufficio competente al rilascio materiale è quello del Ruolo generale civile (è possibile però che cambi in base al tribunale cui ci si rivolge).

Alla domanda occorre allegare:

2 marche da bollo da 16 euro ;

; 1 marca da bollo a titolo di diritti di cancelleria del valore di 3,92 euro (raddoppiata, se il certificato è richiesto con urgenza).

I tempi del rilascio sono di:

3 giorni dopo la presentazione della domanda, se richiesta senza urgenza;

nella mattina stessa, se richiesta con urgenza.

Si badi bene che il certificato di godimento dei diritti civili, se deve essere presentato a una pubblica amministrazione (ad esempio, per la partecipazione a un concorso pubblico), deve essere sostituto con dichiarazione sostitutiva di certificazione.