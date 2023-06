Maltempo: Musumeci, ‘Bonaccini? Precedente Legnini neutralizza polemiche’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Le critiche di Stefano Bonaccini dopo la nomina di Francesco Paolo Figliuolo a commissario? “Ho tanto rispetto verso le opinioni delle altre forze politiche, ma il governo persegue gli interessi legittimi del territorio”. La nomina di Legnini in Abruzzo per la ricostruzione post sisma -“scelto come commissario dal governo di centrosinistra nonostante fosse stato sconfitto dal governatore di centrodestra in carica- è un precedente che dovrebbe neutralizzare ogni polemica”. Lo dice il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa e spiegando che il suo ruolo di “coordinamento” del tavolo sulla ricostruzione istituito a Palazzo Chigi verrà “meno nel momento in cui si insedierà il commissario, che avrà come subcommissari proprio i presidenti di Regione”.