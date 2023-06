Imprese: Azzi (Abi Lombardia), ‘da fondo garanzia oltre 3,6 mld a pmi del territorio’

Milano, 20 giu. (Adnkronos) – “Il ruolo delle banche è sempre essenziale per veicolare la liquidità alle imprese in modo corretto e tempestivo, attraverso le misure agevolative definite con provvedimenti d’urgenza. Lo abbiamo visto per l’emergenza da Covid-19, per il caro energia e le conseguenze del conflitto russo-ucraino e ora con i danni provocati dall’alluvione nella Regione Emilia-Romagna. In questo senso, resta centrale la proficua collaborazione banche-confidi”. Così Alessandro Azzi, presidente di Abi Lombardia, oggi a Milano nel corso della tavola rotonda ‘Alla ricerca della liquidità perduta’, organizzata da Confidi Systema! in collaborazione con Economy Group, in tema di strumenti finanziari per la crescita dell’impresa tra credito, mercato e sistema delle garanzie.