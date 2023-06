Danni o furto auto: si può accedere alle telecamere comunali?

Quando si possono vedere i filmati della videosorveglianza comunale? Le immagini registrate possono essere oggetto di accesso da parte dei cittadini, ma il diritto di accesso va bilanciato con la privacy dei terzi.

L’uso dei sistemi di videosorveglianza comunale solleva importanti questioni riguardo all’accesso ai filmati da parte dei privati e alla tutela dei diritti dei terzi. Quando i cittadini possono richiedere di visionare tali immagini? Quali precauzioni devono essere adottate per proteggere la privacy delle persone coinvolte? È possibile presentare «istanza di accesso agli atti amministrativi» per accedere alle telecamere comunali in caso di danni o furto auto? E come possono le nuove tecnologie equilibrare la sicurezza pubblica con la protezione dei dati personali? Questo articolo esplorerà in dettaglio queste tematiche, offrendo un quadro completo delle norme che regolano tale materia alla luce di una recente e interessantissima sentenza del Tar Campania.

Cosa sono i sistemi di videosorveglianza comunale?

I sistemi di videosorveglianza comunale sono dispositivi di registrazione audiovisiva utilizzati dalle autorità locali per monitorare e preservare l’ordine pubblico e la sicurezza. Possono essere installati in luoghi pubblici come strade, piazze, parchi e edifici governativi. Tali sistemi registrano costantemente immagini e talvolta audio, al fine di rilevare attività criminali, prevenire danni al patrimonio pubblico e privato e facilitare l’intervento delle forze dell’ordine. Di solito sono gli stessi Comuni, con delibera consigliare, a stabilire le finalità per cui vengono installate le telecamere di videosorveglianza, finalità che possono essere rivolte anche a controllare il traffico, verificare le dinamiche di incidenti stradali e ricostruire le relative responsabilità, ma anche per dissuadere la popolazione dal commettere crimini in determinate zone a rischio come parchi, scuole e vie interessate da attività commerciali e istituti di credito.

Fino a che punto i privati possono accedere ai filmati di videosorveglianza?

Secondo la recente decisione del TAR della Campania nello specifico la sentenza n. 2608/2023, i cittadini possono richiedere l’accesso ai filmati di videosorveglianza comunale. Questi filmati sono considerati “documenti amministrativi” e rientrano nella nozione di diritto di accesso prevista dalla legge. Tuttavia, l’accesso deve essere bilanciato con la riservatezza e la tutela dei dati personali dei terzi. Pertanto, non tutti i filmati possono essere visualizzati integralmente, ma solo quelli strettamente necessari per la difesa di un interesse legittimo.

Secondo dunque il TAR Campania, è possibile chiedere al Comune di vedere i filmati della videosorveglianza se ciò serve per individuare il responsabile di un danneggiamento all’auto (ad esempio a seguito di atti di vandalismo) o di una fiancata sbattuta mentre l’auto era parcheggiata da un altro veicolo che poi si è dileguato, incidenti stradali e così via. Anche in caso di furto d’auto siamo in presenza di un interesse legittimamente rilevante per chiedere di visionare la videosorveglianza comunale.

Quali garanzie proteggono i diritti dei terzi?

Nel caso dell’accesso ai filmati di videosorveglianza, i diritti dei terzi devono essere adeguatamente tutelati. Ciò implica che le immagini che ritraggono persone estranee alla vicenda in questione devono essere oscurate o rimosse. Questa precauzione serve a preservare la privacy dei soggetti non coinvolti nel caso specifico e a evitare un utilizzo improprio delle informazioni raccolte tramite la videosorveglianza. Il TAR ha stabilito che solo le immagini che documentano la dinamica del sinistro coinvolgente il richiedente devono essere accessibili.

La vicenda

Ma come si è arrivati a questa decisione? Ecco la storia: un cittadino ha parcheggiato la sua auto in un’area videosorvegliata dal comune. Quando è tornato, ha trovato l’auto danneggiata, ovviamente a causa di un incidente con un altro veicolo. Per tutelare i suoi diritti, ha chiesto al Comune di vedere i filmati delle telecamere in quel periodo.

Il Comune ha detto no alla richiesta dell’uomo, che ha deciso di non arrendersi e di fare ricorso al TAR. La questione era se le immagini di videosorveglianza fossero o meno un ‘documento amministrativo’, secondo la legge n. 241/1990.

Per il TAR, non ci sono dubbi: le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza sono un ‘documento amministrativo’. E non sono i soli a pensarla così, ci sono anche altre sentenze che lo confermano, e che ampliano il concetto di ‘documento amministrativo’ a includere qualsiasi documento che la pubblica amministrazione ha in mano, purché sia collegato all’interesse pubblico.

Ma attenzione, nonostante il TAR abbia riconosciuto il diritto di accedere alle immagini, ha anche sottolineato un punto fondamentale: bisogna rispettare la privacy degli altri. Per questo, ha stabilito che il cittadino poteva vedere solo le immagini strettamente necessarie per difendere i suoi diritti, e tutte le altre immagini o dati che riguardavano altre persone dovevano essere oscurati.

Quali sono le regole per l’accesso ai filmati della videosorveglianza comunale?

Il diritto di accesso ai filmati della videosorveglianza comunale è regolato dalla legge n. 241 del 1990. Secondo questa normativa, i cittadini possono richiedere l’accesso ai documenti amministrativi, che includono anche i filmati di videosorveglianza. Tuttavia, l’accesso può essere limitato per garantire la tutela dei diritti dei terzi e la privacy delle persone coinvolte. È necessario presentare una richiesta formale all’ente comunale competente e motivare l’interesse legittimo alla visione dei filmati.

Come le nuove tecnologie influenzano la privacy e la sicurezza pubblica?

Le nuove tecnologie hanno un forte impatto sul diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. Tuttavia, possono anche contribuire in modo significativo alla gestione dell’ordine pubblico e alla sicurezza. La presenza di telecamere di videosorveglianza può influenzare il comportamento delle persone, portando a un maggior rispetto delle norme sociali e a una riduzione dei comportamenti antisociali. Le immagini registrate possono essere utilizzate come prova in caso di incidenti o attività illegali, fornendo un supporto alle forze dell’ordine e semplificando la ricostruzione degli eventi.

Quali sono i criteri per stabilire se un privato può accedere ai filmati di videosorveglianza comunale?

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che i cittadini possono richiedere l’accesso ai filmati di videosorveglianza comunale, ma devono dimostrare un interesse legittimo. Ciò significa che la richiesta deve essere giustificata da un motivo valido, come la difesa di un diritto o la ricerca di prove in un caso specifico.

Il Tribunale valuta attentamente la pertinenza delle immagini richieste e bilancia l’interesse del richiedente con la tutela della privacy e dei dati personali dei terzi.

Cosa accade se la richiesta di accesso riguarda un arco temporale esteso?

Nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi un arco temporale significativo anziché un evento specifico, il Tribunale considera la questione della privacy in modo più approfondito. L’accesso a un numero eccessivo di ore di filmato potrebbe violare ingiustificatamente il diritto alla privacy dei terzi. Pertanto, il Tribunale esamina attentamente la pertinenza delle immagini richieste rispetto alla situazione in questione e autorizza l’accesso solo alle parti strettamente necessarie per la difesa dell’interesse del richiedente.

Conclusione

Il TAR della Campania ha stabilito le regole per l’accesso ai filmati della videosorveglianza comunale, garantendo un equilibrio tra il diritto di accesso dei privati e la tutela della privacy dei terzi. Questa decisione offre un quadro chiaro su come i cittadini possano richiedere l’accesso alle immagini registrate, tenendo conto delle garanzie per la riservatezza delle persone coinvolte. Le nuove tecnologie di videosorveglianza, se utilizzate correttamente, possono contribuire a una maggiore sicurezza pubblica e a un rispetto delle norme sociali, pur salvaguardando i diritti fondamentali di privacy e protezione dei dati personali.