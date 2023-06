Non è solo il notaio il responsabile dell’imposta di registro. Anche tu, come acquirente, potresti doverne rispondere. Scopriamo insieme come.

Quando si parla di cessioni immobiliari, siano esse compravendite che donazioni, il ruolo del notaio è fondamentale. Tra le sue imprescindibili funzioni vi è anche il compito di assicurare il corretto versamento dell’imposta di registro allo Stato. E difatti non è il contribuente ad assolvere agli adempimenti tributari collegati al rogito ma il notaio stesso. Questi prima riceve i relativi importi dal cliente e poi li gira all’erario. Ma cosa si rischia se il notaio non versa l’imposta di registro? Chi ne risponde? In caso di sua inadempienza, lo Stato può rivalersi contro le parti o deve agire solo contro il professionista (che peraltro, in questa veste, è anche un pubblico ufficiale)?

In questo articolo, esploreremo le implicazioni di tale situazione, cercando di capire chi è coinvolto e cosa si rischia. Lo faremo tenendo conto delle indicazioni già offerte sul punto dalla giurisprudenza tributaria. Ma procediamo con ordine.

Cos’è l’imposta di registro?

L’imposta di registro si versa tutte le volte in cui si deve registrare un atto nei registri pubblici.

Nel caso di trasferimento immobiliari, l’imposta di registro è dovuta solo nel caso di:

donazioni ;

; compravendita tra privati.

A quanto ammonta l’imposta di registro?

Nelle compravendite e nelle donazioni immobiliari l’imposta di registro è pari al 9%. Se però l’acquirente o il donatario dichiara che l’immobile è la sua “prima casa”, allora l’imposta scende al 2%.

Per essere “prima casa” è necessario che:

l’immobile si trovi nel Comune di residenza o del contribuente (ci sono comunque 18 mesi per il trasferimento della residenza) o nel luogo ove questi lavora;

l’immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

il contribuente non abbia altre abitazioni nel Comune ove si trova l’immobile in questione;

il contribuente, se è proprietario di una abitazione precedentemente ottenuta con il bonus prima casa, indipendentemente da dove è situata, deve cederla entro 1 anno dal nuovo acquisto.

Chi è responsabile dell’imposta di registro in caso di transazione immobiliare?

In teoria, è il notaio il responsabile principale dell’imposta di registro. Tuttavia, secondo la Ctr del Molise nella sentenza 619/2/16, le parti sostanziali dell’atto rogato possono essere chiamate a rispondere come coobbligati solidali. Questo significa che se il notaio non adempie ai suoi doveri, le altre parti coinvolte nell’atto potrebbero doverne rispondere nei confronti del Fisco. Dunque l’Agenzia delle Entrate potrebbe inviare l’avviso di accertamento tanto al precedente proprietario quanto al nuovo intestatario dell’immobile.

Che cosa significa essere coobbligato solidale?

Essere coobbligato solidale significa che se una parte non adempie alle sue responsabilità economiche, un’altra parte può essere chiamata a rispondere del suo debito per l’intero. Ad esempio, se il notaio non versa l’imposta di registro, l’ufficio delle imposte può chiedere il versamento della somma all’acquirente. Sarà poi questi a rivalersi eventualmente nei confronti del notaio a cui ha già versato i soldi per le tasse.

L’acquirente di un immobile ha l’obbligo di verificare il versamento dell’imposta di registro?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, sì. Nonostante la posizione pubblica del notaio, l’acquirente dovrebbe assicurarsi che l’imposta versata al notaio sia effettivamente stata trasferita all’Erario.

Cosa succede se l’imposta di registro non viene pagata?

Alla luce della pronuncia appena indicata, se l’imposta di registro non viene versata dal pubblico ufficiale che ha rogato l’atto, l’Agenzia delle Entrate può emettere un avviso di liquidazione nei confronti sia dell’acquirente che del venditore (o del donante e del donatario). Questo avviso può essere legittimamente notificato alle parti sostanziali dell’atto, ovvero l’acquirente, in caso di inadempimento.