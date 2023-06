Accertamento sui prelievi dal conto corrente: la difesa del contribuente

La sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia ha stabilito come i contribuenti possono difendersi nei confronti dei controlli riguardanti i prelievi bancari non giustificati. Esploriamo le implicazioni di questa decisione e le possibilità offerte agli imprenditori per opporre prove e ridurre l’incidenza dei costi sull’attività.

I controlli sui prelievi dal conto sono soggetti a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate solo se effettuati nell’ambito dell’attività imprenditoriale.

La legge stabilisce che i prelievi dal conto da parte dei imprenditori e società devono essere sempre giustificati se superano 1.000 euro al giorno o 5.000 al mese. In caso contrario scatta l’accertamento fiscale e il contribuente è tenuto a fornire spiegazioni circa l’impiego del denaro.

Recentemente, la Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia ha emesso la sentenza n. 1766/2023 che illustra come difendersi in caso di accertamento sui sui prelievi bancari non giustificati. Questa pronuncia ha importanti implicazioni per i contribuenti e offre una nuova prospettiva sulla difesa in caso di rettifica analitica-induttiva.

Quali sono i principi stabiliti dalla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia?

Secondo la sentenza, nel caso di rettifica analitica-induttiva derivante da prelievi bancari non giustificati, è fondamentale tenere conto dell’incidenza dei relativi costi anche se in nero. La Corte ha stabilito che i contribuenti devono poter opporre una prova presuntiva contraria, in particolare evidenziando l’incidenza percentuale dei costi relativi che devono essere detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati. Questo principio è stato recepito anche dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, fornendo ulteriore sostegno alla difesa del contribuente.

Come viene determinato il maggior reddito attribuibile al contribuente?

La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia ha stabilito che per calcolare il maggior reddito attribuibile al contribuente, si applica una percentuale di redditività del 40% rispetto ai ricavi determinati dagli accertamenti basati sui prelievi bancari non giustificati. Questa percentuale viene determinata in base alla media dei ricarichi utilizzati negli studi di settore, oltre alle informazioni fornite dal contribuente stesso e all’uso di dati comparabili da parte dell’Agenzia.

L’incidenza dei “costi neri” nei controlli sui prelievi bancari non giustificati

La sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, insieme ad altre pronunce importanti (Cass. sent. nn. 5586/2023 e 6874/2023), riconosce finalmente che l’incidenza dei “costi neri” deve essere considerata non solo nei casi di accertamento induttivo “puro”, ma anche negli accertamenti analitico-induttivi. Ciò significa che anche in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate, l’accertamento analitico-induttivo può essere applicato. Questa contraddittorietà solleva interrogativi sulle indagini finanziarie e sulle norme di accertamento previste dal Dpr 600/1973.

Risposte alle domande frequenti

Qual è l’articolo del Dpr 600/1973 che regola i controlli sui prelievi bancari non giustificati?

L’articolo 32 del Dpr 600/1973 regola le operazioni relative alle indagini finanziarie. Tuttavia, se ci si riferisce all’articolo 39 dello stesso decreto, non vi è una presunzione legale specifica che legittima la rettifica. L’articolo 32 stabilisce semplicemente che i risultati dell’attività istruttoria devono essere utilizzati negli accertamenti previsti dall’articolo 39, senza fornire presunzioni legittime.

Come possono i contribuenti difendersi in caso di rettifica analitica-induttiva derivante da prelievi bancari non giustificati?

La sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia sottolinea che i contribuenti hanno il diritto di opporre una prova presuntiva contraria. Possono eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi che devono essere detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati. È importante presentare documenti e dati che dimostrino l’effettivo impatto dei costi relativi sui prelievi effettuati.

Esempi pratici

Immaginiamo il caso di un contribuente che viene sottoposto a un accertamento analitico-induttivo basato su prelievi bancari non giustificati. Il reddito determinato dall’accertamento risulta aumentato di un importo significativo. Tuttavia, il contribuente ha la possibilità di opporre una prova presuntiva contraria, dimostrando che una percentuale dei prelievi era relativa a costi legittimi per l’attività svolta. Ad esempio, potrebbe presentare documentazione che attesti spese operative, fornitori, contratti o registrazioni contabili che dimostrino che tali prelievi sono correlati ai costi dell’azienda. Queste prove possono ridurre l’ammontare della rettifica e mitigare l’impatto finanziario per il contribuente.