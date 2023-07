I compiti e le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri

Il capo del Governo che poteri ha? Sentiamo quotidianamente parlare del capo del Governo, ma molti di noi non sanno con esattezza quali siano le funzioni attribuite dalla Costituzione a quest’organo fondamentale. Nonostante che i quotidiani cartacei ed online siano ogni giorno pieni di notizie sul Governo e sul suo capo, i cittadini non hanno in realtà molta familiarità sulle norme che disegnano poteri e funzioni tanto del Governo nel suo insieme che del Presidente del Consiglio. Nell’articolo che ci apprestiamo a scrivere cercheremo di fare chiarezza in merito. Lo scopo è quello di contribuire a diffondere una maggiore e migliore consapevolezza, da parte dei cittadini, rispetto a quelli che sono i compiti di organi così importanti Solo così è possibile esercitare, da parte del singolo, quell’indispensabile controllo che è indispensabile per la vita democratica di ogni Nazione civile. Cominciamo col dire che per la nostra Costituzione la dizione corretta è Presidente del Consiglio dei ministri, mentre invece premier o capo del Governo sono invece definizioni giornalistiche che però risultano scorrette sotto il profilo costituzionale. Detto questo precisiamo che, per fornire una prospettiva completa, ci riferiremo ai compiti ed alle attribuzioni che al Presidente del Consiglio spettano in base sia alla Costituzione che alla legge ordinaria.

Il Presidente del Consiglio nella Costituzione repubblicana

Le norme contenute nella Costituzione, con riferimento al Presidente del Consiglio, stabiliscono che:

il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri che insieme formano il Consiglio dei ministri [1] ;

In questo consistono i poteri e le attribuzioni del Presidente del Consiglio in base alla Costituzione.

Non è corretto affermare, come anche molta stampa fa, che il Presidente del Consiglio viene eletto dal popolo; il Presidente del Consiglio infatti, secondo le regole costituzionali, è scelto dal Presidente della Repubblica seguendo le indicazioni dei partiti e accertando che il prescelto possa avere la maggioranza dei voti parlamentari

Il Presidente del Consiglio deve avere la fiducia del Parlamento

I compiti del Presidente del Consiglio in base alla legge ordinaria

La legge [7] delinea ulteriormente la figura del Presidente del Consiglio.

Egli infatti ha anche il potere:

di convocare il Consiglio dei ministri stabilendo l’ordine del giorno delle riunioni ;

Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio dei ministri